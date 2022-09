Triển lãm toàn cầu The Doraemon Exhibition lần đầu ra mắt bên ngoài Nhật Bản

Từ ngày 5/11/2022 đến ngày 5/2/2023, triển lãm The Doraemon Exhibition Singapore 2022 sẽ ra mắt bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản tại Bảo tàng quốc gia Singapore. Với sự hỗ trợ của Bảo tàng quốc gia Singapore, triển lãm do Leyouki thực hiện sẽ trưng bày bộ sưu tập nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại được chọn lọc.

Bộ sưu tập này sẽ tái hiện hình ảnh Doraemon trong thế giới luôn thay đổi của chúng ta và giới thiệu tác động văn hóa của nhân vật mèo máy trong lịch sử đương đại. Các tác phẩm này sẽ được trưng bày với những bản vẽ gốc của cố họa sĩ manga huyền thoại Fujiko F Fujio.

Kể từ khi ra đời vào năm 1970, Doraemon đã thu hút trí tưởng tượng của khán giả trên toàn thế giới. Triển lãm này sẽ giúp khách tham quan nhớ lại những ký ức của riêng mình về Doraemon. Bên cạnh đó, triển lãm còn là một cơ hội để du khách nhìn lại quá trình họ trưởng thành với một trong những nhân vật giàu tính biểu tượng nhất tại Nhật Bản suốt nhiều năm qua.

Triển lãm đầu tiên bên ngoài phạm vi Nhật Bản

Triển lãm Doraemon đầu tiên được tổ chức vào năm 2002. Sau đó, vào năm 2017, triển lãm lại diễn ra tại Phòng trưng bày Trung tâm Nghệ thuật Mori ở Tokyo. Kể từ đó, triển lãm đã xuất hiện tại 8 thành phố của Nhật Bản. Trong đó, đợt triển lãm gần đây nhất được tổ chức tại Okayama vào đầu năm 2022.

Đợt trưng bày sắp tới tại Bảo tàng quốc gia Singapore là phiên bản triển lãm đầu tiên đặt ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Triển lãm này sẽ giới thiệu nhân vật Doraemon thông qua lăng kính của 28 nghệ sĩ và nhóm nghệ thuật đương đại hàng đầu Nhật Bản. Theo đó, triển lãm sẽ trưng bày những tác phẩm nghệ thuật xoay quanh chủ đề "Tạo nên Doraemon nguyên bản cho riêng bạn".

The Doraemon Exhibition Singapore 2022 sẽ tập trung vào những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt tái hiện ký ức của các nghệ sĩ về Doraemon và quá trình họ tiếp nhận biểu tượng được yêu thích này của Nhật Bản. Điều này sẽ được thể hiện thông qua sự kết hợp của các ý tưởng, phương tiện và kỹ thuật liên quan đến tranh vẽ, điêu khắc, đồ họa và nhiếp ảnh.

Nhiều trải nghiệm thú vị đầu tiên đang chờ đón người hâm mộ Doraemon

Tuyển tập các bản vẽ gốc và bản phác thảo được đánh giá cao của cố hoạ sĩ Fujiko của Bảo tàng Fujiko F Fujio sẽ được trưng bày trong một chương trình đặc biệt mang tên "Triển lãm bản vẽ gốc Manga Doraemon". Đây là đợt giới thiệu công khai đầu tiên ở châu Á về các tranh minh họa và tranh tạo hình Doraemon ban đầu của cố hoạ sĩ Fujiko.

Yuki Imamura - Giám đốc của Leyouki cho biết: "Trong bối cảnh thế giới dần mở cửa trở lại sau đại dịch kéo dài 2 năm, chúng tôi rất phấn khởi khi Triển lãm The Doraemon Exhibition được khởi động với điểm dừng chân đầu tiên tại Singapore. Lần hợp tác với Bảo tàng quốc gia Singapore đã mang đến cơ hội để chúng tôi giới thiệu lại nhân vật đáng yêu này đến Singapore. Đồng thời, điều này cũng cho phép các tác phẩm của những nghệ sĩ đương đại từ cả Nhật Bản và Singapore hội tụ và giới thiệu về các khía cạnh khác nhau của Doraemon. Chúng tôi hy vọng triển lãm The Doraemon Exhibition Singapore 2022 sẽ giúp tất cả mọi người, dù là ai và đang ở bất kỳ độ tuổi nào, cũng có thể tạo nên những kỷ niệm và mối gắn kết mới với Doraemon. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong rằng mọi người sẽ được truyền cảm hứng từ những khả năng bất tận của nhân vật mang tính biểu tượng này".

Triển lãm Doraemon’s Time - Travelling Adventures (tạm dịch: Những cuộc phiêu lưu du hành thời gian của Doraemon) tại Singapore vào năm 2020 đã đạt được những thành công nhất định. Tiếp theo đây, triển lãm The Doraemon Exhibition Singapore 2022 sẽ tiếp tục kết nối Doraemon với du khách tại Bảo tàng quốc gia Singapore nhằm chia sẻ những tác động văn hóa của nhân vật mang tính biểu tượng này trong lịch sử đương đại.

Ông Chung May Khuen - Giám đốc Bảo tàng quốc gia Singapore cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự và hạnh phúc vì khách tham quan đã bày tỏ sự yêu thích với chiến dịch trưng bày tác phẩm sắp đặt vào năm 2020. Điều này đã mang lại sự cổ vũ to lớn cho bảo tàng trong thời kỳ đại dịch. Trong bối cảnh Singapore và các quốc gia khác trên thế giới dần mở cửa trở lại, chúng tôi thật sự xúc động khi trở thành điểm dừng chân toàn cầu đầu tiên của The Doraemon Exhibition. Theo đó, triển lãm sẽ chia sẻ thêm nhiều câu chuyện về Doraemon - biểu tượng quen thuộc được nhiều người yêu thích này. Chúng tôi hy vọng rằng triển lãm này sẽ truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tất cả khách tham quan, đồng thời khơi gợi nhiều kỷ niệm cá nhân đẹp đẽ về Doraemon".

Nhân dịp kỷ niệm triển lãm toàn cầu đầu tiên của The Doraemon Exhibition, khách tham quan và các nhà sưu tập có thể sở hữu dòng sản phẩm Doraemon độc quyền. Dòng sản phẩm này sẽ bao gồm các vật sưu tầm Doraemon nguyên bản của Bảo tàng Fujiko F Fujio và những phiên bản đậm chất Singapore.