Từ lông và tro cốt của những chú chó, mèo đã qua đời, các doanh nghiệp Trung Quốc tạo ra những viên kim cương nhân tạo có giá hàng nghìn đến hàng chục nghìn USD.

Tại Trung Quốc, một ngành kinh doanh đặc biệt đang phát triển khi ngày càng nhiều người lựa chọn biến lông hoặc tro cốt của thú cưng đã qua đời thành những viên kim cương để lưu giữ kỷ niệm.

Một viên đá quý có thể được bán với giá vài nghìn lên tới 15.000 USD (khoảng 387,5 triệu đồng). Tuy nhiên, phía sau những món đồ kỷ niệm đắt đỏ này là hàng loạt câu hỏi về tính minh bạch và quyền lợi người tiêu dùng.

Dịch vụ biến lông và tro cốt thú cưng thành kim cương đang trở thành một thị trường ngách tại Trung Quốc

Theo South China Morning Post (SCMP), câu chuyện của một phụ nữ tên Chen Xing, sống tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý của dư luận về thị trường này.

Năm 2020, khi chú chó poodle tên Baobao bước vào tuổi già, Chen quyết định đặt làm một chiếc nhẫn kim cương từ lông của thú cưng. Chiếc nhẫn bằng vàng 18 karat, gắn viên kim cương nuôi cấy 0,5 carat theo kiểu cắt princess, được giao vào tháng 2/2021 với giá 8.950 NDT (khoảng 1.350 USD).

Sau khi Baobao qua đời vào tháng 4, Chen bắt đầu đeo chiếc nhẫn mỗi ngày. Cô cho biết món đồ này khiến cô có cảm giác thú cưng vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Câu chuyện tương tự cũng xuất hiện ở nhiều người nuôi thú cưng khác. Một người dùng mạng xã hội có tên Apple chia sẻ rằng, 6 tháng sau khi chú chó golden retriever qua đời, cô đã đặt làm một viên kim cương để đeo bên cạnh nhẫn cưới.

"Nó có thể ở bên tôi cho đến khi tôi chết. Theo một cách nào đó, chúng ta đang cùng nhau già đi", người này chia sẻ.

Thị trường hàng nghìn USD từ lông và tro cốt thú cưng

Để tạo ra những viên kim cương tưởng niệm, các doanh nghiệp thường thu thập lông hoặc tro cốt của thú cưng, sau đó làm sạch, sấy khô và nghiền nhỏ nhằm chiết xuất carbon. Phần carbon này được kết hợp với các vật liệu khác, đưa vào quy trình áp suất cao, nhiệt độ cao (HPHT) để tạo thành đá quý nhân tạo.

Những viên kim cương tưởng niệm được chế tác từ carbon chiết xuất từ lông hoặc tro cốt của thú cưng đã qua đời

Theo truyền thông Trung Quốc, quá trình sản xuất một viên kim cương tưởng niệm thường cần ít nhất 3g lông thú cưng. Một số nhà sản xuất thậm chí quảng cáo sản phẩm của họ được tạo ra hoàn toàn từ carbon có nguồn gốc từ vật nuôi.

Thị trường này đang thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Các báo cáo cho biết Trung Quốc hiện có ít nhất 20 thương hiệu cung cấp dịch vụ chế tác kim cương tưởng niệm thú cưng. Một viên kim cương hoàn chỉnh trọng lượng 1 carat thường có giá từ 10.000-30.000 NDT (khoảng 1.500-4.500 USD).

Ở phân khúc cao cấp, mức giá còn lớn hơn đáng kể. Thương hiệu Algordanza của Thụy Sĩ có mức phí từ 101.420 HKD (khoảng 13.000 USD) cho một viên kim cương tưởng niệm thú cưng 1 carat. Khách hàng phải cung cấp tối thiểu 11g lông hoặc 250g tro cốt để thực hiện dịch vụ.

Một số doanh nghiệp Trung Quốc cũng ghi nhận doanh thu đáng chú ý. Theo Global E-businessmen, Yasheng, thương hiệu thành lập năm 2021, đạt doanh thu hàng năm vài triệu nhân dân tệ. Để tạo niềm tin với khách hàng, công ty cung cấp dịch vụ tư vấn trực tiếp qua video, phát trực tiếp tại nhà máy và tổ chức các chuyến tham quan quy trình sản xuất.

Một số người nuôi thú cưng lựa chọn đeo kim cương tưởng niệm như cách lưu giữ kỷ niệm về vật nuôi

Trong khi đó, Ye Man, đồng sáng lập thương hiệu ICEWALD, tiết lộ với Chao News rằng khoảng 80% khách hàng của doanh nghiệp là phụ nữ sống ở đô thị, trong độ tuổi 25-35. Đây là nhóm khách hàng coi thú cưng như thành viên trong gia đình và sẵn sàng chi tiền để lưu giữ những kỷ niệm sau khi chúng qua đời.

Sự phát triển của ngành kinh doanh này cũng phản ánh quy mô ngày càng lớn của thị trường thú cưng tại Trung Quốc. Theo SCMP, nền kinh tế thú cưng đô thị của nước này đạt 312,6 tỷ NDT (khoảng 47 tỷ USD) trong năm 2025, với tổng cộng 126 triệu con chó và mèo.

Người mua khó chứng minh gian lận nếu xảy ra tranh chấp

Dù đáp ứng nhu cầu lưu giữ kỷ niệm của nhiều người, ngành kim cương tưởng niệm thú cưng đang vấp phải những lo ngại về tính xác thực của sản phẩm.

Theo các chuyên gia trong ngành kim hoàn, hiện chưa có phương pháp thẩm định nào có thể xác nhận carbon trong viên kim cương thành phẩm thực sự có nguồn gốc từ một con vật cụ thể hay không. Điều này tạo ra kẽ hở để những đơn vị thiếu uy tín bán kim cương nhân tạo thông thường dưới danh nghĩa sản phẩm được chế tác riêng từ lông hoặc tro cốt thú cưng của khách hàng.

Các chuyên gia cảnh báo người mua khó xác minh carbon trong kim cương thành phẩm có thực sự đến từ thú cưng của mình hay không

Một vấn đề khác nằm ở bằng chứng về quy trình sản xuất. Các doanh nghiệp thường sử dụng video ghi hình quá trình xử lý nguyên liệu để chứng minh sản phẩm được làm từ lông hoặc tro cốt do khách hàng cung cấp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những đoạn video này có thể dễ dàng bị dàn dựng hoặc chỉnh sửa.

Trong khi đó, ngành công nghiệp chưa có hệ thống tiêu chuẩn sản xuất và truy xuất nguồn gốc thống nhất. Vì vậy, nếu phát sinh tranh chấp, người tiêu dùng có thể gặp nhiều khó khăn trong việc chứng minh doanh nghiệp đã gian lận.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, xu hướng này cũng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích các doanh nghiệp đang lợi dụng nỗi đau mất thú cưng để bán những món đồ xa xỉ với giá quá cao, gọi đây là hình thức "thuế IQ" - cách nói ám chỉ những sản phẩm đắt đỏ nhưng giá trị thực khó xác định.

Ngược lại, nhiều người cho rằng việc lựa chọn cách tưởng niệm thú cưng là quyền cá nhân và cần được tôn trọng. Có người thích giữ lại một ít lông hoặc ria mép của mèo trong chiếc túi nhỏ thay vì biến chúng thành kim cương.

Nguồn: SCMP