Trẻ có tiền đồ hay không, từ khi sinh ra đã có "điềm báo"? Ông bà xưa nói chẳng sai, hiểu ra thì đã muộn

Người xưa thường nói: "Ba tuổi nhìn được lúc lớn, bảy tuổi nhìn được cả đời". Tướng mạo, tính cách, thói quen khi còn nhỏ, nhiều khi đã sớm hé lộ hướng đi cả đời của một con người.

Bạn có thể hỏi: Chẳng lẽ ngay từ khi sinh ra, số phận tương lai của đứa trẻ đã được định sẵn rồi sao? Thực ra, đây không phải là chuyện huyền bí về số mệnh mà là vì môi trường gia đình và lời nói, hành động của cha mẹ đã sớm gieo những hạt giống cho tương lai trong lòng trẻ. Sự khôn ngoan của người xưa quả thực quá chuẩn, bởi có những thứ còn bền vững và sâu sắc hơn cả tài năng hay may mắn.

Hãy nhớ đến "Dự án Grant" kéo dài 75 năm của Đại học Harvard, một trong những nghiên cứu theo dõi lâu nhất trong lịch sử. Kết quả cho thấy hơn 90% sự thành công và tầm vóc của một người có liên quan chặt chẽ đến bầu không khí gia đình và cách cha mẹ hành xử trong suốt tuổi thơ. Nói cách khác, những gì trẻ tiếp thu từ nhỏ gần như đã định hình màu sắc cơ bản cho cuộc đời chúng.

Khi bước ra xã hội, người ta mới nhận ra rằng khoảng cách giữa con người với nhau thực chất đã dần được hình thành ngay từ thời thơ ấu.

1. "Bầu không khí gia đình" là chỗ dựa cho tương lai của con

Có câu nói rất hay: "Nhà là gì? Nhà là bến cảng tránh gió". Nhưng nếu bến cảng ấy ngày nào cũng sấm chớp ầm ầm, liệu con trẻ có thể yên tâm dong buồm ra khơi?

Một người lớn lên trong bầu không khí gia đình như thế nào sẽ quyết định cách họ nhìn thế giới. Gia đình mang hương vị gì, tâm hồn trẻ sẽ nở ra những bông hoa như thế.

Tôi có một người bạn học cũ, hồi tiểu học gia đình cậu ấy chỉ bình thường, cha mẹ mở một cửa hàng nhỏ, cuộc sống không dư dả. Nhưng mỗi lần đến nhà cậu, tôi luôn ngửi thấy mùi cơm nóng hổi, mẹ cậu vừa nấu ăn vừa cười nói rôm rả kể chuyện gia đình, còn bố cậu khi khuân hàng ngoài cửa cũng thích ngâm nga vài câu hát. Lúc đó, tôi cảm thấy dù nhà họ không giàu có, nhưng không khí luôn nhẹ nhàng và vui vẻ.

Cậu bạn này sau đó đỗ trường đại học danh tiếng, rồi ra nước ngoài học tiếp, giờ đây cuộc sống rất ổn định, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Tôi luôn nghĩ, sự tự tin và thoải mái của cậu ấy chính là từ ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười ấy mà ra.

Ngược lại, nếu một đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí đầy tiêu cực, cha hay cáu gắt, mẹ suốt ngày than vãn, không khí trong nhà lạnh lẽo, không một lời dịu dàng. Trẻ không được chứng kiến cái ôm của cha mẹ, chỉ quen nhìn cảnh đóng sầm cửa và cãi vã. Vậy chúng sẽ học được gì? Chắc chắn không phải sự mạnh mẽ, mà là sự chịu đựng và thu mình lại.

Ảnh minh họa

Có phải trẻ sinh ra đã có tính khí xấu không? Thực ra không phải, chính bầu không khí gia đình đã khiến chúng trở nên như vậy.

Bầu không khí gia đình giống như nước, vô hình nhưng hiện hữu khắp nơi.

Cha mẹ hay than phiền, trẻ khó mà học được sự lạc quan.

Cha mẹ lạc quan, trẻ dù gặp khó khăn cũng sẽ có thêm chút dũng khí.

Vì thế, người ta mới nói: "Nhà là lớp học đầu tiên của trẻ".

2. "Phẩm hạnh của cha mẹ" là ngọn hải đăng dẫn đường cho con

Sự ấm áp trong gia đình quyết định con đi xa đến đâu, còn phẩm hạnh của cha mẹ quyết định con có đi được vững vàng hay không.

Tôi từng xem một đoạn video ngắn: Một người mẹ đơn thân, ngày nào cũng dậy lúc 3 giờ sáng đi chợ lấy hàng, rồi đẩy xe ra phố bán. Mỗi sáng người con thức dậy, trên bàn luôn có một tô mì nóng hổi.

Người mẹ ấy chẳng cho con cuộc sống xa hoa, nhưng bằng nghị lực và cần cù, bà dạy con rằng dù khó khăn đến đâu, cũng không được bỏ cuộc. Sau này, cậu bé trở thành bác sĩ. Khi được phỏng vấn, anh nói: "Mẹ tôi chưa từng dạy tôi bằng lời nói, mà bằng cả cuộc đời".

Cổ nhân có câu: "Thân chính, không cần dạy cũng theo; thân không chính, dạy mấy cũng vô ích".

Trẻ con thực ra rất nhạy cảm và giỏi bắt chước. Bạn nói trăm câu đạo lý không bằng để con thấy một hành động thực sự và sự kiên trì của bạn.

Có những người cha luôn miệng bảo: "Phải học giỏi, không thì sau này chỉ đi nhặt rác" nhưng về nhà, họ chỉ biết lướt điện thoại hoặc chơi game.

Có những người mẹ dạy con: "Làm người phải tử tế" nhưng vừa quay lưng đã cãi nhau tay đôi với hàng xóm.

Trẻ không ngốc, chúng nhìn, nhớ và học từ chính cách cha mẹ sống mỗi ngày. Những bậc cha mẹ biết "làm gương" cho con, có thể không giàu có, nhưng thường nuôi được những đứa trẻ có trách nhiệm, biết yêu thương.

Ảnh minh họa

Giáo dục thật sự không nằm ở việc nói "con nên thế nào" mà ở việc cha mẹ làm được bao nhiêu. Trẻ con không phải tờ giấy trắng mà là tấm gương phản chiếu. Cha mẹ thế nào, con cái thế ấy.

Muốn con có trách nhiệm, cha mẹ đừng trốn tránh;

Muốn con ham học, cha mẹ đừng ngừng tiến bộ.

Tương lai của con không phải do trời định, mà gắn bó chặt chẽ với từng lời nói, hành động của cha mẹ. Mọi chi tiết trong cuộc sống đều là "phép báo trước" của tương lai. Một gia đình nếu mang lại cho con sự ấm áp và sức mạnh, dù xuất phát điểm bình thường, con vẫn có thể bay thật xa.

Mong rằng mỗi người làm cha mẹ ở độ tuổi trung niên đều có thể giữ gìn bản thân, giữ gìn gia đình, truyền lại sự dịu dàng và chính trực cho thế hệ sau.

Theo Aboluowang