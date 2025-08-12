Giám đốc điều hành Rheinmetall - ông Armin Papperger cho biết, công ty quốc phòng Đức dự kiến sẽ nhận được đơn đặt hàng từ Bundeswehr (Quân đội Đức) vào cuối năm nay cho các hệ thống pháo phòng không Skyranger bổ sung trị giá từ 6 đến 8 tỷ euro (7 - 9 tỷ đô la).

Phát biểu trong hội nghị trực tuyến với các nhà phân tích, ông Papperger từ chối tiết lộ số lượng cụ thể, viện dẫn các thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Đức.

"Chúng tôi sẽ không nói về số lượng vì lý do an ninh. Việc giao hàng dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2035, quá trình mua sắm được chia thành hai giai đoạn - từ nay đến năm 2029, và từ năm 2029 đến năm 2035. Đây là hai giai đoạn mà chính phủ đang lên kế hoạch", ông Papperger lưu ý.

Theo tờ Hartpunkt, Bundeswehr đang lên kế hoạch mở rộng đáng kể năng lực phòng không mặt đất. Các nguồn tin đáng tin cậy cho biết nhu cầu về lớp đánh chặn cấp thấp nhất có thể yêu cầu tới 500 đến 600 hệ thống Skyranger phân bổ cho tất cả các binh chủng của lực lượng vũ trang. Dựa trên ước tính giá thành, con số này phù hợp với giá trị hợp đồng dự kiến của Rheinmetall.

Vào tháng 2 năm 2024, Bundeswehr đã trao cho Rheinmetall hợp đồng trị giá 595 triệu euro để phát triển và cung cấp một hệ thống trình diễn và 18 hệ thống Skyranger 30 sản xuất hàng loạt được lắp đặt trên xe bọc thép chở quân Boxer.

Nguyên mẫu đã được bàn giao vào tháng 1 năm 2025, và các xe phòng không sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2027 và 2028.

Module pháo phòng không Skyranger 30 trên khung gầm xe tăng Leopard 1.

Theo Rheinmetall, Skyranger 30 được thiết kế để thu hẹp khoảng cách năng lực phòng không cơ động tầm ngắn và tầm cực ngắn, nó có thể hoạt động độc lập hoặc như một phần của hệ thống mạng. Sử dụng đạn nổ trên không AHEAD được lập trình, Skyranger 30 đặc biệt phù hợp để chống lại máy bay không người lái.

Tháp pháo kết hợp pháo nòng xoay KCE 30 × 173 mm, tên lửa đất đối không tầm ngắn và bộ cảm biến tích hợp. Đối với phiên bản dành cho Bundeswehr, Rheinmetall sẽ tích hợp tên lửa DefendAir của MBDA - trước đây được gọi là Tên lửa chống máy bay không người lái cỡ nhỏ (SADM) - được thiết kế như một giải pháp tiêu diệt UAV giá rẻ.

Skyranger sẽ mang theo từ 9 đến 12 tên lửa này, với tầm bắn tối đa 5 km. Việc phát triển DefendAir dự kiến hoàn thành trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2028, quá trình thẩm định vào năm 2029 và mua sắm bắt đầu vào năm 2030.

Pháo nòng xoay KCE vẫn là vũ khí chính của Skyranger, cung cấp tầm bắn hiệu quả lên đến 3.000 mét. Rheinmetall cho biết vũ khí này đã chứng minh được hỏa lực mạnh mẽ và độ chính xác cao trong quá trình thử nghiệm dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đạn nổ trên không 30 mm được lập trình tại đầu nòng dựa trên vận tốc đo được, bù trừ cho những thay đổi nhỏ trong lượng thuốc phóng và cải thiện độ chính xác khi bắn các mục tiêu trên không kích thước nhỏ.

Để phát hiện, hệ thống sử dụng radar SPEXER 2000M 3D MkIII của Hensoldt. Mỗi mảng radar bao phủ 120 độ, cho phép phủ sóng toàn diện 360 độ với 3 mảng radar.

Hensoldt cho biết radar có thể phát hiện và theo dõi đồng thời hơn 300 mục tiêu, từ máy bay không người lái siêu nhỏ đến chiến đấu cơ và tên lửa, với tầm bắn lên đến 40 km. Khí tài cũng có thể hoạt động khi đang di chuyển. Một bộ thiết bị quang điện tử của Chess Dynamics bổ sung cho radar để nhận dạng và theo dõi mục tiêu.

Tổ hợp phòng không Skyranger 30, với kiến trúc pháo - tên lửa kết hợp, được thiết kế để cung cấp giải pháp phòng thủ nhiều lớp, di động độ tin cậy cao.