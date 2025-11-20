Một trào lưu mới đang “làm mưa làm gió” trên TikTok, hứa hẹn mang đến giấc ngủ sâu và ấm áp hơn, đó là xu hướng “giường khoai tây”. Cách làm đơn giản, mô phỏng cảm giác nằm trong chiếc tổ mềm mại, đang được nhiều người dùng mạng xã hội thử nghiệm và khen ngợi.

Theo các video lan truyền, “giường khoai tây” được tạo nên bằng cách sắp xếp lại ga trải giường, gối và chăn để cơ thể được bao quanh hoàn toàn. Bước đầu tiên, người thực hiện lật mặt tấm ga, sau đó nhét đầy gối và các lớp chăn dày xung quanh, tạo thành những “bức tường” mềm mại.

Phần giữa của “tổ ngủ” sẽ được phủ kín bằng chăn, chăn bông hoặc các vật dụng êm ái khác để tăng sự ấm áp. Người dùng thường mang theo laptop để xem phim hoặc đọc sách ngay trong không gian nhỏ này.

Trải ngược tấm ga trải giường và nhét đầy gối và chăn dày xung quanh sẽ tạo ra không gian ấm cúng giúp bạn ngủ ngon.

Nhiều TikToker chia sẻ trải nghiệm tích cực với xu hướng độc đáo này. Người dùng có tên Alice (@alicekateea) hào hứng viết rằng cô đã có một đêm ngủ ngon nhất từ trước đến nay. Bên dưới video, khán giả bình luận sôi nổi: “Hóa ra đây là một cái tổ cho trẻ sơ sinh nhưng kích thước người lớn à? Chẳng trách bạn ngủ ngon thế!” : “Tôi vốn đã lười, giờ chắc tôi sắp thành người còn lười hơn với chiếc giường này".

Không chỉ tạo hiệu ứng mạng xã hội, xu hướng này còn được chuyên gia ủng hộ. Trả lời Fox News Digital , TS William Lu, Giám đốc y khoa của Dreem Health, nhận định “giường khoai tây” là cách tiếp cận thú vị và ấm cúng của khái niệm bao bọc không gian ngủ.

“Tôi không ngạc nhiên khi nó trở nên phổ biến. Mọi người hiện rất khao khát cảm giác thoải mái, bình yên và an toàn. ‘Giường khoai tây’ đáp ứng chính nhu cầu đó. Dù nhìn có vẻ vui tươi, nhưng bản chất của nó là tái tạo cảm giác ấm áp và an toàn mà chúng ta thường liên tưởng tới giấc ngủ sâu", chuyên gia chia sẻ.

Theo TS Lu, việc được bao quanh bởi gối và chăn tạo nên áp lực nhẹ nhàng, tương tự tác dụng của chăn trọng lượng hay cảm giác được ôm. Ông giải thích: “Áp lực đều giúp giảm cortisol, một hormone gây căng thẳng, đồng thời tăng serotonin và oxytocin, những chất hóa học mang lại cảm giác thư giãn và dễ buồn ngủ. Khi cơ thể và tâm trí cảm thấy an toàn, bạn sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn".

Tuy vậy, chuyên gia cũng cảnh báo xu hướng này tiềm ẩn một số rủi ro nếu lạm dụng. Việc quá ấm có thể làm rối loạn giấc ngủ, bởi cơ thể cần giảm nhẹ nhiệt độ để ngủ ngon. Mặc quá nhiều lớp hay sử dụng quá nhiều chăn có thể khiến thân nhiệt bị giữ lại, gây nóng hoặc đổ mồ hôi.

Bên cạnh đó, nếu gối mềm được kê sai vị trí, cột sống có thể bị mất cân bằng. “Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến đau cổ hoặc đau lưng. Nếu bạn thức dậy và cảm thấy đau nhức hay nóng bức, đó là dấu hiệu nên giảm bớt", ông Lu khuyến cáo.

Vì vậy, ông cho rằng “giường khoai tây” nên được xem như một nơi thư giãn hơn là nơi ngủ cố định hằng đêm. Đây có thể là lựa chọn lý tưởng cho những giấc ngủ ngắn, khoảnh khắc thư giãn trước giờ đi ngủ hoặc những ngày thời tiết lạnh.

Giới trẻ mong muốn về một giấc ngủ chất lượng và cảm giác an toàn.

Để an toàn và thoải mái, chuyên gia gợi ý dùng chăn mỏng và hạn chế số lớp chồng lên nhau, đồng thời đảm bảo nệm và gối chính vẫn giữ vai trò nâng đỡ cơ thể. “Mục tiêu không phải là vùi mình trong đống đồ đạc lỉnh kỉnh, mà là tạo ra một không gian ấm áp, yên tĩnh, giúp cơ thể và tâm trí thư giãn trước khi ngủ", ông nói.

Trong khi chờ khoa học nghiên cứu sâu hơn, xu hướng “giường khoai tây” vẫn tiếp tục gây sốt trên TikTok, minh chứng cho mong muốn ngày càng lớn của giới trẻ về một giấc ngủ chất lượng và cảm giác an toàn trong không gian của riêng mình.