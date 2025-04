Tranh giành với hàng triệu con kiến chỉ để ăn món đặc sản vùng cao, dân tình thốt lên: 'Sao phải khổ thế?'

Một đoạn clip TikTok mới đây ghi lại cảnh đi săn trứng kiến một đặc sản độc lạ của miền núi phía Bắc đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Chủ nhân video chia sẻ quá trình tìm kiếm, trèo cây, "vật lộn" với hàng triệu con kiến chỉ để mang về được ít trứng non khiến nhiều người vừa tò mò, vừa… rùng mình.

Theo chia sẻ trong clip, mùa trứng kiến thường rơi vào khoảng cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 âm lịch. Để săn được loại trứng quý này, người dân phải lên rừng, đi dọc những con đường núi, quan sát kỹ những cành cây có dấu hiệu "đen đen". Đó chính là tổ của loài kiến, chúng chuyên làm tổ ở những cây có nhiều gai hoặc bụi nứa, đặc biệt là ở khu vực chăn trâu bò.

Tuy nhiên, không phải tổ nào cũng có trứng. Có khi chặt vài ba tổ rồi cũng chỉ thu được... kiến. Chủ clip chia sẻ phải đến tổ thứ 3, may mắn mới có được một ít trứng non. Sau đó, thêm một tổ nữa mới được "mẻ to" có nhiều trứng trắng ngà.

Để tách được trứng ra khỏi hàng nghìn con kiến già, người đi săn phải trải trứng ra mâm, dùng cây dớn (một loại cành rừng) để quét liên tục, dụ kiến bám lên cây rồi rũ bỏ ra ngoài. Loài kiến này rất hung hăng, chỉ cần chạm nhẹ là bâu lên người, cắn rất đau. Nếu thao tác chậm tay, hậu quả sẽ khiến toàn thân đầy kiến.

Xem xong đoạn clip, cộng đồng mạng không khỏi cảm thán vì công đoạn “Săn trứng kiến mà như đi... chiến đấu!”. Nhiều đã để lại vô vàn bình luận từ hài hước đến đồng cảm:

- “Coi mà ngứa hết người luôn á trời!”

- “Ăn chi mà khổ dữ vậy?”

- “Phải rất can đảm mới dám đi lấy trứng kiến á!”

- “Bánh trứng kiến ngon thật, nhưng chắc không đủ dũng cảm để đi săn đâu!”

Hiện nay, vào mỗi dịp tháng 3 – 4 âm lịch, người dân vùng cao lại vào rừng tìm trứng kiến để bán cho thương lái, phục vụ nhu cầu ẩm thực ngày càng tăng ở cả miền xuôi. Giá của trứng kiến vì thế cũng không hề rẻ, có thể dao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng/kg, tùy vào độ tươi và chất lượng. Trứng kiến cũng là món ăn được đánh giá là bổ dưỡng, thơm béo và độc đáo bậc nhất vùng cao. Người dân có thể chế biến theo nhiều cách: rang với sả, nấu cháo, xào, cuốn lá lốt, làm nhân bánh trứng kiến hoặc đồ xôi ăn sáng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thưởng thức món ăn này. Một số người có cơ địa nhạy cảm có thể bị dị ứng nghiêm trọng khi ăn trứng kiến. Thậm chí, từng ghi nhận có trường hợp bị sốc phản vệ, phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn thử món đặc sản lạ miệng này.

Bất chấp sự nguy hiểm, trứng kiến vẫn là một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực vùng cao. Với người miền xuôi, đây là món ăn lạ, khó tiếp cận. Nhưng với người dân miền núi, đây lại là món quà từ thiên nhiên vất vả một chút, nhưng “đáng đồng tiền bát gạo”.

Nguồn clip: @phungthihuong.daotq