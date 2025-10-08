“Treo những bữa Thương” - Bữa tiệc Trung Thu đặc biệt giữa núi rừng, mang niềm vui đến những em nhỏ vùng cao

Một mùa Trung Thu trọn vẹn đôi khi không nằm ở mâm cỗ thịnh soạn hay ánh đèn rực rỡ, mà giản dị chỉ là giây phút được ngồi quây quần bên nhau, chia sẻ một bữa ăn ấm áp. Với trẻ nhỏ, hạnh phúc có khi đến từ chiếc bánh nướng ngọt lành, miếng bánh gà giòn tan hay xiên nướng thơm lừng để cùng bạn bè hò reo. Đó có thể là khoảnh khắc tuổi thơ được nâng niu, nơi niềm vui, yêu thương và sẻ chia được gọi tên.

Hạnh phúc giản dị từ những bữa ăn yêu thương

Ngày 3/10, Social Impact và dự án WeTreo đã tổ chức chương trình “Treo những bữa Thương” tại Trường Tiểu học Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai. Chương trình thuộc chiến dịch “Hạnh Phúc Được Gọi Tên”, hành trình lan tỏa những giá trị yêu thương và niềm hạnh phúc giản dị đến với trẻ nhỏ.

Trước đó, ngày 1/10, trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng đã thực hiện hoạt động đặc biệt “Công chúa tóc mây” tại Viện Huyết học Trung ương, mang đến niềm vui và những khoảnh khắc cổ tích ấm áp cho các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Chương trình “Treo những bữa Thương” có sự đồng hành của 3Brothers Media, V Class, Kido Group và ca sĩ Thiều Bảo Trâm, cùng sẻ chia yêu thương, mang đến những món quà và hương vị ngọt ngào của mùa Trung Thu.

Chương trình có sự tham gia của ca - nhạc sĩ Trung Trần, thể hiện ca khúc “Hạnh Phúc Được Gọi Tên” trong phần giao lưu cùng các em nhỏ, mang đến không khí ấm áp và gần gũi.

Bên cạnh đó, các nhà sáng tạo nội dung Hùng Bi, Thanh Huyền và Phương Phan cũng đồng hành trong chương trình, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và yêu thương trong hành trình ý nghĩa này.

Không chỉ trao tặng những phần quà thiết thực như tivi,… chương trình còn mang đến một bữa tiệc Trung Thu ấm áp dành cho tất cả các em. Là món phở bò nóng hổi, bánh gà giòn rụm, xiên nướng thơm lừng, cùng chiếc bánh trung thu ngọt lành, đã mang đến niềm vui hân hoan cho hàng trăm em nhỏ.

Ánh mắt háo hức, tiếng nói cười vang lên khắp nơi. Có em cẩn thận giữ chiếc bánh nhỏ trong tay như một món quà; có em vừa ăn vừa cười khúc khích với bạn bên cạnh. Giữa không gian đầy ắp tiếng cười ấy, mọi khoảng cách như tan biến, chỉ còn lại niềm vui trong trẻo và ấm áp lan tỏa.

“Treo những bữa Thương” không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là hành trình gieo mầm yêu thương. Mỗi phần quà, mỗi suất ăn là một mảnh ghép yêu thương, nhỏ bé nhưng đủ làm nên một ngày trọn vẹn.

Khi hạnh phúc được gọi tên

Sau chương trình, sân trường dần lắng lại, nhưng tiếng cười vẫn vang vọng đâu đó giữa núi đồi. Những đôi mắt sáng lên vì niềm vui, những bàn tay dính vụn bánh trung thu, những nụ cười rạng rỡ khi chia nhau xiên nướng, tất cả sẽ trở thành ký ức khó quên của một Trung Thu trọn vẹn.

Hơn cả một hoạt động thiện nguyện, “Treo những bữa Thương” còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của sự sẻ chia. Khi những bàn tay cùng nắm lại, hạnh phúc không chỉ được gọi tên, mà còn được hiện thực hóa trong từng ánh mắt và nụ cười của trẻ thơ.

Để rồi, đâu đó giữa vùng núi xa xôi, ánh trăng Trung Thu đêm ấy dường như sáng hơn, như chính niềm tin rằng, một bữa ăn có thể ấm bụng, nhưng một tấm lòng sẻ chia có thể ấm cả cuộc đời.