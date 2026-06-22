Triệt phá đường dây lừa đảo người cao tuổi quy mô lớn: Bắt 638 người, thu giữ gần 389 tỷ đồng tiền mặt và tài sản

Dưới vỏ bọc các chương trình chăm sóc sức khỏe và du lịch miễn phí dành cho người cao tuổi, một đường dây lừa đảo quy mô lớn đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Từ những chuyến du lịch miễn phí đến các đơn hàng giá trị khủng

Mới đây, cơ quan công an tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn chuyên nhắm vào người cao tuổi thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe và du lịch miễn phí.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc những tổ chức phúc lợi dành cho người cao tuổi. Bằng cách phát tờ rơi, tặng quà miễn phí và quảng bá các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhóm này thu hút người lớn tuổi đăng ký thẻ thành viên với cam kết được nhận quà tặng, thực phẩm chức năng và tham gia các chuyến du lịch miễn phí hằng năm.

Đường dây lừa đảo cực khủng nhắm vào người cao tuổi đã bị triệt phá

Sau khi đăng ký, người tham gia thường xuyên nhận được các cuộc gọi thăm hỏi sức khỏe, quà tặng và lời mời dự các sự kiện dành riêng cho thành viên. Theo cơ quan chức năng, đây là bước đầu tiên trong quá trình xây dựng lòng tin và thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và khả năng tài chính.

Khi đã có được lượng thành viên ổn định, các đối tượng tổ chức những chuyến du lịch kéo dài nhiều ngày tại khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng. Bề ngoài, đây là các chương trình tham quan, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy những chuyến đi này thực chất là một phần trong mô hình bán hàng được thiết kế sẵn.

Trong thời gian lưu trú, người tham gia được nghe các buổi tư vấn sức khỏe, gặp gỡ những người tự giới thiệu là "bác sĩ" hoặc "chuyên gia y tế" và thực hiện các gói kiểm tra sức khỏe miễn phí. Dữ liệu thu thập được từ trước sẽ được chuyển cho đội ngũ tư vấn để xây dựng nội dung tiếp cận phù hợp với từng người.

Cơ quan chức năng cho biết nhiều thiết bị được sử dụng trong quá trình kiểm tra không có giá trị chẩn đoán y khoa thực tế. Tuy nhiên, sau khi nhận kết quả, không ít người được thông báo rằng họ đang đối mặt với các nguy cơ liên quan đến tim mạch, huyết áp, mạch máu hoặc các bệnh mãn tính khác.

Trên cơ sở đó, các "chuyên gia" sẽ giới thiệu các liệu trình chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng có giá từ vài nghìn đến hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Theo chia sẻ của các nạn nhân, mức giá ban đầu thường được đưa ra rất cao trước khi giảm mạnh thông qua quá trình thương lượng, tạo cảm giác người mua đang nhận được ưu đãi đặc biệt. Nhiều người vì lo ngại về sức khỏe đã quyết định chi số tiền lớn để mua sản phẩm, thậm chí sử dụng phần lớn khoản tiết kiệm dành cho tuổi già.

Hệ thống vận hành quy mô lớn và cuộc truy quét khiến dư luận bất

Quá trình điều tra cho thấy đường dây đứng sau hoạt động dưới sự điều hành của Công ty Công nghệ sinh học Nam Kinh Đông Định cùng mạng lưới phân phối trải rộng tại nhiều địa phương.

Doanh nghiệp này xây dựng một hệ thống gồm nhiều bộ phận phụ trách tuyển dụng, đào tạo, bán hàng, tổ chức sự kiện và phát triển mạng lưới đại lý. Các hoạt động được triển khai thông qua hàng chục nền tảng bán hàng và các chương trình du lịch kết hợp tư vấn sức khỏe.

Một trong những điểm đáng chú ý của vụ án là đội ngũ được giới thiệu là "Chuyên gia sức khỏe", "Giáo sư" hay "Bác sĩ tư vấn". Theo cơ quan điều tra, nhiều người trong số này không có bằng cấp y khoa tương ứng mà được đào tạo theo các kịch bản bán hàng do công ty xây dựng.

Lời khai của các nghi phạm cho thấy nội dung đào tạo tập trung vào việc giới thiệu công dụng sản phẩm, xây dựng niềm tin với người tham gia và hướng họ tới quyết định mua hàng. Một số cá nhân được yêu cầu sử dụng danh xưng chuyên môn hoặc hồ sơ nghề nghiệp không đúng với thực tế.

Bên cạnh đó, các sản phẩm được quảng bá là có khả năng hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy giá thành thực tế của các sản phẩm chỉ dao động từ 10-16 NDT mỗi chai, thấp hơn rất nhiều so với mức giá bán lên tới hàng trăm nhân dân tệ.

Sau quá trình thu thập chứng cứ về dòng tiền, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động, tháng 6/2018, công an tỉnh Giang Tô đã huy động hơn 1.300 cán bộ tham gia chiến dịch truy quét đồng loạt tại nhiều địa phương.

Số tài sản khổng lồ bị thu giữ (Ảnh minh họa)

Kết quả, 38 nền tảng bán hàng bị triệt phá, hơn 200 đầu mối phân phối bị xử lý và 638 nghi phạm bị bắt giữ. Cơ quan chức năng cũng thu giữ hơn 30 triệu NDT (khoảng 116,6 tỷ đồng) tiền mặt và phong tỏa lượng tài sản liên quan đến vụ án có giá trị gần 100 triệu NDT (gần 389 tỷ đồng).

Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, đây là một trong những vụ án hình sự lớn nhất liên quan đến hành vi lừa đảo người cao tuổi thông qua sản phẩm chăm sóc sức khỏe từng được triệt phá tại nước này. Vụ việc đồng thời cho thấy các hình thức lừa đảo kết hợp giữa du lịch, tư vấn sức khỏe và bán hàng đang ngày càng được tổ chức bài bản, nhắm vào nhóm đối tượng dễ bị tác động bởi các thông tin liên quan đến sức khỏe và tuổi già.

Nguồn: Baidu, Sina