Trên đời có duy nhất 1 tổng tài được coi là “tài sản văn hoá đất nước”, 1000 năm nữa vẫn là thánh visual

Kang Dong Won những ngày này đang khiến khán giả khắp châu Á dậy sóng khi tái xuất trong siêu phẩm Tempest, sánh đôi cùng Jun Ji Hyun. Đây là một màn hợp tác quá đẳng cấp, đến mức chỉ cần nghe tên hai ngôi sao thôi đã đủ khiến dân tình trông ngóng. Giữa lúc khán giả đang đổ dồn sự chú ý vào dự án, Kang Dong Won cũng trở thành cái tên được khán giả quan tâm hơn bao giờ hết. Từ sự nghiệp đến ngoại hình, đời tư của anh đều được khán giả tìm kiếm trở lại.

Kang Dong Won tái xuất trong Tempest

Lần đầu hợp tác với Jun Ji Hyun

Nhắc đến Kang Dong Won, khán giả không thể bỏ qua hành trình từ một chàng người mẫu cao ráo, lạnh lùng, bước lên sàn catwalk năm 2000 rồi chỉ 3 năm sau đã lấn sân màn ảnh. Vai diễn Han Kyung trong Temptation of Wolves (2005) từng khiến hàng triệu khán giả nữ mất ăn mất ngủ, mở ra trào lưu “mỹ nam đẹp hơn hoa” tại Hàn Quốc. Từ đó, cụm từ “thánh sống” cũng gắn liền với tên anh, trở thành một biểu tượng mà đến nay chưa ai có thể thay thế. Nhưng nếu nghĩ Kang Dong Won chỉ biết tận dụng nhan sắc, thì có lẽ khán giả đã đánh giá thấp anh.

Kang Dong Won thời trẻ

Suốt hơn hai thập kỷ, anh không ngừng thử sức trong hàng loạt vai diễn khó nhằn: từ quý tộc Joseon trong The Duelist, pháp sư trừ tà trong The Priests, chiến binh hậu tận thế ở Peninsula cho đến những nhân vật nặng chiều sâu tâm lý trong Vanishing Time hay Broker - bộ phim được vinh danh tại Cannes. Anh sẵn sàng làm xấu bản thân, biến hóa liên tục chỉ để khán giả thấy rõ một Kang Dong Won diễn viên thực lực chứ không chỉ là một nam thần. Diễn xuất đáng nể của anh từng khiến nam diễn viên Lee Dong Hwi - bạn diễn trong The Plot - đã khẳng định: “Kang Dong Won nên được coi là tài sản văn hóa của đất nước”. Lời khen này lập tức được lan truyền khắp báo chí, còn khán giả thì gật gù đồng tình rằng Kang Dong Won thực sự chính là tài sản văn hóa của Hàn Quốc. Bởi quả thật, trong suốt hơn 20 năm qua, hiếm ai giữ được sức hút mãnh liệt như Kang Dong Won, một “thánh sống” đúng nghĩa, mà ngay cả nghìn năm sau cũng khó tìm thấy bản sao.

Chính sự khó đoán trong lựa chọn kịch bản khiến sự nghiệp của Kang Dong Won vừa rực rỡ vừa khác biệt. Anh không chạy theo xu hướng đại chúng, chỉ chọn những tác phẩm mà bản thân thấy thú vị, dù rủi ro cao. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần xuất hiện, anh lại khiến giới phê bình nghiêng mình, còn khán giả thì bàn tán không ngớt. Với Kang Dong Won, phim có thể kén người xem, nhưng chất lượng và dấu ấn thì luôn bảo chứng.

Ngoài sự nghiệp lẫy lừng, vẻ ngoài trẻ trung phi lý của Kang Dong Won cũng là đề tài gây sốt. Ở tuổi 43, anh vẫn giữ nguyên gương mặt điển trai sắc nét, làn da mịn màng và vóc dáng chuẩn chỉnh chẳng khác gì idol ở tuổi 30. Không ít lần anh lọt vào danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler, được fan quốc tế tung hô là “nam thần châu Á đẹp nhất”. Có lẽ cũng vì thế mà danh xưng “thánh sống” chưa từng lung lay, bất chấp thế hệ mỹ nam Hàn cứ nối tiếp nhau xuất hiện.

Ngoài visual, Kang Dong Won còn được chú ý khi là một tổng tài "hàng real" sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt, với cha từng giữ chức phó chủ tịch tập đoàn đóng tàu lớn SPP Heavy Industries. Tài sản gia đình lên đến hàng nghìn tỷ won, và bản thân Kang Dong Won được truyền thông ước tính thừa kế khối tài sản có giá trị khoảng 126 nghìn tỷ VND - một con số khổng lồ đủ khiến bất kỳ ai choáng váng. Song, trái ngược với hình ảnh thiếu gia xa hoa, anh chọn cuộc sống giản dị, kín tiếng, chưa từng khoe khoang giàu có. Ngay từ tuổi 20, Kang Dong Won đã tự lập bằng nghề người mẫu, rồi chậm rãi xây dựng sự nghiệp diễn xuất trên chính đôi chân của mình.

Không chỉ giàu có và đẹp trai, Kang Dong Won còn khiến người ta nể phục bởi trí tuệ. Anh sở hữu IQ 137, từng đậu vào Đại học Hanyang ngành kỹ sư, lại thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Phong thái điềm tĩnh, cư xử chuẩn mực, không vướng scandal,... tất cả khiến báo chí Hàn gọi anh là “hình mẫu đàn ông lý tưởng nhất showbiz”. Một người đàn ông hội tụ đủ combo: nhan sắc, tài năng, trí tuệ, nhân cách. Và nếu không làm diễn viên, hẳn Kang Dong Won đã là một CEO tầm cỡ, kế thừa và thậm chí phát triển sự nghiệp còn lớn hơn cả cha mình.