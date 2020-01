Tranh giành nữ nhân viên rót bia ở quán karaoke, lấy chai bia và micro đánh "đối thủ"

Ngày 17-1, Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xét xử công khai vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra tại quán karaoke Diamond ở thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ.

Trong 4 bị cáo phải ra trước vành móng ngựa, bị cáo Trần Công Khang (SN 1991, trú tại thôn Kim Xuyên, xã Chí Minh) lĩnh 30 tháng tù; hai bị cáo Phạm Văn Long (sinh năm 1987, ở thôn Đông An, cùng xã Chí Minh) và Bùi Văn Thiên (SN 1994, trú tại thôn An Hộ, xã Quang Trung) đều lĩnh án 27 tháng tù giam; Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987, trú tại khu An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ) nhận mức án 24 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào 23 giờ 30 ngày 27-1-2019 tại trước cửa phòng Vip 2 và Vip 5 quán karaoke Diamond ở thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ), do tranh giành nhân viên rót bia nên Trần Công Khang, Bùi Văn Thiên, Phạm Văn Long và Nguyễn Mạnh Hùng đã dùng chai bia, cốc, micro đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, người anh Lương Văn T. (SN 1993) và anh Vũ Văn Đ. (SN 1989, đều trú tại thôn 6, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Hậu quả anh T. bị thương tổn hại 5% sức khỏe, anh Đ. bị thương tổn hại 15% sức khỏe.