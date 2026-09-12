Trên tay Huawei Pura X View: Điện thoại "béo lùn" lạ mắt, giá gần 30 triệu đồng

Thân máy rộng hơn hẳn điện thoại thông thường mang lại cảm giác cầm nắm khác biệt ngay từ lần chạm đầu tiên.

Pura X View là mẫu điện thoại thân nguyên khối đầu tiên của Huawei dùng tỉ lệ màn hình 16:9,5, vốn trước đó chỉ xuất hiện trên dòng gập Pura X. Máy đã chính thức mở bán tại Trung Quốc từ ngày 9 tháng 9, và bản mở hộp lần này ghi lại cảm nhận thực tế sau khi cầm máy.

Huawei Pura X View ra mắt với thiết kế mới mẻ, lạ mắt

Ngay khi cầm lên, cảm nhận đầu tiên là thân máy bè ngang rõ rệt. Máy có kích thước 144,1 x 87 x 6,7 mm, bề ngang gần bằng cạnh dài của một tấm căn cước, khiến việc thao tác một tay trở nên khó khăn hơn hẳn so với điện thoại thân dài quen thuộc, đặc biệt khi với ngón cái sang mép đối diện màn hình. Tuy vậy, đúng như tỉ lệ 16:9,5 thể hiện trên giấy, cảm giác dùng thực tế lại khá thú vị: máy trông vuông vắn hơn, cầm ngang xem video có cảm giác gần với một chiếc màn ảnh thu nhỏ hơn là một chiếc điện thoại thông thường.

Cận cảnh mặt lưng Pura X View với cụm camera dạng khối chữ nhật nằm ngang

Còn đây là màn hình tỷ lệ 16:9,5 độc lạ của Pura X View. Thực tế, tỷ lệ này không hiếm gặp trên các dòng điện thoại cách đây 10 năm, đơn giản chỉ là 10 năm trước, smartphone chưa có thiết kế tràn viền như bây giờ

Để mà nói về kiểu thiết kế "béo lùn" như này thì không thể không kể tới chiếc LG Optimus VU series ra mắt từ năm 2012, tức cách đây tròn 14 năm nay. LG Optimus VU 2 trong ảnh sử dụng tỷ lệ màn hình 4:3, khác biệt so với 16:9 truyền thống lúc bấy giờ. Tuy nhiên LG sau đó đã khai tử dòng VU, chiếc VU 3 ra mắt vào cuối năm 2013 là phiên bản cuối cùng của dòng sản phẩm này

Mặt lưng dùng kính, phối cùng khung viền nhôm, phía trước là kính cường lực Kunlun Glass của Huawei. Máy đạt chuẩn IP68/IP69, chống nước ở độ sâu 2 m trong 30 phút và chịu được tia nước áp suất cao. Cụm camera sau bố trí theo dạng khối nằm ngang, khác với bố cục camera dọc quen thuộc trên các dòng máy thân dài. Phím nguồn tích hợp cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên. Máy không có khe cắm thẻ nhớ và không có giắc tai nghe 3,5 mm, dùng cổng USB-C hỗ trợ xuất hình DisplayPort. Bản máy trên tay lần này thuộc một trong bốn tùy chọn màu chính hãng, gồm đỏ, xám, trắng và đen.

Vì là sản phẩm flagship nên Pura X View hoàn thiện khá cao cấp với mặt lưng kính, khung viền kim loại

Về cấu hình, máy dùng chip Kirin 9030S tiến trình 5 nm, RAM 12 GB cho mọi phiên bản, ba tùy chọn bộ nhớ trong 256 GB, 512 GB và 1 TB. Màn hình OLED 6,39 inch, độ phân giải 2232 x 1320 pixel, tần số quét 120Hz, độ sáng đỉnh 6.500 nit, viền màn mỏng 1,05 mm quanh bốn cạnh. Camera sau gồm ba ống kính: chính 200 MP khẩu độ f/1.8 có chống rung quang học, tele tiềm vọng 50 MP khẩu độ f/2.6 zoom quang 3,7 lần cũng có chống rung quang học, và góc siêu rộng kiêm macro 8 MP khẩu độ f/2.2. Camera trước độ phân giải 50 MP.

Máy chạy HarmonyOS 7 mới nhất không phải nền Android nên việc cài đặt các ứng dụng Android khá khó khăn cho người dùng Việt. Máy cũng không hỗ trợ các dịch vụ Google nhưng có tiếng Việt. Pura X View dùng chip Kirin "cây nhà lá vườn" của Huawei, RAM 12GB, bộ nhớ tới 1TB và có viên pin dung lượng 7.000mAh

Camera gồm 3 ống kính 200MP + 50MP + 8MP, có ống tele 3,7x chất lượng khá tốt

Pin dung lượng 7000mAh, hỗ trợ sạc dây 66W, sạc không dây 50W, cùng khả năng sạc ngược cả có dây lẫn không dây, điểm cộng đáng chú ý vì nhiều máy cùng phân khúc còn chưa hỗ trợ sạc không dây. Máy hỗ trợ 2 SIM vật lý cộng eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 và cổng hồng ngoại.

Phụ kiện đi kèm gồm củ sạc 66W nhỏ gọn và ốp lưng nhựa hở viền 2 bên

Pura X View hiện bán tại Trung Quốc với giá khởi điểm 5.999 tệ cho bản 256 GB, tương đương khoảng 23,4 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, và tăng dần theo dung lượng lưu trữ ở hai bản 512 GB và 1 TB. Tại Việt Nam, một số cửa hàng bán dòng máy này với giá khoảng 26 - 28 triệu đồng.

Hiện chưa có thông tin liệu Huawei có bán chính hãng chiếc Pura X View này tại thị trường Việt Nam hay không.