Triển lãm về Viễn thông và Công nghệ Truyền hình sẽ diễn ra tại TP. HCM vào tháng 6 tại SECC, TP.HCM

Triển lãm về Viễn thông, CNTT và Truyền thông - VIETNAM ICTCOMM 2026 cùng Triển lãm Phim và Công nghệ Truyền hình - TELEFILM VIETNAM 2026 sẽ diễn ra từ 24-26/6 tại SECC, TP.HCM.

Là sự kiện thường niên trong ngành công nghệ và truyền hình tại Việt Nam, triển lãm năm nay dự kiến quy tụ hơn 150 doanh nghiệp với 170 gian hàng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện hứa hẹn mang đến nền tảng kết nối giao thương chiến lược, giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận những thành tựu công nghệ hàng đầu thế giới.

VIETNAM ICTCOMM 2026: Trung tâm giải pháp kỷ nguyên số

Trong bối cảnh nền kinh tế số Việt Nam đang bứt phá, Vietnam ICTCOMM 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là bệ phóng cho các giải pháp viễn thông và CNTT tiên tiến. Triển lãm sẽ giới thiệu các hệ sinh thái công nghệ toàn diện và đa dạng, bao gồm:

- Hạ tầng Viễn thông & Kết nối mạng: Mạng 5G, Dịch vụ IoT, Điện toán đám mây và Phân tích dữ liệu lớn (Big Data), Băng thông rộng

- Trí tuệ Nhân tạo & Tự động hóa: Robot thông minh, AI trong vận hành doanh nghiệp, Machine Learning và công nghệ Blockchain.

- An ninh & Bảo mật: Giải pháp an ninh mạng, quản lý và bảo vệ nội dung số.

- Công nghệ & Thiết bị thông minh: Giải pháp IoT trong giáo dục, sản xuất

Đơn vị trưng bày tại Vietnam ICTComm 2025 & Telefilm Vietnam 2025.

Bên cạnh sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ và giải pháp hàng đầu, triển lãm năm nay dự kiến đón tiếp nhiều top buyers và đại diện doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số như Mobifone, VNPT cùng nhiều tập đoàn, hệ thống tích hợp và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trên toàn quốc.

Về phía thương hiệu tham gia triển lãm, hiện đã có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi bật trong và ngoài nước như VIETNAMOBILE, ZOHO CORP, DATADOG, MANAGEENGINE, C-FIBER, IDT, ANFA... cùng các doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm, AI, hạ tầng số, hệ thống giám sát và chuyển đổi số đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và nhiều quốc gia khác.

Sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế và các đơn vị công nghệ hàng đầu được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cơ hội kết nối kinh doanh, cập nhật xu hướng công nghệ mới và thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số tại thị trường Việt Nam.

Sự kiện mở ra cơ hội kết nối với các đối tác tiềm năng từ nhiều quốc gia.

TELEFILM VIETNAM 2026: Định hình tương lai sáng tạo nội dung

Đồng hành cùng nền tảng công nghệ mạnh mẽ của Vietnam ICTCOMM, TELEFILM VIETNAM 2026 là điểm đến uy tín dành cho các đài truyền hình, nhà sản xuất phim, sáng tạo nội dung số và các chuyên gia kỹ thuật. Sự kiện tập trung trưng bày:

- Công nghệ Phát sóng & Tiền kỳ/Hậu kỳ: Máy trộn âm thanh, thiết bị trường quay, truyền tải IP (Audio/Video), hệ thống tự động hóa phòng tin tức và nền tảng 4K/UHD.

- Bản quyền & Nội dung: Không gian giao dịch bản quyền phim, kịch bản, các chương trình truyền hình và format gameshow quốc tế.

Hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp và đối tác tại Vietnam ICTComm 2025 & Telefilm Vietnam 2025.

Triển lãm TELEFILM VIETNAM năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều nhà mua nội dung, nền tảng phát hành và đơn vị sản xuất truyền thông hàng đầu khu vực. Dự kiến chương trình sẽ đón tiếp các nhà phân phối và phát hành tiêu biểu như CJ Entertainment, POPS cùng nhiều đối tác hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, OTT, nội dung số và giải trí tại Việt Nam và châu Á.

Về phía doanh nghiệp tham gia, triển lãm quy tụ nhiều đơn vị sản xuất, phát hành nội dung, công nghệ truyền thông và giải pháp giải trí đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật, Philippine mở ra cơ hội kết nối hợp tác, mua bán bản quyền và phát triển nội dung đa nền tảng trong khu vực.

Song song hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm, trong khuôn khổ triển lãm sẽ tổ chức chuỗi hội thảo chuyên ngành, diễn đàn công nghệ và chương trình giao thương B2B với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước và quốc tế. Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, các hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề nổi bật như AI, chuyển đổi số, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, giải pháp phần mềm, an ninh mạng và xu hướng công nghệ mới cho doanh nghiệp và chính phủ. Trong khi đó, Telefilm Vietnam sẽ mang đến các phiên thảo luận chuyên sâu về nội dung số, OTT, công nghệ truyền hình, sản xuất nội dung đa nền tảng và xu hướng phát triển ngành giải trí trong khu vực.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của cộng đồng công nghệ, truyền thông và nội dung số.

Bên cạnh đó, chương trình Kết nối giao thương - Business Matching được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các top buyers, đối tác công nghệ, nhà mua nội dung, doanh nghiệp phát hành và các đơn vị cung cấp giải pháp gặp gỡ trực tiếp, mở rộng mạng lưới hợp tác và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới tại thị trường Việt Nam và quốc tế.

Thông tin liên hệ:

Ms. Khánh Vy

Di động: 0917 562 510

Email: jeni.vo@informa.com

Website: www.ictcomm.vn