Triển vọng cho Kyiv: Mỹ ra mắt bệ phóng trên đất liền X-MAV cho tên lửa Tomahawk

Thông tin này được tờ Naval News đăng tải và cho biết thêm, dòng sản phẩm này bao gồm một số biến thể, trong đó thú vị nhất là X-MAV (Xe tự hành đa nhiệm vụ cực mạnh) - một bệ phóng dành cho tên lửa hành trình.

Xe chiến đấu được chế tạo trên khung gầm bánh lốp 5x5. Phương tiện duy nhất thuộc loại này trong kho vũ khí của Oshkosh là HEMTT (Xe tải Chiến thuật Cơ động Mở rộng Hạng nặng), đây cũng là nền tảng cho các sản phẩm khác của công ty: LVSR (Hệ thống Thay thế Xe Hậu cần) và Hệ thống Tải Pallet (PLS).

X-MAV trang bị cabin hai chỗ ngồi bọc thép và bệ phóng thủy lực, được thiết kế để chứa 4 module phóng tên lửa hành trình. Hệ thống này thực hiện phóng theo một góc nghiêng.

Thiết kế này hoàn toàn trái ngược với Typhon của Lockheed Martin hay Hệ thống hỏa lực tầm trung chiến lược (SMRF).

Sản phẩm của Lockheed cũng sử dụng khung gầm HEMTT, nhưng xe phóng được chế tạo dưới dạng một container tiêu chuẩn dài 12 mét, chứa 4 ống phóng thẳng đứng Mk 41 loại lắp đặt trên tàu hải quân. Đối với Typhon, các ống phóng được nâng lên từ container bằng thủy lực theo phương thẳng đứng.

Bệ phóng X-MAV có thể mang theo tới 4 tên lửa hành trình Tomahawk.

Ưu điểm của X-MAV là tính nhỏ gọn: kích thước, trọng lượng nhỏ hơn đáng kể, khả năng cơ động tốt và dễ ngụy trang hơn do kích thước tương đối gọn gàng. Ngoài ra, bệ phóng này dễ nạp lại và vận hành hơn cũng nhờ vào sự gọn nhẹ.

Việc trình diễn công khai hệ thống này mở ra một lựa chọn thực tế khác cho Ukraine để đưa tên lửa hành trình Tomahawk vào sử dụng, trong bối cảnh hiện tại không có hệ thống phóng trên mặt đất nào.

Trước đây, khi chỉ có hệ thống Typhon được xem xét đưa vào sử dụng, khả năng chuyển giao các tổ hợp này là thấp khi số lượng rất ít và cần phải phát triển hoặc chứng nhận một bệ phóng trên bộ mới.

Thay vào đó, sự xuất hiện của một giải pháp sẵn có như X-MAV nghĩa là tồn tại một nền tảng thay thế đủ khả năng được tích hợp và đưa vào vận hành nhanh hơn tại Ukraine.