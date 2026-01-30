Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, không khí mua sắm cây cảnh đã rộn ràng khắp các chợ hoa và mạng xã hội. Năm nay, xu hướng chơi quất mini đang dẫn đầu, đặc biệt thu hút giới trẻ và những người sống ở chung cư, nhà phố nhỏ. Một phần là do kinh tế gia đình eo hẹp. Không còn là những chậu quất to - tiền to, quả sai trĩu cành như truyền thống, mà là phiên bản nhỏ xinh, tinh tế, dễ dàng "check-in" trên Instagram và TikTok.

Từ cuối tháng 12/2025, các tiệm hoa và người bán online ở Trung Quốc, Singapore, Malaysia đã đăng tải hàng loạt hình ảnh chậu quất mini nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Điểm chung nổi bật chính là: cây kích thước nhỏ (lá bé, quả nhỏ), chậu tối giản kiểu gốm mộc đơn sắc hoặc bầu đất bọc rêu hình cầu, dáng cây hơi hướng bonsai nhẹ nhàng nhưng không quá cầu kỳ. Phong cách này nhanh chóng lan tỏa, trở thành trend "nhà chật phải biết" vì phù hợp với không gian sống hiện đại, giá cả phải chăng và dễ trưng bày.

Ảnh: Soilboy - Singapore

Ảnh: Sunsi-co - Hong Kong

Ảnh: M'atural - Malaysia

Ảnh: The Nursery - Singapore

Tại sao quất mini lại "hot" đến vậy?

- Phù hợp nhà chung cư, văn phòng: Với chiều cao thấp, tán gọn, chậu quất mini dễ đặt trên bàn trà, bàn ăn, bàn làm việc, kệ sách, thậm chí phòng ngủ hay phòng tắm mà không chiếm diện tích. Chúng mang lại điểm nhấn xanh tươi, màu vàng cam rực rỡ mà vẫn thanh lịch.

- Giá rẻ, dễ tiếp cận: một chậu quất mini chỉ khoảng 300.000 đồng, thậm chí dưới 200.000 đồng nếu tự setup. Nhiều shop hoa đã nhận đặt theo mẫu trend quốc tế, có thể kể đến như: Tiệm cây trong nhà, Regardenvn, Xinh Florist, Zero Garden, Plantopia...

- Thẩm mỹ Instagram-worthy: Dáng bonsai nhẹ, chậu mộc mạc tạo cảm giác tối giản, hiện đại. Nhiều bài đăng trên Facebook và Instagram Việt Nam cho thấy chị em "update" trend rất nhanh.

Ở Việt Nam, xu hướng này đang có khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Các vườn quất ở Tứ Liên (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên) hay Ninh Bình báo cáo nhu cầu quất mini, quất bonsai tăng cao. Nhiều người chọn cây dáng gọn, quả vừa phải thay vì cây to truyền thống, vì dễ chăm và phù hợp không gian nhỏ.

Ảnh: Regardenvn, Tiem.caytrongnha, Plantopia

Mẹo nhanh để "bắt trend" quất mini

- Chọn cây size mini, lá nhỏ, quả vừa, cành thoáng (rẻ hơn cây to truyền thống, giá vào khoảng 80k-120k).

- Mua chậu gốm mộc hoặc bầu rêu ở chợ đầu mối, hàng rong để tiết kiệm (giá từ 40k - 80k).

- Nên mua thêm một chút tiểu cảnh hoặc con giống để bày vào cùng chậu cây cho sinh động nhưng không nên quá rườm rà (khoảng 20k).

- Trưng bày ở vị trí sáng, tưới vừa phải để giữ quả lâu.

Tips chăm sóc cây quất để đón Tết rực rỡ

- Để cây quất mini của bạn tươi tốt qua Tết, hãy lưu ý một số mẹo chăm sóc cơ bản:

- Ánh sáng và vị trí: Cây cần ít nhất 6-8 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày. Đặt ở nơi nắng ấm, tránh gió lạnh.

- Tưới nước: Giữ đất ẩm nhưng không úng. Tưới sâu khi lớp đất trên cùng khô 2-5 cm, khoảng 10 ngày một lần trong thời tiết khô.

- Phân bón: Sử dụng phân dành cho cây họ cam quýt, bón định kỳ từ xuân đến hè. Tránh bón vào mùa đông để cây nghỉ ngơi.

- Cắt tỉa: Loại bỏ cành khô, chồi non để cây tập trung dinh dưỡng vào quả. Có thể tỉa quanh năm nhưng nhẹ tay.

- Phòng ngừa: Sử dụng đất thoát nước tốt, thêm lớp mulch để giữ ẩm và chống cỏ dại. Nếu trồng trong chậu, chọn loại lớn có lỗ thoát nước.

Dù truyền thống chơi quất to vẫn giữ vị thế (cầu sung túc, sai quả), nhưng quất mini đang mang đến làn gió mới: nhỏ mà chất, hiện đại mà gần gũi. Tết Bính Ngọ 2026, hãy thử một chậu quất mini để không gian nhà thêm phần trendy và ý nghĩa!