Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam ngừng tổ chức trong năm 2025

Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và một số đơn vị thuộc Hiệp hội Các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng (VIVA) đã xác nhận sẽ không tổ chức Triển lãm ô tô - Xe máy Việt Nam 2025 (Vietnam Motor Show 2025).

Theo đại diện của VAMA, có nhiều lý do ảnh hưởng đến quyết định không tổ chức kỳ triển lãm VMS năm nay. Trong đó, nguyên nhân chính xuất phát từ việc ngành ô tô Việt Nam năm 2025 được nhận định vẫn đang đối mặt rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, nhiều thành viên của Triển lãm hiện chưa sẵn sàng và chưa có nhiều sản phẩm mới để tham gia trưng bày, giới thiệu tại một sự kiện quy mô lớn như Vietnam Motor Show .

Triển lãm ô tô Việt Nam (VMS) năm 2025 sẽ không được tổ chức và dự kiến trở lại vào năm 2026.

Triển lãm thường niên lớn nhất ngành Ô tô – Xe máy tại Việt Nam dự kiến sẽ trở lại vào năm 2026. Sự kiện năm tới được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ, với định hướng đổi mới toàn diện về hình thức tổ chức.

Điều này bao gồm việc áp dụng các công nghệ tương tác tiên tiến và xây dựng không gian trải nghiệm độc đáo. Quy mô của Triển lãm VMS 2026 dự kiến sẽ được mở rộng, không chỉ về diện tích trưng bày mà còn về số lượng các thương hiệu tham gia.

Ngoài các mẫu xe ô tô và xe máy mới nhất, sự kiện kỳ vọng sẽ giới thiệu các giải pháp di chuyển thông minh, công nghệ xanh, hạ tầng sạc cùng các sản phẩm của ngành công nghiệp phụ trợ liên quan tới giao thông vận tải.

Ở kỳ tổ chức gần nhất năm 2024, Triển lãm VMS thu hút 19 thương hiệu ô tô và gần 300 gian hàng công nghiệp phụ trợ, đồng thời đánh dấu sự trở lại của nhiều thương hiệu xe máy và mô tô (gần 10 nhãn hàng).

Dẫu vậy, sự vắng mặt của các thương hiệu xe sang như Mercedes-Benz, Audi, Lexus, BMW hay Volkswagen cũng gây ra nhiều tiếc nuối cho cả giới truyền thông lẫn khách tham quan.