Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ lừa đảo bằng sinh trắc học

Ngày 1-1-2025, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin về việc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội điều tra, khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, do người nước ngoài điều khiển, giao dịch số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện tại cơ quan CSĐT đã khởi tố, vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc và làm rõ, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đã thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng, kiểm tra sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng trong tài khoản.

Trước đó, ngày 25-12-2024, trinh sát hình sự phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê nhà làm văn phòng tại tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông có dấu hiệu hoạt động tội phạm. Qua nắm thông tin ban đầu, nhóm này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, nghi vấn sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội. Ngôi nhà được nhóm người này thuê luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài".

Tang vật vụ án

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng này là Mã Tư Viễn (sinh năm 1981 ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội). Là người Việt Nam, gốc Trung Quốc, Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học khoa du lịch trường Đại học Đài Bắc Đài. Đến năm 2012 thì trở về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh, sinh sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm... ứng dụng để đánh bạc tại Việt Nam. Các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng đánh bạc đang hoạt động.

Từ khi về Việt Nam, Viễn làm công việc hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan sang du lịch tại Việt Nam. Viễn cùng Chinh thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/1 tháng.

Trong thời gian từ cuối tháng 9-2024 đến tháng 12-2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại như: Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB….. kết hợp giữa nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam cùng với nhóm người nước ngoài thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Các đối tượng trong đường dây

Các đối tượng thống nhất sẽ không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam. Sối tượng người nước ngoài (chủ mưu, cầm đầu) sẽ trả lương 40 triệu đồng/1 tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/1 nhân viên, cùng 0,3% của tổng số tiền lợi nhuận cho Viễn. Trung bình, đối tượng này được hưởng khoảng 70 triệu đồng/tháng.

Sau khi đã lắp đặt đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9-2024, nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm chia 2 ca hoạt động 24/24, hướng dẫn nhân viên thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền trong các tài khoản ngân hàng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi tra soát nguồn tiền, nhóm này đã cài đặt nhiều bộ máy chủ kết nối mạng internet để truy cập thực hiện các thao tác từ nước ngoài, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian khác nhau.

Trong thời gian từ cuối tháng 9-2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.