Tránh 'tên bay đạn lạc' vì xung đột Mỹ-Israel và Iran, nhiều tàu dùng chiêu 'độc' để vượt eo biển Hormuz

Ngày càng nhiều tàu đi qua Vịnh Ba Tư và vùng biển lân cận đang ngụy trang thành tàu Trung Quốc nhằm giảm nguy cơ bị tấn công giữa cuộc chiến của Mỹ-Israel với Iran, tờ Financia Times (FT) đưa tin.

Dựa trên dữ liệu từ MarineTraffic, FT phát hiện ra rằng trong tuần qua, ít nhất 10 tàu đã thay đổi tín hiệu điểm đến được nhập vào hệ thống nhận dạng tự động (bộ phát đáp) thành các cụm từ như "chủ tàu Trung Quốc", "toàn bộ thủy thủ đoàn người Trung Quốc" và "thủy thủ đoàn người Trung Quốc trên tàu".

Theo Hiệp hội Thị trường Lloyd's (LMA) của Anh, khoảng 1.000 tàu trị giá khoảng 25 tỷ USD đang bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư và vùng biển lân cận. Cuộc xung đột leo thang đã làm tê liệt phần lớn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, một huyết mạch quan trọng cho vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Trung Đông tới phần còn lại của thế giới.

Tín hiệu bộ phát đáp của tàu thường do thuyền trưởng quản lý và được sử dụng để liên lạc với các tàu xung quanh nhằm tránh va chạm. Thông tin điểm đến có thể dễ dàng được sửa đổi.

Theo FT, các loại tàu thay đổi tín hiệu rất đa dạng, từ tàu container đến tàu chở dầu, và cả tàu chở hàng lẫn tàu không tải. Ví dụ, một tàu có tên "Iron Maiden" đã thay đổi tín hiệu thành "chủ tàu Trung Quốc" khi di chuyển với tốc độ cao qua eo biển Hormuz vào ngày 4/3 và giữ nguyên như vậy cho đến khi đến vùng biển gần Oman, sau đó mới đổi lại tín hiệu ban đầu.

Ngày 28/2, khi cuộc chiến nổ ra, một tàu chở nhiên liệu tên "Bogazici" đã nhập tên "Tàu Hồi giáo Türkiye" vào thiết bị phát tín hiệu khi đi qua eo biển Hormuz, sau đó đổi về tên ban đầu sau khi đến vùng biển an toàn hơn.

Một số tàu cũng được cho là đang sử dụng chiến thuật đánh lừa bằng cách thao túng tín hiệu GPS để gây nhiễu các thiết bị phát hiện vũ khí. Theo TankerTrackers, những tàu này dường như tập trung lại với nhau và xuất hiện chồng chéo trên các nền tảng dữ liệu hàng hải.

Matthew Wright, một nhà phân tích tại nền tảng dữ liệu vận tải biển Kepler, cho biết hình thức này lần đầu tiên xuất hiện ở Biển Đỏ vào năm 2023 khi phiến quân Houthi của Yemen bắt đầu tấn công các tàu thương mại.

FT cho biết, chưa rõ liệu lực lượng Iran hay các lực lượng ủy nhiệm có thực sự đối xử khác biệt với các tàu tuyên bố có liên hệ với Trung Quốc hay không. Những những hành động trên cho thấy các thủy thủ đoàn dường như sẵn sàng thử bất cứ điều gì nếu điều đó có thể giảm thiểu nguy cơ trở thành mục tiêu.

