Cùng chú trọng thiết kế và nhiếp ảnh ZEISS, vivo V80 và V80 FE tạo khác biệt bằng camera tele chuyên chụp chân dung, góc siêu rộng sáng tạo cùng nhiều tiện ích trên OriginOS 7.

Một chiếc điện thoại dùng hằng ngày có thể nói lên phần nào sở thích của chủ nhân, từ màu sắc mặt lưng đến cách họ chụp và chia sẻ ảnh. Với vivo V80 và V80 FE, hướng tiếp cận này thể hiện xuyên suốt từ ngoại hình đến các chế độ camera, thay vì chỉ dừng ở một vài màu máy mới.

Vivo V80 FE và V80.

Đặt cạnh nhau, phiên bản Tím Tinh Hà của vivo V80 và Vàng Pháo Hoa của vivo V80 FE đều dễ gây chú ý. Tuy nhiên, khác biệt đáng quan tâm hơn nằm trong cách hai máy phục vụ nhu cầu chụp ảnh: V80 tập trung vào chân dung với camera tele, còn V80 FE dành nhiều đất diễn cho góc siêu rộng và hiệu ứng mắt cá.

vivo V80: Mặt lưng tím tinh hà tạo điểm nhấn, camera tele mở thêm cách chụp chân dung

Tím Tinh Hà là màu sắc chủ đạo của vivo V80, với các họa tiết lấp lánh trải trên mặt lưng kính. Thay vì phủ một màu tím đồng nhất, thiết kế kết hợp những vùng chuyển sắc và hiệu ứng tinh hà 3D, tạo cảm giác có nhiều lớp khi nhìn từ các góc khác nhau.

Cách hoàn thiện này hợp với những người muốn chiếc điện thoại có điểm nhận diện riêng, nhưng vẫn giữ được kiểu dáng gọn gàng. Cụm camera nằm trên một vùng kính lớn, các góc bo mềm và đường viền chuyển tiếp liền mạch với mặt lưng, giúp tổng thể bớt rời rạc dù có nhiều thành phần ở phía sau.

Màn hình 6,59 inch cũng là một lựa chọn cân bằng giữa không gian hiển thị và kích thước thân máy. Panel AMOLED độ phân giải 1.5K, tần số quét tối đa 144Hz phục vụ cả việc xem nội dung lẫn ngắm và chỉnh ảnh, trong khi độ sáng đỉnh cục bộ được công bố ở mức 5.000 nit.

Phần đáng chú ý nhất trên vivo V80 vẫn là Camera Siêu Tele ZEISS 50MP, sử dụng cảm biến Sony IMX882 và có chống rung quang học OIS. Zoom quang 3x giúp người chụp lấy khung hình chặt hơn từ khoảng cách xa, hữu ích khi muốn chụp một người giữa không gian đông hoặc bắt biểu cảm mà không phải đưa điện thoại sát mặt.

Điểm cần phân biệt là camera tele có mức zoom quang 3x, còn 85mm và 100mm là các tiêu cự tương đương được cung cấp trong chế độ chân dung. Người dùng có thể chuyển giữa hai lựa chọn ngay trên giao diện, tùy cách muốn đặt nhân vật trong khung hình.

Với chân dung 85mm, khung ảnh phù hợp để chụp bán thân hoặc giữ thêm một phần trang phục và bối cảnh. Những tấm ảnh mẫu trong tài liệu cho thấy cách chụp này phát huy tác dụng ở không gian có nhiều đèn phía sau: nhân vật chiếm phần lớn khung hình nhưng người xem vẫn nhận ra không khí của buổi đi chơi hay sự kiện.

Chuyển sang Chân Dung C-Bit Chuẩn ZEISS 100mm, khung hình thu hẹp hơn, hướng sự chú ý vào gương mặt và biểu cảm. Đây là lựa chọn hợp với ảnh cận hoặc nửa người, đặc biệt khi hậu cảnh có nhiều chi tiết dễ làm phân tán sự chú ý.

Bokeh ZEISS bổ sung thêm cách thể hiện cho những khung hình này. Những điểm sáng phía sau được biến thành các vùng sáng mềm, tạo chiều sâu và giúp nhân vật nổi bật; với cùng một bối cảnh, thay đổi kiểu bokeh có thể làm bức ảnh mang sắc thái khác đi mà không cần đổi địa điểm chụp.

Lợi ích của hệ thống chân dung vì thế nằm ở khả năng lựa chọn cách kể hình ảnh. Một tấm 85mm có thể giữ lại cảm giác đang có mặt tại sự kiện, trong khi tấm 100mm tập trung hơn vào người được chụp, phù hợp khi muốn có một bức chân dung riêng giữa không gian đông đúc.

Ngoài chụp thông thường, Camera Sáng Tạo AI mang đến các lựa chọn như Nắng Mai, Rực Rỡ, Dưới Nước hay Đèn Trên Cao. Những chế độ này sử dụng xử lý AI để thay đổi ánh sáng, màu sắc hoặc không khí của ảnh, giúp người dùng thử nhiều cách thể hiện ngay trong ứng dụng camera.

Đèn Trên Cao phù hợp với ý tưởng tạo một vùng sáng tập trung vào chủ thể, còn Nắng Mai hướng đến cảm giác ánh sáng ấm áp. Các lựa chọn mang tính hiệu ứng như Dưới Nước nên được hiểu là cách tạo hình ảnh sáng tạo, tránh nhầm với chế độ chụp thực tế khi ngâm điện thoại xuống nước.

Ghép Ảnh Sticker Sáng Tạo tiếp tục mở rộng phần chỉnh sửa sau khi chụp. Người dùng có thể tách người hoặc thú cưng thành nhãn dán, thay đổi kích thước rồi sắp xếp vào ảnh khác, tạo những bố cục tương phản lớn nhỏ vui mắt để chia sẻ với bạn bè.

vivo V80 FE: Vàng pháo hoa và camera góc siêu rộng dành cho những khung hình khác lạ

Nếu Tím Tinh Hà tạo dấu ấn cho V80 bằng các họa tiết như dải sao, Vàng Pháo Hoa trên vivo V80 FE lại sử dụng những vệt sáng tỏa ra trên nền kính vàng pha hồng. Phần họa tiết giúp mặt lưng có điểm nhấn ngay cả khi không dùng đến một màu sắc quá đậm.

Thiết kế kính nguyên khối và cụm camera bo tròn tạo sự liên hệ rõ với V80, nhưng mặt sau của FE có cách sắp xếp đơn giản hơn với hai camera lớn. Màn hình vẫn giữ kích thước 6,59 inch, độ phân giải 1.5K và sử dụng panel AMOLED, còn tần số quét tối đa là 120Hz.

Đáng chú ý, đây là lần đầu dòng FE có hệ thống camera đồng chế tác cùng ZEISS. Bộ ba camera 50MP của máy bao gồm camera chính, camera góc siêu rộng và camera selfie, trong đó hai camera nằm ở mặt lưng.

V80 FE không có camera tele riêng, nhưng vẫn cung cấp chân dung đa tiêu cự với các lựa chọn tương đương 23mm, 35mm và 50mm. Mỗi tiêu cự phục vụ một cách lấy khung hình, giúp việc chụp người linh hoạt hơn thay vì chỉ có một góc nhìn cố định.

Ở 23mm, người chụp giữ được nhiều không gian xung quanh, phù hợp với chân dung khi đi du lịch hoặc muốn đưa kiến trúc, phong cảnh vào câu chuyện. Cần chú ý vị trí gương mặt trong khung hình, bởi đặt quá gần mép ảnh hoặc chụp quá sát ở góc rộng có thể khiến tỷ lệ khuôn mặt kém tự nhiên.

Tiêu cự 35mm thu gọn bối cảnh vừa phải, hợp với ảnh đường phố và những khoảnh khắc sinh hoạt. Trong khi đó, 50mm hướng sự chú ý nhiều hơn vào nhân vật, dễ ứng dụng cho ảnh bán thân hoặc những bức chân dung đời thường.

Các lựa chọn này được tạo ra từ hệ thống camera và xử lý hình ảnh, không có nghĩa máy sở hữu ba ống kính quang học riêng ở 23mm, 35mm và 50mm. Giá trị thực tế nằm ở việc người dùng có sẵn những khung hình quen thuộc để lựa chọn nhanh, thay vì tự kéo thanh zoom rồi cân chỉnh lại nhiều lần.

Camera góc siêu rộng ZEISS 50MP là phần tạo khác biệt rõ cho vivo V80 FE. Góc nhìn 120° hữu ích khi chụp nhóm đông người, đứng trong không gian hẹp hoặc muốn lấy trọn một công trình lớn mà không thể lùi thêm.

Chế Độ Mắt Cá Sáng Tạo tận dụng góc nhìn này để tạo ra ba tùy chọn Quả Cầu Pha Lê, Tiểu Hành Tinh và Hang Thỏ. Hiệu ứng uốn cong và thay đổi phối cảnh khiến những cảnh quen thuộc như hành lang, cầu thang hay một nhóm bạn đứng quanh máy có diện mạo khác hẳn.

Thay vì cố giữ các đường thẳng và tỷ lệ giống ảnh thông thường, chế độ này chủ động sử dụng biến dạng làm điểm nhấn. Người chụp có thể thử đặt nhân vật ở giữa, thay đổi góc cao thấp hoặc tận dụng các đường kiến trúc xung quanh để tạo khung hình thú vị hơn.

Mắt cá phù hợp với ảnh vui, ảnh nhóm hoặc những bộ hình có chủ đích về phong cách. Với chân dung cần giữ tỷ lệ gương mặt tự nhiên, các tiêu cự 35mm và 50mm vẫn dễ dùng hơn.

Camera chính của vivo V80 FE có chống rung quang học OIS, còn camera góc siêu rộng và camera trước hỗ trợ lấy nét tự động. Máy cũng hỗ trợ quay video 4K trước và sau, đáp ứng nhu cầu vừa chụp ảnh vừa ghi lại những đoạn video trong cùng một chuyến đi.

OriginOS 7 và pin lớn hoàn thiện trải nghiệm dùng hằng ngày

Cả hai máy đều sử dụng OriginOS 7, với nhiều lựa chọn cá nhân hóa gắn với tinh thần thể hiện phong cách riêng. Boss AI Đáng Yêu đưa hình ảnh thú cưng lên màn hình khóa, tạo điểm nhấn gần gũi mỗi khi bật máy, bên cạnh các kiểu hình nền nhãn dán và hiệu ứng thạch.

Những thay đổi này giúp người dùng tự sắp xếp diện mạo điện thoại theo sở thích, từ hình nền đến cách bố trí các thành phần trên màn hình. Sau mặt lưng tím tinh hà hay vàng pháo hoa, giao diện là phần tiếp theo có thể mang dấu ấn của chủ nhân.

Khả năng kết nối thiết bị Apple cũng là một hướng mở rộng đáng chú ý. OriginOS 7 cung cấp các tiện ích kết nối AirPods, iPad, Apple Watch và chia sẻ hình ảnh với iPhone, phù hợp với người đang dùng nhiều thiết bị từ các hãng khác nhau.

Tình huống dễ thấy nhất là sau một buổi đi chơi, người chụp bằng vivo có thể chuyển ảnh cho bạn dùng iPhone thuận tiện hơn. Với các kết nối khác, phạm vi tính năng phụ thuộc thiết bị và phần mềm tương thích, nên cần phân biệt hỗ trợ kết nối với việc có đầy đủ mọi chức năng như khi dùng trong hệ sinh thái Apple.

Ở phần cứng, vivo V80 sử dụng Snapdragon 7 Gen 4, còn vivo V80 FE dùng Dimensity 7400-Turbo, đi kèm RAM 8GB và bộ nhớ 128GB hoặc 256GB theo tài liệu. Cấu hình này hướng đến nhu cầu ứng dụng hằng ngày, chụp và chỉnh ảnh, giải trí; riêng khả năng chơi game nặng còn phụ thuộc thiết lập đồ họa và từng trò chơi.

Pin BlueVolt có dung lượng 7.200mAh trên V80 và 7.000mAh trên V80 FE, cùng hỗ trợ sạc nhanh 90W. Đây là những trang bị có ý nghĩa với người thường mang máy đi cả ngày, nhất là khi camera, màn hình và kết nối mạng được sử dụng liên tục trong các chuyến du lịch hay sự kiện.

Hai máy còn có loa kép và chuẩn kháng bụi, nước IP68, IP69, trong khi V80 sử dụng vân tay siêu âm dưới màn hình, V80 FE dùng vân tay quang học. Những chi tiết này giúp bức tranh sản phẩm đầy đủ hơn bên cạnh thiết kế và camera.

Thông điệp Shine As We Are của bộ đôi được thể hiện rõ nhất qua việc cho người dùng nhiều cách lựa chọn: từ một chiếc máy tím lấp lánh đến mặt lưng vàng pháo hoa, từ chân dung tele đến góc nhìn mắt cá. Mỗi người có thể tìm một cách ghi lại bản thân và những người xung quanh, phù hợp với sở thích riêng mà không cần chụp theo cùng một khuôn mẫu. Tham khảo giá và mua điện thoại vivo chính hãng giá tốt TẠI ĐÂY.