Trend làm “Nhiệm vụ hệ thống” là gì mà hot rần rần khắp MXH?

Trend này chưa qua thì trend khác đã tới, và lần này là “nhiệm vụ hệ thống”. Trào lưu làm “nhiệm vụ hệ thống” rần rần trên cả mạng xã hội Threads, lẫn Facebook, TikTok,... Không khó để bắt gặp những dạng nội dung kiểu như một bài đăng chia sẻ một hoạt động đời thường hoặc bất bình thường, cả ở những dòng comment cũng có kiểu “Bạn đang làm nhiệm vụ hệ thống đúng không?”.

Trên TikTok, loạt người nổi tiếng như Khánh Vy, nhà Trang Lou - Tùng Sơn, “Chị Phiến” cùng hàng loạt TikToker khác cũng nhanh chóng nhập cuộc. Điều đáng nói là cụm từ này có thể gắn với đủ kiểu nội dung, từ chuyện rất bình thường cho tới những tình huống “khó hiểu”, nhưng lại dễ viral bất ngờ.

Lúc này, nhiều cư dân mạng bắt đầu đặt câu hỏi: “Nhiệm vụ hệ thống” rốt cuộc là gì?

Nhiệm vụ hệ thống là gì đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Ảnh chụp màn hình.

Nhiệm vụ hệ thống là gì mà ai cũng bắt trend. Ảnh chụp màn hình.

Hiểu đơn giản, đó là biến cuộc sống thành một… trò chơi có nhiệm vụ. Bạn tưởng tượng có một “giọng nói vô hình” (hệ thống) giao việc cho bạn, còn bạn là “nhân vật chính” phải đi làm từng nhiệm vụ một.

Nhiệm vụ có thể là:

- “Hệ thống giao nhiệm vụ: Tỏ tình crush vào sáng thứ 7 tuần này"

- “Nhiệm vụ hôm nay: dậy lúc 5h sáng”

- “Side quest: nói chuyện với người lạ trên xe bus”

- "Review sản phẩm này mà che mắt",...

Nghe vô tri nhưng lại rất cuốn! Vì nó giống hệt logic trong game: có nhiệm vụ - có mục tiêu. có cảm giác “level up” sau khi hoàn thành.

Thực ra, concept này không mới. Nó xuất phát từ các truyện và phim thể loại “xuyên không” hoặc “hệ thống”, nơi nhân vật chính bị ném vào một thế giới khác và buộc phải làm nhiệm vụ để tồn tại hoặc quay về đời thực.

Chỉ khác là khi vào tay Gen Z, thứ từng rất “drama sinh tồn” lại được biến thành… content hài hước đời thường.

Làm “nhiệm vụ hệ thống” kiểu gì mà ai cũng tham gia?

Điểm khiến trend này lan nhanh nằm ở chỗ: Ai cũng làm được và rất dễ viral.

Công thức gần như cố định hoặc bạn có thể biến tấu tùy thích.

Ví dụ đơn giản như thay vì quay vlogs 1 ngày làm gì thì bây giờ bạn cũng có thể bắt đầu bằng việc "nhiệm vụ hệ thống hôm nay là tôi sẽ có một ngày dành cho bản thân" chẳng hạn.

Cụ thể, công thức chung sẽ là:

- Nghĩ ra một nhiệm vụ (càng oái oăm càng tốt)

- Tự giao cho bản thân

- Quay lại phản ứng khi thực hiện

Có người làm theo hướng “nâng cấp bản thân”: Rập thể dục, học bài, detox mạng xã hội. Có người lại chọn hướng giải trí như làm mấy hành động “khó hiểu”, thử thách bản thân trong tình huống ngại ngùng.

Chính cái vibe nửa nghiêm túc nửa “troll” này khiến nội dung vừa relatable (ai cũng thấy mình trong đó), vừa đủ hài để giữ chân người xem.

Chị Phiến cho ra hẳn 1 series làm nhiệm vụ hệ thống cỡ này.

Câu đùa của dân mạng Việt nhưng được áp dụng sớm và nhiều nhất đối với thần tượng K-Pop, đó là Liz (IVE). Idol bị bị fan Việt “gán” làm nhiệm vụ hệ thống qua loạt khoảnh khắc hành động lạ, thành inside joke quen thuộc.

Không chỉ dừng lại ở quy mô các clip trên mạng xã hội, "nhiệm vụ hệ thống” còn dùng để bình luận dạo hay đăng bài trên mạng xã hội. Thay vì hỏi thẳng “Ủa đang làm gì vậy?” khi gặp một tình huống khó hiểu hay điều gì đó thần kỳ, nhiều người sẽ buông một câu kiểu: “Lại làm nhiệm vụ hệ thống à?”. Nghe vừa vô tri, vừa hợp ngữ cảnh mỗi khi ai đó có hành động hơi lạ lùng.

Chính cách nói nửa đùa nửa thật này lại lan rất nhanh. Dần dần, “nhiệm vụ hệ thống” không chỉ là một ý tưởng nội dung mà còn trở thành một dạng meme giao tiếp, cứ thấy tình huống “khó hiểu” là auto gán cho “hệ thống giao nhiệm vụ”.

Vì sao trend này lại phủ sóng nhanh?

Một trong những lý do dễ thấy nhất là “nhiệm vụ hệ thống” chạm đúng tâm lý thích game hóa cuộc sống của giới trẻ. Khi một việc quen thuộc như dậy sớm, học bài hay nhắn tin cho ai đó được gọi bằng cái tên “nhiệm vụ”, cảm giác nặng nề gần như giảm đi đáng kể. Thay vì đối diện với trách nhiệm theo kiểu khô khan, nhiều người lại có cảm giác như mình đang “chơi game ngoài đời thật”, có mục tiêu, có thử thách, thậm chí có cả phần thưởng tưởng tượng.

Không chỉ dừng ở yếu tố tâm lý, đây còn là một format nội dung cực kỳ “dễ lan”. Người làm không cần đầu tư quá nhiều về bối cảnh hay kỹ thuật, cũng không cần kịch bản phức tạp. Chỉ cần một ý tưởng đủ thú vị, một tình huống đủ “lạ”, là đã có thể tạo ra video. Chính sự đơn giản này khiến bất kỳ ai cũng có thể tham gia, từ người dùng bình thường cho tới các creator chuyên nghiệp, tạo nên hiệu ứng lan rộng rất nhanh trên các nền tảng.

Nhiệm vụ hệ thống đang lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, nhiều “nhiệm vụ” còn được thiết kế theo hướng đẩy người thực hiện vào những tình huống hơi “khó xử” hoặc vượt khỏi vùng an toàn. Những phản ứng thật như ngại ngùng, lúng túng hay “quê nhẹ” lại vô tình trở thành yếu tố giữ chân người xem. Đây cũng là dạng nội dung mà người xem dễ đồng cảm, vì ai cũng từng rơi vào những tình huống tương tự ngoài đời.

Thay vì chỉ là video đơn lẻ, nhiều creator xây dựng hẳn chuỗi “nhiệm vụ mỗi ngày”, đánh số như trong game, tạo cảm giác người xem đang theo dõi một hành trình có tiến trình, có nâng cấp. Điều này khiến khán giả không chỉ xem một lần mà còn quay lại để xem tiếp, giống như theo dõi một series.

Song song với đó, loạt câu nói “ăn theo” cũng nhanh chóng xuất hiện và lan rộng. Những câu như “+10 điểm năng lượng”, “hệ thống ghi nhận nỗ lực của bạn” hay “mặc kệ nhiệm vụ, tôi phải chạy deadline” vừa mang tính hài hước, vừa góp phần định hình một “chất riêng” cho trend, khiến nó dễ nhận diện và dễ bắt chước hơn.

Nhìn rộng hơn, “nhiệm vụ hệ thống” không chỉ dừng lại ở một trào lưu giải trí đơn thuần. Đằng sau sự hài hước đó là cách nhiều bạn trẻ đang tự điều chỉnh áp lực trong cuộc sống. Việc biến những công việc nhỏ mỗi ngày thành “nhiệm vụ” giúp mọi thứ trở nên rõ ràng, dễ bắt đầu và dễ hoàn thành hơn. Thay vì một danh sách việc cần làm khô khan, nó giống như một chuỗi “quest” có tiến trình, có cảm giác hoàn thành.

Đồng thời, trend này cũng góp phần tạo ra một dạng “ngôn ngữ chung” trên mạng xã hội. Chỉ cần nhắc đến “nhiệm vụ hệ thống”, người khác gần như lập tức hiểu ngữ cảnh, không cần giải thích dài dòng.