Thượng tướng Phạm Hoài Nam, chủ trì buổi làm việc. Ảnh QĐND

Triển khai đóng mới các tàu tên lửa đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định và thiết kế kỹ thuật

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình đóng tàu tên lửa, chủ trì buổi làm việc nắm tình hình, kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai đóng mới tàu tên lửa cho Quân chủng Hải quân.

Theo Báo QĐND, kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Quân chủng Hải quân cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức triển khai nhiệm vụ đóng mới các tàu tên lửa đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định và thiết kế kỹ thuật.

Đẩy nhanh nghiên cứu, sản xuất các hệ thống vũ khí đặc chủng lắp đặt trên các tàu tên lửa

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý cần đẩy nhanh nghiên cứu, sản xuất các hệ thống vũ khí, khí tài đặc chủng để lắp đặt trên các tàu tên lửa, đảm bảo hiện đại, có cấu hình, tính năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong đó nâng cao tối đa tỷ lệ nội địa hóa, kiên quyết không mua sắm, nhập khẩu những khí tài, vũ khí trang bị, công nghiệp quốc phòng trong nước đã nghiên cứu, sản xuất được, giảm phụ thuộc vào nước ngoài và thuận lợi cho công tác bảo đảm kỹ thuật trong khai thác sử dụng.

Quá trình triển khai thực hiện chương trình, các cơ quan, đơn vị thường xuyên, định kỳ kiểm tra giám sát và đôn đốc tiến độ thi công đóng tàu, kịp thời tổng hợp báo cáo các nội dung khó khăn, vướng mắc để Bộ Quốc phòng xem xét chỉ đạo, giải quyết.