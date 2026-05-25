Tránh nóng với bộ ảnh "hạ nhiệt" cực đã mắt của hot girl Sài Thành, chị em nhanh tay "lưu ngay" để tạo dáng đẹp như siêu mẫu

Giữa những ngày hè oi nóng, CĐM cần những bộ ảnh "mát mẻ" như thế này

Những ngày gần đây, thời tiết tại nhiều khu vực liên tục ghi nhận nền nhiệt cao, khiến không ít người cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Trên mạng xã hội, bên cạnh những bài đăng than nóng quen thuộc, cư dân mạng cũng đặc biệt yêu thích những bộ ảnh mang đậm hơi thở mùa hè, vừa giúp "giải nhiệt" tinh thần, vừa truyền cảm hứng cho các chuyến du lịch biển sắp tới.

Để "hạ nhiệt" cũng như tận hưởng những ngày hè rực rỡ, rất nhiều hot girl, KOL hay người mẫu trẻ đã lựa chọn tìm đến các khu nghỉ dưỡng ven biển, hòa mình vào thiên nhiên xanh mát và lưu lại những khoảnh khắc đầy cuốn hút. Cô nàng Ruby Nguyen dưới đây cũng không phải ngoại lệ.

Vốn là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng, Ruby Nguyen sở hữu lượng người theo dõi đáng kể nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong cách thời trang nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ. Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, cô nàng đều nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác và vô số lời khen từ người hâm mộ.

Mới đây, Ruby Nguyen tiếp tục khiến trang cá nhân "dậy sóng" khi chia sẻ loạt ảnh được thực hiện trong không gian ngập tràn cây xanh tại một khu nghỉ dưỡng nhiệt đới. Không cần những concept quá cầu kỳ hay bối cảnh xa hoa, bộ ảnh vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, ánh nắng và thần thái cuốn hút của người đẹp.

Trong loạt hình, Ruby lựa chọn trang phục mang tông màu sáng nhẹ nhàng với thiết kế khoe khéo đường cong cơ thể. Phần áo dáng quây kết hợp cùng chân váy ren dài tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa gợi cảm. Giữa khung cảnh hàng dừa xanh mướt, thảm cỏ rộng và ánh nắng vàng dịu nhẹ, cô nàng xuất hiện như một "nàng thơ mùa hè" đúng nghĩa.

Mẹo để chụp ảnh chẳng thua gì siêu mẫu

Bên cạnh nhan sắc nổi bật, điều giúp bộ ảnh của Ruby Nguyen ghi điểm chính là cách tạo dáng vô cùng tự nhiên nhưng vẫn rất nghệ thuật. Thay vì những tư thế quá phức tạp, cô nàng tận dụng chính các yếu tố có sẵn trong khung cảnh như thân cây, lối đi hay khoảng không gian rộng để tạo nên những góc chụp đẹp mắt.

Một trong những bí quyết dễ học hỏi nhất từ Ruby chính là góc máy phù hợp. Ngoài ra, cô nàng luôn giữ cơ thể ở trạng thái thả lỏng. Khi đứng cạnh thân cây, cô nhẹ nhàng nghiêng người, tạo đường cong mềm mại cho tổng thể. Ở những khung hình toàn thân, cô lựa chọn bước đi tự nhiên hoặc xoay nhẹ người để tạo cảm giác chuyển động, giúp bức ảnh trở nên sinh động hơn.

Trang phục cũng đóng vai trò quan trọng. Những thiết kế có màu sắc trung tính hoặc tông sáng thường rất phù hợp với bối cảnh biển, hồ bơi hay resort nhiệt đới. Chúng không chỉ giúp tổng thể trở nên hài hòa mà còn tạo hiệu ứng hình ảnh thanh thoát, sang trọng hơn.

Ngoài ra, việc phối hợp giữa ánh mắt, biểu cảm gương mặt và góc nghiêng cơ thể cũng là điểm cộng lớn. Ruby không cố gắng tạo nét quá sắc sảo mà ưu tiên thần thái nhẹ nhàng, tự nhiên. Chính sự đơn giản ấy lại mang đến cảm giác cuốn hút rất riêng, giúp người xem tập trung vào tổng thể thay vì một chi tiết cụ thể.

Có thể thấy, bộ ảnh mới của Ruby Nguyen không chỉ mang đến cảm giác "giải nhiệt" giữa những ngày hè oi bức mà còn là nguồn cảm hứng thú vị dành cho các chị em đang chuẩn bị cho những chuyến du lịch sắp tới. Chỉ cần lựa chọn trang phục phù hợp, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tự tin trước ống kính, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu những bức ảnh đẹp mắt chẳng thua kém các người mẫu chuyên nghiệp.