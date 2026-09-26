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Tranh nhau ghế tắm nắng ở bãi biển, 2 cụ ông 82 tuổi và 76 tuổi xô xát đến mức một người tử vong

Chi Chi
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Đám đông xung quanh cũng lần lượt bị cuốn vào khiến hiện trường trở nên hỗn loạn mất kiểm soát.

Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại bãi biển Vouliagmeni thuộc ngoại ô Athens, Hy Lạp. Hai cụ ông 82 tuổi và 76 tuổi đã xảy ra ẩu đả dữ dội chỉ vì tranh giành chiếc ghế tắm nắng, cuối cùng dẫn đến cái chết thương tâm của cụ ông 82 tuổi.

Nhân chứng chia sẻ với tờ Kathimerini rằng cụ ông 82 tuổi dường như đang chờ ai đó nên đã giữ trước một chiếc ghế tắm nắng trên bãi biển, nhưng người đàn ông 76 tuổi lại tự ý đến ngồi chiếm chỗ.

Hai người đàn ông lớn tuổi xảy ra cãi vã và nhanh chóng xông vào đánh nhau. Đám đông xung quanh cũng lần lượt bị cuốn vào khiến hiện trường trở nên hỗn loạn mất kiểm soát, thậm chí ở phía bên kia bãi biển cũng nghe thấy tiếng la hò thảm thiết.

Tranh giành ghế tắm nắng ở bãi biển , cụ ông 82 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Trong lúc ẩu đả, cụ ông 82 tuổi bất ngờ gục xuống đất mê man. Những người dân tốt bụng đã nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) và dùng máy sốc tim ngoài tự động (AED) để cấp cứu cho đến khi xe cứu thương tới, tuy nhiên ông đã tử vong không lâu sau đó tại bệnh viện.

Người đàn ông 76 tuổi lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Một cô gái 21 tuổi đi cùng ông cũng bị đưa về đồn công an lấy lời khai nhưng sau đó đã được thả. Tờ Ta Nea đưa tin, mặt cô gái trẻ dính đầy máu và sưng tấy rõ rệt, nghi do bị ảnh hưởng trong lúc xô xát hỗn loạn.

Chính quyền Hy Lạp đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác của cuộc xung đột cũng như nguyên nhân tử vong của cụ ông.

Nguồn: ETtoday

Bắt Nguyễn Thanh Phương Tuyền SN 1988 cầm đầu đường dây 10.000 viên An Cung giả: Người cao tuổi chú ý
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Hy Lạp

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