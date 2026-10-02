Triệt phá đường dây cấp chứng chỉ y khoa 'chui' cho hàng nghìn học viên

Các bị can Trung cấp Y - Dược Tôn Thất Tùng tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi không đúng quy định, cấp bằng Trung cấp, chứng chỉ về y khoa cho hàng nghìn học viên.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có Thư khen Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Theo Thư khen, thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP Hà Nội triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm tại Trường Trung cấp Y - Dược Tôn Thất Tùng, bắt, khởi tố 7 bị can, thu giữ 8 máy tính, 17 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi không đúng quy định để cấp bằng Trung cấp, chứng chỉ ngắn hạn về y khoa cho hàng nghìn học viên, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Trường Trung cấp y - Dược Tôn Thất Tùng tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi không đúng quy định. (Ảnh: Dân Việt)

“Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP Hà Nội trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức” , Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.