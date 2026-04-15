Triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2026: Bệ phóng cho nhà máy Việt và tâm điểm sourcing khu vực

Từ "gia công" đến đối tác chiến lược toàn cầu

Không còn dừng lại ở vai trò "công xưởng gia công giá rẻ", các nhà máy xuất khẩu Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đối tác chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhờ năng lực nghiên cứu – phát triển (R&D), khả năng sản xuất linh hoạt và sự thích ứng nhanh với thị trường. Xu hướng này sẽ được thể hiện rõ nét tại Triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 4 năm 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh – sự kiện sourcing quốc tế không thể bỏ lỡ.

Với hơn 70% doanh nghiệp tham gia sở hữu nhà máy trực tiếp tại Việt Nam và khu vực châu Á, triển lãm trở thành nơi thể hiện rõ năng lực chuyển dịch sang mô hình ODM/OBM – một bước tiến quan trọng giúp doanh nghiệp Việt nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng.

Quy mô lớn – Khẳng định vị thế sản xuất Việt Nam

Quy tụ hơn 500 nhà trưng bày, 700 gian hàng và hơn 40.000 sản phẩm thuộc 4 ngành hàng chủ lực gồm Thời trang & Phụ kiện, Nội thất & Quà tặng, Điện tử & Gia dụng và Bao bì & In ấn, triển lãm không chỉ mang đến quy mô ấn tượng mà còn phản ánh sự đa dạng và chiều sâu của năng lực sản xuất trong khu vực.

Danh sách doanh nghiệp tham gia năm nay quy tụ nhiều tên tuổi tiêu biểu như Vinabedding, TLD Việt Nam, Kiara Garments, Bao bì Mai Thư, Artex Nam An, Sakos, Samsung SDS Việt Nam… góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong bản đồ sản xuất toàn cầu.

Điểm mới 2026: Mở rộng hệ sinh thái sourcing khu vực

Điểm khác biệt nổi bật của năm 2026 chính là sự mở rộng mạnh mẽ của hệ sinh thái sourcing trong khu vực. Lần đầu tiên, triển lãm giới thiệu khu vực trưng bày dành riêng cho các nhà sản xuất đến từ Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Singapore và Philippines, mang đến một bức tranh toàn diện về năng lực sản xuất khu vực – nơi hội tụ sự đa dạng, sáng tạo và tốc độ phát triển nhanh. Song song đó, một khu vực chuyên biệt dành cho thương mại điện tử cũng được xây dựng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến và mô hình kinh doanh số, cung cấp giải pháp từ tìm nguồn hàng, phát triển thương hiệu riêng đến logistics và chiến lược xuất khẩu xuyên biên giới.

Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất thực tế và xu hướng thương mại mới không chỉ giúp người mua có cái nhìn toàn diện hơn mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam và Đông Nam Á như một trung tâm sourcing năng động, linh hoạt và bắt kịp xu hướng toàn cầu.

ESG – "Tấm vé thông hành" vào thị trường quốc tế

Một điểm nhấn quan trọng khác của triển lãm năm nay là sự đầu tư bài bản vào các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Phần lớn sản phẩm trưng bày đều đáp ứng các chứng nhận quốc tế như ISO, BSCI, SMETA hay GOTS.

Việc chú trọng đến môi trường, năng lượng tái tạo và trách nhiệm xã hội không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật mà còn nâng cao uy tín của hàng Việt trên các thị trường khó tính như Mỹ , Úc, Anh và các nước Châu Âu.

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, Global Sourcing Fair Việt Nam còn là nền tảng kết nối giao thương hiệu quả cho doanh nghiệp. Thông qua các chương trình kết nối chuyên sâu, doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nhà mua hàng, hiểu rõ nhu cầu thị trường và rút ngắn quá trình đàm phán.

"Nhịp đập tinh hoa nhà máy Việt" – Lan tỏa giá trị Made in Vietnam

Chiến dịch "Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt – Kết nối sourcing toàn cầu" với chủ đề "Nhịp đập tinh hoa nhà máy Việt" tiếp tục là điểm nhấn quan trọng của triển lãm. Đây là không gian tôn vinh những sản phẩm chất lượng cao, kết tinh từ sự sáng tạo và năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt.

Ban tổ chức trân trọng mời quý doanh nghiệp, đối tác và khách tham quan đến tham dự, trải nghiệm và kết nối tại triển lãm. Sự hiện diện của quý vị không chỉ góp phần vào thành công của sự kiện mà còn là hành động thiết thực để ủng hộ hàng Việt Nam – những sản phẩm đang ngày càng khẳng định chất lượng, sáng tạo và vị thế trên thị trường toàn cầu.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: (+84) 28 7101 2828 và email: gsfvietnam@globalsources.com