Vụ một phụ nữ bị đấm gục xuống sàn khi đang nấu ăn ở Cà Mau: Người chồng có những chia sẻ đầu tiên!

Liên quan đoạn clip dài ghi lại cảnh một phụ nữ đang nấu ăn thì bất ngờ bị người đàn ông túm tóc đấm ngã xuống sàn nhà, ngày 6/3, Công an xã Đất Mũi đã làm việc với những người liên quan.

Được biết, người bị đánh là chị L.D.A (27 tuổi), người đàn ông đánh chị A. là anh H.M.S (35 tuổi, cùng ở xã Viên An, H.Ngọc Hiển), chồng của chị A.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 3/3, anh S. đến tiệm áo cưới nơi vợ mình đang học việc nghề trang điểm tại ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi thì phát hiện vợ mình đang ngồi nói chuyện với 1 thanh niên ở TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển. Nghi ngờ vợ mình ngoại tình với thanh niên trên, anh S. lấy điện thoại quay lại. Sau đó, chị A. bỏ đi vào bếp nấu ăn, lúc này S. đi theo vào bếp túm đầu vợ và đánh ngã xuống sàn nhà.

Ngay sau đó, những người có mặt đã can ngăn, anh S. đi về. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, chị A. phát hiện chồng đăng tải những thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội nên người vợ này lấy đoạn clip ghi lại cảnh người chồng đấm mình đăng lên mạng xã hội. Sau đó, clip trên được nhiều trang mạng khắp cả nước đăng tải lại, gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến sự việc ồn ào nói trên, trao đổi với chúng tôi, anh H.M.S (35 tuổi, xã Viên An, H.Ngọc Hiển) - người chồng đã vung tay đấm vợ trong cơn giận dữ cho biết, hiện cơ quan điều tra đã vào cuộc rồi nên không thể cung cấp thông tin.

Người đàn ông này chia sẻ, sau sự việc vừa qua, bản thân anh cũng đang rất bối rối, tuy nhiên anh cũng cố gắng sắp xếp ổn thoả để không ảnh hưởng đến con nhỏ. "Mối quan hệ của hai vợ chồng và cuộc sống của gia đình những ngày qua khá căng thẳng, nhưng may mắn hai bé nhỏ đi học vẫn bình thường", anh S. nói.

Anh S. nói thêm, "Sự việc này cũng không tốt đẹp gì nên thật lòng tôi cũng không muốn đưa lên đâu, tôi muốn êm đẹp thôi chứ ảnh hưởng lắm. Trong lúc này tôi phải mạnh mẽ để lo kinh tế, phải mạnh mẽ mới lo cho con được".

Hiện tại, người đàn ông này cho biết, sau những ồn ào không hay vừa qua, anh chỉ mong mọi việc được lắng xuống để anh tập trung làm ăn lo cho các con của mình.

Trước đó, nhiều trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi đã đăng tải đoạn clip dài gần 20 giây, ghi lại cảnh một phụ nữ đang nấu ăn thì bị người đàn ông mặc áo thun trắng túm tóc, đánh mạnh vào đầu dẫn đến ngã gục xuống sàn nhà.

Vụ việc diễn ra bất ngờ nên người phụ nữ này không kịp phản ứng. Người trong nhà phát hiện vụ việc đã đến can ngăn, đẩy người đàn ông trên ra ngoài.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo của UBND xã Đất Mũi chia sẻ với báo Người lao động cho hay công an đang điều tra làm rõ nên chưa thể khẳng định là có hay không. "Chị A. gia đình ở xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nhưng đến xã Đất Mũi học trang điểm. Theo đoạn clip, dù bị chồng là anh S. đánh rất mạnh nhưng chị A. rất may không bị thương tích gì" – vị này thông tin thêm.