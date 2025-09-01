Triển lãm số đầu tiên về lịch sử Đảng: Khi công nghệ kể chuyện lịch sử

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một triển lãm số hoá cung cấp đầy đủ kiến thức về lịch sử Đảng được giới thiệu tới công chúng. Chỉ với vài thao tác, công chúng trong và ngoài nước có thể “dạo bước” giữa những không gian lịch sử, tương tác với các hiện vật như đang có mặt trực tiếp tại triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” thực tế, qua đó mở ra góc nhìn toàn diện về chặng đường 95 năm lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Báo Nhân Dân phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm chuyên đề “95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình vinh quang”. Triển lãm mang tên “95 năm Cờ Đảng soi đường”, thuộc khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Triển lãm số đầu tiên về lịch sử Đảng ra mắt công chúng

Trong khuôn khổ triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” (28/8/2025 - 5/9/2025), lần đầu tiên, triển lãm ảo được phát triển, cho phép công chúng trải nghiệm không gian 3D trực tiếp trên trình duyệt, cả trên PC lẫn thiết bị di động. Đây là triển lãm số đầu tiên về lịch sử Đảng, tích hợp nội dung chính luận và công nghệ hiện đại, tái hiện chính xác không gian trưng bày thực tế tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

Triển lãm tái hiện 3 nội dung trưng bày chuyên đề: Nội dung thứ nhất: 95 năm cờ Đảng soi đường, Nội dung thứ hai: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nội dung thứ ba: Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - Những trang sử vàng, được trình bày dưới dạng sách điện tử.

Triển lãm ảo 3D “95 năm Cờ Đảng soi đường”

Nội dung thứ nhất - 95 năm Cờ Đảng soi đường

Nội dung thứ 2 - Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư: khắc họa cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và vai trò lãnh đạo.

Nội dung thứ 3 - Đại hội Đảng qua các thời kỳ: tóm lược các kỳ Đại hội và những chủ trương, quyết sách lớn, khẳng định tầm nhìn lãnh đạo của Đảng.

Từ trang sử vàng đến không gian số: Công nghệ kể chuyện lịch sử

Triển lãm số “95 năm Cờ Đảng soi đường” ứng dụng nền tảng Unity 6.0 và WebGL, cho phép người xem nhập vai nhân vật dẫn ảo để “dạo bước” trong không gian lịch sử. Mỗi thao tác chạm, xoay hay di chuyển đều mở ra một trải nghiệm trực quan với âm thanh, hình ảnh và tư liệu gắn liền các mốc son của Đảng. Đây là cách công nghệ đưa những trang sử vàng đến gần hơn với công chúng, sinh động và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Cảnh nhân vật hướng dẫn viên ảo đang di chuyển trong không gian 3D

Hơn 150 hiện vật quý giá được số hóa

Lần đầu ra tiên, công chúng được tương tác với những di vật lịch sử quý giá từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngay trên không gian ảo. Hơn 150 hiện vật và tài liệu, trong đó có cả bảo vật quốc gia như Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác máy bay B52 rơi tại Hà Nội, các số báo Cứu Quốc, Nhân Dân, Cờ Giải Phóng… đã được số hóa bằng công nghệ scan 3D chuẩn xác.

Những tư liệu hiếm hoi này được truyền tải chính xác và đầy đủ, giúp người xem không chỉ tiếp cận lịch sử mà còn có thể quan sát, xoay đa góc để cảm nhận trọn vẹn giá trị hiện vật.

Hơn 150 hiện vật, tài liệu lịch sử quý giá đã được tái hiện trên không gian số kèm thông tin chi tiết, hình ảnh xoay 360°.

Thu hẹp khoảng cách, lan tỏa ký ức lịch sử

Triển lãm số “95 năm Cờ Đảng soi đường” mở ra cơ hội tiếp cận lịch sử cho đông đảo công chúng, bất kể không gian hay khoảng cách địa lý. Chỉ cần một thiết bị kết nối internet, người dân từ thành thị đến vùng sâu vùng xa, cũng như kiều bào ở nước ngoài, đều có thể tham gia hành trình khám phá. Đây là bước tiến quan trọng trong việc tạo nên sự bình đẳng văn hóa – lịch sử trong thời đại số.

Lịch sử trở nên gần gũi hơn khi ai cũng có thể tham gia triển lãm chỉ với một thiết bị kết nối internet.

Dự án Content Tech được làm bằng cả trái tim và niềm tự hào Việt Nam

Với tình yêu nước và niềm tự hào Việt Nam khi bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước, eWings và Athena CM by VCCorp định hướng dự án triển lãm ảo 3D này không chỉ đơn thuần là một sản phẩm công nghệ, mà còn là hoạt động truyền thông - giáo dục quy mô. Mục tiêu lớn nhất là đưa không gian triển lãm đến với đông đảo công chúng, đặc biệt là những người không có điều kiện tham gia trực tiếp; đồng thời khẳng định năng lực tiên phong của các đơn vị công nghệ Việt Nam trong việc ứng dụng 3D và AI xử lý hình ảnh vào thực tiễn.

Dự án Content Tech tiên phong, kết hợp công nghệ 3D và nội dung chính luận để lan tỏa lịch sử bằng niềm tự hào Việt Nam sâu thẳm trong tim mỗi nhân sự của đội ngũ thực hiện.

Trên hết, dự án được thực hiện với tinh thần “không ngừng sáng tạo, không ngừng tìm tòi”, mang đến trải nghiệm chỉn chu, chất lượng và giàu tính ứng dụng, từ đó khơi gợi niềm tự hào dân tộc và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

