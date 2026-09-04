Trì hoãn loại biên tàu ngầm hạt nhân sẽ khiến Hải quân Mỹ thiệt hại hơn 3 tỷ USD

GD&TĐ - Những rắc rối xung quanh các tàu ngầm hạt nhân không đủ khả năng hoạt động đang gây ra thiệt hại nặng nề đối với Hải quân Mỹ.

Trang Naval Today trích dẫn một báo cáo từ Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết việc trì hoãn loại biên các tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ (USN) có thể khiến ngân sách thiệt hại hơn 3,1 tỷ USD trong 5 năm tới.

Báo cáo này cho biết khối lượng công việc tại các xưởng đóng tàu đang cản trở quá trình cho ngừng hoạt động tàu ngầm diễn ra đúng kế hoạch.

Vấn đề loại biên các tàu ngầm hạt nhân đa năng chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng bảo trì kinh niên của hạm đội tàu ngầm Mỹ. Theo một báo cáo, trong 10 năm qua, USN đã mất hơn 15.000 ngày hoạt động, ước tính trị giá 3,4 tỷ USD, chỉ riêng do thời gian ngừng hoạt động để sửa chữa.

Hiện nay, các xưởng đóng tàu quá tải chẳng những không thể đáp ứng được việc sửa chữa đang diễn ra, mà còn không thể chuẩn bị cho việc thanh lý các tàu ngầm khi hết thời hạn sử dụng.

Báo cáo phân biệt hai loại thời gian chờ - Loại thứ nhất là "hoạt động", khi tàu ngầm và thủy thủ đoàn neo đậu chờ sửa chữa tại xưởng. Loại thứ hai là "không hoạt động", xảy ra khi tàu ngầm không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu nhưng không thể neo đậu để tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân do thiếu không gian chứa.

Mặc dù Hải quân Mỹ đang giải quyết thành công loại hình ngừng hoạt động thứ nhất, tuy nhiên thời gian "nằm cảng" không chủ động đang ngày càng tăng.

Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan tại xưởng đóng tàu Puget Sound.

Theo dự báo của GAO, 15 tàu ngầm có thể sẽ được đưa vào trạng thái ngừng hoạt động trong giai đoạn từ năm tài chính 2026 đến 2030. Điều này sẽ dẫn đến hơn 14.000 ngày "nằm cảng" bắt buộc và chi phí bổ sung cho việc bảo trì tàu ngầm và thủy thủ đoàn lên tới 3,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, như các kiểm toán viên nhấn mạnh, Lầu Năm Góc vẫn chưa xây dựng kịch bản ngừng hoạt động nhanh hơn để thay thế nhằm giảm bớt các chi phí này.

Phân tích dữ liệu từ năm 2016 đến năm 2025 cho thấy hạm đội 44 tàu ngầm tấn công vẫn là một tài sản quan trọng cho hoạt động trinh sát và tấn công, nhưng số lượng cần loại biên ngày càng tăng đang đe dọa khả năng chiến đấu của các phương tiện còn lại.

Về vấn đề này, GAO đã đưa ra hai khuyến nghị cho Bộ Hải quân Mỹ. Thứ nhất là nghiên cứu tính khả thi của việc dỡ bỏ các lò phản ứng mà không cần sử dụng ụ khô và xem xét lại biên chế thủy thủ đoàn trên các tàu ngầm đang chờ loại biên.

Thứ hai là sử dụng phân tích này để xây dựng một kế hoạch ngừng hoạt động rõ ràng với các mốc thời gian cụ thể và cơ chế giám sát nhằm giảm thời gian ngừng hoạt động và tiết kiệm ngân sách.

Xin nhắc lại, Xưởng đóng tàu hải quân Puget Sound ở Bremerton, Washington, vẫn là trung tâm tháo dỡ tàu ngầm hạt nhân chính ở Mỹ. Đây là nơi thực hiện chương trình tái chế tàu ngầm hạt nhân duy nhất của cả nước. Cơ sở này thực hiện việc tháo dỡ nhiên liệu và phân rã các lò phản ứng.

Nhưng việc ngừng hoạt động là một quá trình nhiều giai đoạn, và các xưởng đóng tàu khác có thể tham gia ở các thời kỳ khác nhau. Ví dụ, Xưởng đóng tàu hải quân Norfolk ở Portsmouth, Virginia, cũng thực hiện một số công việc khử nhiễm tàu ngầm.

Xưởng đóng tàu hải quân Portsmouth ở Kittery, Maine, cũng được đề cập trong bối cảnh bắt đầu quá trình khử nhiễm tàu ngầm hạt nhân.

Do đó, mặc dù Puget Sound là điểm đến cuối cùng cho tất cả các tàu ngầm hạt nhân, nơi chúng được tháo dỡ và xử lý, nhưng các giai đoạn ban đầu của quá trình loại biên có thể được thực hiện tại các cơ sở khác.