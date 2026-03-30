Một sự cố hỏa hoạn xảy ra gần đây tại Trung Quốc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi để trẻ nhỏ ở nhà một mình, đặc biệt là khi trẻ tiếp xúc với các nguồn gây cháy nổ.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra tại một khu chung cư ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, cửa sổ một căn hộ ở tầng 3 bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả khu vực cầu thang. Nhiều mảnh kính từ cửa sổ bị vỡ và rơi xuống dưới, cho thấy mức độ nghiêm trọng của đám cháy.

Khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, khói đã lan lên các tầng trên. Tại tầng 4, một người lớn cùng hai trẻ nhỏ bị mắc kẹt trong làn khói dày đặc, không thể tự thoát ra ngoài.

Nhờ công tác cứu hộ kịp thời, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cả ba nạn nhân, may mắn không xảy ra thương vong về người.

Nguyên nhân xuất phát từ hành vi của trẻ

Kết quả điều tra cho thấy, nguyên nhân vụ cháy bắt nguồn từ việc một trẻ nhỏ ở căn hộ tầng 3 ở nhà một mình. Trong lúc chơi đùa, trẻ đã sử dụng lửa và vô tình làm bén cháy quần áo trong tủ, từ đó dẫn đến hỏa hoạn.

Đáng chú ý, các vụ cháy do trẻ em nghịch lửa không phải là trường hợp hiếm gặp.

Trước đó:

Tháng 1/2026, tại tỉnh Hồ Nam, một học sinh tiểu học đã dùng bật lửa đốt đồ vật trước cửa hàng khi đang chơi, rất may được phát hiện và dập tắt kịp thời. Tháng 8/2025, tại Quảng Tây, một vụ cháy nhà dân xảy ra khi một học sinh trung học cơ sở dùng bật lửa đốt giấy, khiến lửa lan sang các vật dễ cháy xung quanh.

Những sự việc này cho thấy nguy cơ cháy nổ từ sự bất cẩn của trẻ là hoàn toàn có thể xảy ra, nếu thiếu sự giám sát của người lớn.

Trách nhiệm của người giám hộ

Các chuyên gia an toàn cảnh báo, việc trẻ tự ý sử dụng lửa không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của chính trẻ mà còn có thể gây thiệt hại cho những người xung quanh.

Trong trường hợp gây hậu quả, người giám hộ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do trẻ gây ra, tùy theo quy định pháp luật tại từng quốc gia.

Khuyến cáo phòng tránh

Để hạn chế các sự cố tương tự, cơ quan phòng cháy chữa cháy khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý:

Tăng cường giáo dục an toàn cho trẻ: Giúp trẻ nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của lửa thông qua các hình thức trực quan như video, câu chuyện, tình huống thực tế.

Quản lý chặt chẽ các vật dụng dễ cháy: Bật lửa, diêm, pháo và các vật liệu dễ bắt lửa cần được cất giữ ngoài tầm với của trẻ

Không để trẻ nhỏ ở nhà một mình trong thời gian dài: Đặc biệt là khi trong nhà có các nguồn nguy cơ cháy nổ.

Trang bị kỹ năng xử lý tình huống: Dạy trẻ ghi nhớ địa chỉ nhà, số điện thoại khẩn cấp (114 – lực lượng cứu hỏa tại Việt Nam) và các kỹ năng thoát hiểm cơ bản.

Người lớn cần làm gương: Việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng lửa của cha mẹ sẽ giúp trẻ hình thành thói quen đúng đắn.

Sự cố tại Hồ Châu là lời nhắc nhở rõ ràng rằng chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn cho trẻ, đồng thời tăng cường giám sát, là yếu tố then chốt để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

Nguồn: Sohu