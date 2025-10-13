Trong 10 năm, công nghệ Trung Quốc bùng nổ nhanh đến mức không tưởng: Đây chính là thứ tạo ra "phép màu"

Khoảng 10 năm trước, "Made in China" vẫn còn được gắn với các sản phẩm giá rẻ và giá trị gia tăng thấp. Đến nhữngg năm gần đây, Trung Quốc đã trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới, quang điện, siêu máy tính và máy bay thế hệ thứ sáu.

Tốc độ phát triển chóng mặt

Có thể nói, Trung Quốc từng là công xưởng của thế giới, giờ đây đã chuyển mình thành cường quốc công nghệ cao. Trên thực tế, các nước phương Tây từ lâu đã hiểu rằng sự phát triển công nghệ của Trung Quốc không thể bị cản trở, nhưng họ không ngờ rằng nó lại nhanh đến vậy.

Sau một thời gian nghiên cứu, truyền thông Anh đã phát hiện ra rằng, nguồn điện dồi dào chính là yếu tố đưa Trung Quốc trở thành đế chế như hiện nay.

Trước đây, nhiều người đánh giá thấp vai trò quan trọng của điện trong sản xuất công nghệ cao. Thế nhưng, mười năm trước, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về kỹ thuật ô tô, nhưng do nguồn cung năng lượng hạn chế, nước này khó có thể hỗ trợ sản xuất xe điện quy mô lớn và xây dựng mạng lưới sạc. Nhật Bản chỉ có thể thúc đẩy công nghệ nhiên liệu hydro và cuối cùng bị bỏ lại phía sau trong làn sóng điện khí hóa toàn cầu.

Nói về trí tuệ nhân tạo, Hoa Kỳ nổi tiếng là quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ AI sao. Tuy nhiên, phần lớn AI của họ vẫn chỉ nằm trong phòng thí nghiệm, hiếm khi được triển khai trong các nhà máy không.

Một lý do chính là thiếu điện, vốn không thể hỗ trợ trí tuệ nhân tạo quy mô lớn. Ngay cả nghiên cứu lý thuyết cũng bị ảnh hưởng. Các gã khổng lồ công nghệ ở Thung lũng Silicon như Microsoft và OpenAI thường xuyên than thở về sự thiếu hụt của lưới điện Hoa Kỳ. Elon Musk thậm chí còn thẳng thắn chỉ ra rằng sự gia tăng đột biến của AI là do thiếu điện.

Các ngành công nghiệp như thử nghiệm đường hầm gió, siêu máy tính và máy bay không người lái cũng là những ngành tiêu thụ điện năng lớn. Một trung tâm siêu máy tính, với 100.000 nút tính toán, tiêu thụ gần 4,555 tỷ kilowatt giờ điện mỗi năm, tương đương với tổng mức tiêu thụ điện của một thành phố vừa và nhỏ. Điện từ lâu đã là "tiền tệ mạnh" của các hoạt động công nghệ cao.

Nhưng ngày nay, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới không còn lo lắng về điện. Tất cả là nhờ một chiến lược hướng tới tương lai 20 năm trước. Năm 2004, quốc gia này đã đưa ra một quyết định dứt khoát: đầu tư hàng nghìn tỷ NDT để thúc đẩy toàn diện việc nghiên cứu, phát triển và xây dựng công nghệ truyền tải điện siêu cao áp.

Kế hoạch khoa học và công nghệ tiên tiến của Trung Quốc còn vượt xa hơn thế. Sự phát triển không ngừng của công nghệ nano đã cho phép nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc y tế và gia dụng...

Ngày nay, công nghệ đã thâm nhập vào mọi mặt của đời sống, và cũng đang tích cực tham gia vào việc phát triển máy in thạch bản và chip của Trung Quốc. Theo các chuyên gia, chỉ có tầm nhìn dài hạn và hoạch định sớm mới có thể giảm thiểu tối đa sự cản trở phát triển công nghệ.

"Xương sống" của ngành năng lượng Trung Quốc

Nếu không có công nghệ truyền tải điện siêu cao áp (UHV), Trung Quốc có thể không đạt được những thành tích như ngày hôm nay. Một số quan điểm cho rằng UHV không có gì đặc biệt, bởi vì Trung Quốc đã làm chủ được nó. Nhưng 20 năm trước, UHV là "viên ngọc quý" của ngành điện, và châu Âu cùng Hoa Kỳ đã phải vật lộn hàng thập kỷ để làm chủ nó.

Ngay từ những năm 1970, các cường quốc công nghiệp như Liên Xô, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ý đều đã triển khai các dự án liên quan, nhưng họ đều gặp phải sự cố kỹ thuật hoặc đốt quá nhiều tiền, và cuối cùng đều rút lui.

Nói cách khác, trước khi Trung Quốc hành động, thế giới còn thiếu công nghệ và thiết bị UHV hoàn thiện, chứ chưa nói đến bộ tiêu chuẩn kỹ thuật đầy đủ. Điều này đặc biệt đúng với ba công nghệ cốt lõi - điều khiển và bảo vệ, máy biến áp và cách điện - được gọi là "bộ não", "tiểu não" và "lớp da" của UHV. Ngay cả các chuyên gia hàng đầu châu Âu và Mỹ cũng bối rối , không thể tạo ra đột phá.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã khắc phục thành công khó khăn về mặt kỹ thuật này.

Năm 2006, đất tỷ dân đã xây dựng tuyến trình diễn UHV đầu tiên và bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng kể từ đó. Mạng lưới xương sống UHV đã dần được triển khai trên toàn quốc.

Trong vòng 20 năm, tổng vốn đầu tư lên tới 1,6 nghìn tỷ NDT đã được thực hiện, và lưới điện siêu cao áp toàn quốc đã được kết nối dày đặc. Mục tiêu là đảm bảo không một tỉnh nào bị bỏ lại phía sau và tất cả đều được kết nối với huyết mạch điện lực quan trọng này.

Ngày nay, công nghệ điện áp cực cao của Trung Quốc không còn chỉ là động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao mà còn âm thầm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng.