Trẻ "ngủ với mẹ" và trẻ "ngủ với bà" khác nhau thế nào? Ảnh hưởng nặng nề hơn chúng ta vẫn nghĩ

Trong nhiều gia đình hiện nay, vì áp lực kinh tế hoặc điều kiện công việc, không ít cha mẹ phải nhờ ông bà hỗ trợ chăm cháu từ khi còn rất nhỏ. Có những em bé gần như lớn lên bên ông bà, ngủ cùng ông bà nhiều hơn cả bố mẹ.

Điều này cũng làm dấy lên một chủ đề được nhiều phụ huynh quan tâm: Việc trẻ gắn bó và ngủ cùng ai trong những năm đầu đời liệu có tạo ra khác biệt trong quá trình trưởng thành?

Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc tên Tingting đã chia sẻ câu chuyện về hai con trai của mình trên một diễn đàn nuôi dạy trẻ. Những trải nghiệm thực tế của cô nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng phụ huynh.

Hai anh em nhưng tính cách và khả năng phát triển khá khác biệt

Theo chia sẻ, khi sinh con đầu lòng, điều kiện kinh tế gia đình của Tingting chưa ổn định. Vì phải quay lại công việc khi con mới 6 tháng tuổi nên cô gửi con cho bà nội chăm sóc. Từ nhỏ, cậu bé chủ yếu ngủ cùng bà.

Hai năm sau, bé thứ hai chào đời. Lúc này kinh tế gia đình khá hơn nên Tingting có nhiều thời gian trực tiếp chăm con. Bé út cũng lớn lên chủ yếu bên mẹ.

Hiện tại, hai bé lần lượt 7 tuổi và 5 tuổi. Sau nhiều năm, Tingting nhận ra giữa hai con có khá nhiều điểm khác biệt về tính cách, khả năng giao tiếp và sự tự lập.

Theo lời người mẹ, bé út lanh lợi hơn, phản ứng nhanh và thích khám phá nhiều thứ mới. Trong khi đó, anh trai lại chững chạc và điềm tĩnh hơn nhưng đôi lúc khá chậm trong việc thích nghi với điều mới.

Không chỉ vậy, cách giao tiếp của hai bé cũng có sự khác biệt rõ rệt.

Người mẹ cho biết con trai lớn nói chuyện và dùng nhiều câu cửa miệng rất giống bà nội. Trong khi đó, bé út có cách biểu đạt mềm mại và linh hoạt hơn do thường xuyên tiếp xúc với mẹ.

Ngoài ra, khả năng tự lập của hai bé cũng khác nhau. Bé út thường chủ động làm việc khi được nhờ, còn anh trai có xu hướng phụ thuộc và chờ người lớn hỗ trợ nhiều hơn.

Những năm đầu đời ảnh hưởng rất lớn đến trẻ

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng giai đoạn từ 0-3 tuổi đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển não bộ, cảm xúc và khả năng giao tiếp của trẻ.

Trong khoảng thời gian này, người chăm sóc chính không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn ngủ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến: cách trẻ biểu đạt cảm xúc, khả năng ngôn ngữ, thói quen sinh hoạt, sự tự tin, khả năng kết nối xã hội.

Theo các chuyên gia, trẻ nhỏ thường học thông qua việc quan sát và bắt chước. Vì thế, người ở cạnh trẻ nhiều nhất cũng sẽ trở thành hình mẫu ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và hành vi của trẻ sau này.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa việc ông bà chăm cháu là không tốt.

Trên thực tế, nhiều đứa trẻ lớn lên cùng ông bà vẫn phát triển rất tình cảm, ngoan ngoãn và có đời sống cảm xúc ổn định. Điều quan trọng nằm ở cách người lớn đồng hành cùng trẻ chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào việc trẻ ngủ với ai.

Điều trẻ cần nhất vẫn là sự đồng hành của cha mẹ

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, dù bận rộn đến đâu, cha mẹ cũng nên cố gắng duy trì sự hiện diện trong quá trình trưởng thành của con.

Bởi điều trẻ cần không chỉ là người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, mà còn là sự kết nối cảm xúc với cha mẹ.

Ngay cả khi phải nhờ ông bà hỗ trợ trông trẻ, cha mẹ vẫn nên: dành thời gian trò chuyện cùng con mỗi ngày, tham gia vào việc học tập và vui chơi của trẻ, duy trì thói quen ôm ấp, lắng nghe và tương tác thường xuyên.

Sự gắn kết ấy mới là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển cảm xúc lành mạnh và có cảm giác an toàn khi lớn lên.

Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng và không có một công thức nuôi dạy nào phù hợp với tất cả. Nhưng với trẻ nhỏ, sự hiện diện của cha mẹ trong những năm đầu đời vẫn luôn là điều rất khó để thay thế hoàn toàn.

Nguồn: Sohu