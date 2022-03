Trên máy bay, vị trí ngồi nào là an toàn nhất?

Theo các thống kê được công bố, máy bay là phương tiện vận tải an toàn, có tỉ lệ tai nạn thấp nhất. Tuy nhiên, nếu có sự cố xảy ra, hậu quả thường rất thảm khốc.



Gần đây nhất là sự việc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines, chuyến bay MU5735, chở theo 132 người từ Côn Minh (tỉnh Vân Nam) đến Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) hôm 21/3 đã bị rơi xuống vùng núi gần thành phố Ngô Châu, khu tự trị Choang Quảng Tây.

Mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing 737-800 rơi ở Trung Quốc.





Ông Chu Đào, chủ nhiệm ban an toàn hàng không thuộc Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho biết không tìm được người sống sót nào. Bên cạnh đó, chiếc máy bay đã bị phá hủy, khiến việc điều tra trở nên rất khó khăn.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, vậy liệu đâu là chỗ ngồi có tỉ lệ sống sót cao nhất trong trường hợp máy bay gặp nạn? Trước thắc mắc này, các chuyên gia đã đưa ra những phân tích và lý giải khác nhau.

Bà Alison Duquette, phát ngôn viên từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ, đánh giá: "Tai nạn máy bay thường có nhiều loại, có thể do đụng độ, sự cố hạ cánh hay va chạm trên đường băng. Bởi vậy, không có ghế ngồi nào an toàn nhất".

Trong khi đó, số liệu phân tích từ Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) với các vụ tai nạn hàng không dành cho máy bay thương mại từ năm 1971 cho thấy, có sự liên quan giữa tỉ lệ thương vong và sống sót với vị trí ghế ngồi. Hành khách ngồi gần đuôi máy bay chiếm gần 40% khả năng sống sót so với những người ngồi phía trước.

Vị trí ngồi ở phía sau máy bay thường không được du khách ưa thích vì vài lý do như phải đợi rất lâu để xuống máy bay. Nhưng mạng lưới An toàn Hàng không phân tích từ 65 vụ rơi máy bay nhận thấy, đây là nơi an toàn nhất trong số hơn 50% vụ tai nạn, dựa trên tỉ lệ sống sót.

Cụ thể, những chỗ ngồi giữa máy bay có tỉ lệ tử vong cao nhất với 39% và 38% với các ghế phía trước. Ghế ngồi sau có tỉ lệ tử vong thấp hơn, vào khoảng 32%.

Nhằm làm sáng tỏ vấn đề này, các nhà khoa học thuộc Đại học Greenwich (Anh) cũng thực hiện nghiên cứu trên 2.000 hành khách may mắn sống sót trong 105 vụ tai nạn máy bay trên toàn thế giới.

Kết quả, ghế ngồi sát lối đi gần cửa thoát hiểm, ghế VIP và ghế ở đuôi máy bay là những vị trí có mức an toàn cao nhất. Cơ hội sống sót của hành khách ở những vị trí này là khoảng 64-65%. Còn ghế ngồi sát cửa sổ và ghế giữa máy bay là những vị trí ít an toàn nhất, cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn chỉ khoảng 50-53%.

Thực tế, các vụ tai nạn thường xảy ra khi máy bay đang cất hoặc hạ cánh. Do đó, phần thân máy bay là vị trí gặp nhiều tác động xấu nhất, có thể bị nứt gãy ở hai giai đoạn này. Tai nạn này xảy ra khi máy bay đang tiếp xúc gần với mặt đất sẽ ít nguy hiểm hơn và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Trong trường hợp này, ghế VIP hàng đầu và phần đuôi máy bay sẽ là nơi an toàn hơn cả.

Còn trong các vụ va chạm, phần đuôi máy bay sẽ là vị trí an toàn nhất vì đó là nơi cuối cùng chịu tác động. Đó là lý do vì sao các hộp đen luôn được đặt ở đuôi máy bay. Ngoài ra, trong trường hợp phải sơ tán, ngồi ở vị trí càng gần lối ra thì cơ hội để thoát ra ngoài càng cao.

Tuy nhiên, theo Airsafe.com, các chuyên gia khẳng định "không có ghế nào được xem là an toàn nhất". Bởi nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng khi đang bay, hầu hết máy bay sẽ nổ tung hoặc đâm vào các vách đá, rơi xuống biển. Cơ hội sống sót trong các tai nạn này hầu như đều bằng 0. Vậy nên "không có chỗ ngồi nào an toàn tuyệt đối". Mọi kết quả nghiên cứu chỉ mang tính chất tương đối.