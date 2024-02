Trích xuất camera vụ lật xe khách khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương ngày Mùng 4 Tết

Một phần diễn biến của vụ lật xe khách ở xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã được camera an ninh ghi lại. Theo đó vào khoảng 14h30' chiều 13/2, chiếc xe khách mang BKS: 21B – 005.xx chạy tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình di chuyển trên quốc lộ 32C. Khi tới khu vực gần cầu Khe Mòn (xã Minh An, huyện Văn Chấn) thì bất ngờ lật nghiêng về phần bên trái đường.

Vụ tai nạn khiến anh Phùng Mạnh H. (SN 1982) ở thôn 8, Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tử vong, 2 người khác bị thương. Phần kính lái phía trước và sau xe khách bị vỡ, nhiều hành khách trên xe hoảng loạn.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Mạng xã hội)

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân đưa những người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài. Lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường dể điều phối giao thông khu vực và phối hợp khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Đoạn clip ghi lại vụ tai nạn khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Một phần diễn biến vụ lật xe khách ở Yên Bái