Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: Phim trường số gây ấn tượng, "Dế Mèn" quay lại rạp

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), khu trưng bày Điện ảnh Việt Nam bất ngờ trở thành điểm dừng chân đông khách nhờ sự kiện lần đầu giới thiệu phim trường số Việt Nam.

Ngay từ ngày khai mạc 28/8, không gian trải nghiệm này đã hút đông đảo khán giả. Hoạt động gây chú ý nhất là phần nhập vai trong bối cảnh phim Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Người tham gia được quay một đoạn clip ngắn trên phông xanh, hệ thống máy quay tự động xử lý ngay tại chỗ, sau đó hiển thị kết quả lên màn hình và gửi lại cho khán giả. Để tăng tính sống động, ban tổ chức chuẩn bị đủ đạo cụ từ áo trấn thủ, áo cờ Tổ quốc cho đến súng giả, giúp người xem thực sự hóa thân thành chiến sĩ trong khung cảnh lịch sử.

Khán giả thích thú trải nghiệm phim trường số.

Nhà sản xuất phim ông Vũ Duy Nam cho biết: “Phim trường số là một giải pháp công nghệ, cho phép tái tạo bối cảnh hoành tráng bằng kỹ thuật hiện đại. Mọi khán giả đều có thể trở thành một phần của khuôn hình thông qua không gian ảo".

Đạo diễn Phi Tiến Sơn cũng khẳng định, công nghệ này mở ra hướng đi mới cho những nhà làm phim: “Có những đại cảnh trước đây chỉ dám tưởng tượng, nay đã có thể hiện thực hóa. Tôi hy vọng có thể hợp tác trong các dự án sắp tới".

Phim trường số (Virtual Production) là sự kết hợp giữa bối cảnh 3D, đạo cụ thật và diễn viên, đồng bộ với hệ thống camera ảo – thật, cho phép dựng cảnh gần như hoàn chỉnh ngay tại hiện trường. Ưu điểm nổi bật là tiết kiệm chi phí, rút ngắn tiến độ sản xuất mà vẫn đảm bảo hiệu ứng hình ảnh.

Trải nghiệm này khiến nhiều thế hệ khán giả thích thú: trẻ nhỏ hào hứng với motion capture, giới trẻ say mê check-in, còn người lớn tuổi ngạc nhiên trước độ gần gũi của công nghệ điện ảnh. Qua đó, điện ảnh số không chỉ phục vụ sản xuất chuyên nghiệp mà còn trở thành một hoạt động văn hóa cộng đồng, tạo sự gắn kết giữa nghệ thuật và khán giả.

Một nhóm bạn trải nghiệm với trang phục xưa.

Trong bối cảnh nhiều năm qua điện ảnh Việt Nam gặp khó khi tái hiện bối cảnh lịch sử, chiến tranh hay giả tưởng vì chi phí cao, Phim trường số mang lại lời giải thuyết phục. Nó giúp các đạo diễn trẻ mạnh dạn hiện thực hóa ý tưởng táo bạo, đồng thời mở cơ hội ứng dụng trong đào tạo. Mô hình còn hướng đến việc kết nối doanh nghiệp – nhà quản lý – nhà trường, trở thành nơi nghiên cứu, thực hành và sản xuất thực tiễn cho sinh viên ngành điện ảnh.

Một minh chứng cụ thể là bộ phim hoạt hình 3D “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội”, được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ này. Nhà sản xuất Vũ Duy Nam chia sẻ: “Đưa nhân vật Dế Mèn vốn đã quá quen thuộc lên màn ảnh là thách thức không nhỏ. Chúng tôi cố gắng giữ trọn tinh thần nguyên tác của Tô Hoài nhưng vẫn làm mới để gần gũi với trẻ em hôm nay. Đây là cột mốc đặt nền móng cho hoạt hình 3D Việt Nam".

Tác phẩm sẽ được chiếu phục vụ công chúng tại phòng chiếu phim nhà A trong khuôn khổ Triển lãm A80, đồng thời trở lại rạp từ ngày 29/8 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và từ 12/9 trên hệ thống Galaxy Cinema.

Sự xuất hiện của Dế Mèn trong diện mạo hoạt hình 3D không chỉ mang đến niềm vui cho khán giả nhỏ tuổi mà còn chứng minh sự kết hợp thành công giữa di sản văn học và công nghệ điện ảnh hiện đại, mở ra những triển vọng mới cho điện ảnh Việt Nam.