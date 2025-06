Triệt phá 8 ổ sản xuất nước uống đóng chai giả, bắt giữ 21 người, tịch thu tang vật tổng giá trị hơn 36 tỷ đồng

Tháng 10/2024, Công an thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã phá thành công một chuyên án lớn, triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ đồ uống giả hoạt động liên tỉnh tại Quảng Châu và Phật Sơn. Vụ việc đã gây chấn động đất nước tỷ dân vì quy mô lớn và cách thức hoạt động hết sức tinh vi của băng nhóm tội phạm.

Theo thông tin từ Công an thành phố Phật Sơn, đường dây này do đối tượng họ Chương cầm đầu, tổ chức hoạt động với cơ cấu chặt chẽ và thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng chủ yếu sản xuất nước tinh khiết và các loại nước đóng chai/lon khác giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Những kẻ này chọn địa điểm đặt cơ sở sản xuất, kho hàng tại khu vực giáp ranh giữa quận Thiền Thành và Nam Hải (Phật Sơn), nơi tập trung nhiều kho bãi và xưởng sản xuất đồ uống. Đây là khu vực phức tạp, giáp ranh giữa thành thị và nông thôn, thuận tiện cho việc che giấu hoạt động phi pháp.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm tội phạm đã biến các xe tải lớn thành “kho chứa di động” và “xưởng chiết rót lưu động”. Những xe này vừa được dùng để chứa hàng, vừa trực tiếp thực hiện công đoạn chiết rót, đóng gói ngay trên xe, rồi nhanh chóng vận chuyển đi tiêu thụ. Ngoài ra, chúng lợi dụng tiếng ồn từ các nhà máy hợp pháp gần đó để che giấu âm thanh từ hoạt động sản xuất trái phép.

Sau thời gian dài điều tra, theo dõi chặt chẽ, Công an Phật Sơn đã xác định rõ quy mô và phương thức hoạt động của nhóm tội phạm. Đặc biệt, nguồn nước sử dụng để sản xuất nước tinh khiết thực chất chỉ là nước máy được lọc sơ sài bằng các thiết bị tự chế. Các sản phẩm nước ngọt giả cũng được pha chế và đóng gói thô sơ, nhưng đều được dán nhãn mác của các thương hiệu uy tín để đánh lừa người tiêu dùng. Sản phẩm sau khi sản xuất chủ yếu được phân phối những nơi công tác quản lý, giám sát còn hạn chế, như các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, chợ vùng nông thôn.

Nước máy được lọc sơ sài được bơm vào chai và đóng nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng ở Trung Quốc

Ngày 10/10/2024, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Quảng Đông, lực lượng Công an Phật Sơn đã chủ trì, phối hợp với Công an Quảng Châu và cơ quan quản lý thị trường, đồng loạt tổ chức đợt cao điểm truy quét. Kết quả, 21 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có những kẻ cầm đầu như Chương, Trình, Lưu. Cơ quan chức năng đã thu giữ 1 xe tải cải tạo làm xưởng chiết nước ngọt giả di động, 3 xe tải làm kho chứa lưu động, 3 bộ thiết bị lọc nước, 3 dây chuyền sản xuất vỏ chai, cùng lượng lớn nước tinh khiết, soda chanh giả.

Đây là một trong những chuyên án lớn nhất trong năm tại Phật Sơn trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến thực phẩm, đồ uống giả ở Trung Quốc. Số hàng hóa thu giữ ước tính có giá trị lên đến gần 10 triệu NDT (khoảng hơn 36 tỷ đồng). Nếu không bị ngăn chặn kịp thời, những sản phẩm làm giả, làm nhái này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và trật tự thị trường.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc khuyến cáo, khi mua các sản phẩm nước uống đóng chai, mọi người cần chú ý quan sát kỹ bao bì. Đối với nước tinh khiết giả, thường có dấu hiệu như: logo, nhãn mác in mờ, không sắc nét; số hiệu trên nắp chai, thân chai và đáy chai không trùng khớp; ngày sản xuất và mã sản xuất không thống nhất. Với nước ngọt đóng lon giả, người tiêu dùng có thể phát hiện qua các dấu vết như: vỏ thùng giấy bị tẩy xóa, chỉnh sửa ngày sản xuất; nhãn dán không ngay ngắn, màu sắc khác biệt.

(Theo Baijiahao)