Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026: Hàng loạt vũ khí, khí tài "made by Việt Nam" sẽ xuất hiện

Sáng ngày 29/4, Bộ Quốc phòng đã chính thức tổ chức Hội nghị xúc tiến nhằm chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, khẳng định năng lực tự chủ và khát vọng hội nhập của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh Việt Nam

Đưa tin từ hội nghị, báo Quân đội nhân dẫn dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh: Triển lãm năm 2026 không chỉ là một sự kiện trưng bày mà còn là công cụ hiện thực hóa đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng. Đây là nơi hội tụ tinh hoa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa dân tộc ra thế giới.

Sự kiện là minh chứng cho một nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự lực, tự cường, phát triển theo hướng lưỡng dụng và hiện đại, củng cố niềm tin của nhân dân cũng như bạn bè quốc tế vào sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của Quân đội ta.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, quy mô và chất lượng của triển lãm năm 2026 phải được nâng cấp vượt trội, tương xứng với vị thế đất nước trên trường quốc tế. Mục tiêu cốt lõi là tạo nhịp cầu để các doanh nghiệp trong nước học hỏi kinh nghiệm, làm chủ các công nghệ lõi và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng "Made in Vietnam".

Về phương thức vận hành, Bộ Quốc phòng định hướng đẩy mạnh xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa, nhằm tối ưu hóa nguồn lực từ các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội, giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng kêu gọi các nhà tài trợ, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội tham gia với tâm thế mới, thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Tạp chí CNQP & Kinh tế

Không gian quy mô 150.000 m2 tại sân bay Gia Lâm

Theo kế hoạch, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 với chủ đề “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13/12/2026 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Với diện tích lên đến 150.000 m2, triển lãm hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mãn nhãn:

Trình diễn thực địa: Các màn bay chào mừng của Không quân và biểu diễn võ thuật đặc sắc của lực lượng Đặc công.

Đặc biệt, theo báo Tuổi Trẻ, công chúng sẽ được tiếp cận với những dòng sản phẩm hiện đại, thế hệ mới do Việt Nam tự lực nghiên cứu và sản xuất, bên cạnh những khí tài quân sự trọng yếu đang phục vụ trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hệ thống sản phẩm trưng bày đợt này truyền tải mạnh mẽ chính sách quốc phòng mang thông điệp hòa bình và tự vệ của Việt Nam. Các trang thiết bị này được phát triển nhằm mục đích tối thượng là bảo vệ chủ quyền, an ninh cho nhân dân và duy trì bối cảnh ổn định để kiến thiết đất nước.

Đáng chú ý, đây đều là những thành quả từ quá trình tự chủ hoàn toàn trong thiết kế và chế tạo nội địa. Các dòng sản phẩm thông minh, có tính ứng dụng lưỡng dụng cao, không chỉ bắt kịp xu thế hiện đại mà còn góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh các hoạt động thương mại, triển lãm còn tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề kỹ thuật quân sự, hoạt động trải nghiệm cho quần chúng nhân dân và các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

Một số hình ảnh từ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024: