Sự việc xảy ra vào tối 6/7 tại thành phố Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Một người phụ nữ chơi vé cào tại một quầy vé số ven đường và đồng ý với chủ hàng là cào trước, trả tiền sau. Cô may mắn trúng giải 1 triệu nhân dân tệ, nhưng ông chủ quầy giật mất tờ vé số với lý do cô chưa trả tiền.

Theo hình ảnh được chia sẻ, người bán vé số, mặc quần áo màu xám và quần short, được nhìn thấy đang cầm tờ vé số trúng thưởng và vẫy tay với người phụ nữ mặc áo khoác đen, liên tục nói rằng: "Cô không thể sở hữu nó, cô không thể có nó".

Những người chứng kiến không thể can được và đã gọi cảnh sát. Ngay cả khi cảnh sát đến và thay phiên nhau khuyên giải, chủ cửa hàng vẫn kiên quyết từ chối trả lại tờ vé số cho khách hàng.

Tranh chấp vé số trúng thưởng 3,6 tỷ đồng do "cào trước trả tiền sau".

Đồn cảnh sát Tương Nam thuộc Chi nhánh Tương Sơn của Cục Công an Hoài Bắc, đơn vị giám sát khu vực này, nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 7/7 rằng người phụ nữ trúng thưởng và chủ cửa hàng cuối cùng đã đạt thỏa thuận, nhưng chi tiết về cuộc đàm phán vẫn chưa được tiết lộ. Trung tâm phát hành xổ số xác nhận rằng người mua vé số đã hoàn tất quá trình đổi thưởng.

Một nhân viên cửa hàng tiết lộ rằng sau khi buộc phải giao lại vé trúng thưởng cho khách, ông chủ đã yêu cầu cô mua hết vé số trên quầy rồi mới trả.

Trung tâm phát hành xổ số địa phương xác nhận vào ngày 7/7 rằng có cuộc tranh chấp vào tối 6/7 và hai bên liên quan đã đạt được sự đồng thuận sau khi hòa giải. Người phụ nữ cũng đã đổi giải thưởng thành công.

Câu chuyện này gây ra cuộc thảo luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Nhiều người lên án chủ sở hữu xổ số là vô đạo đức và đặt câu hỏi liệu ai sẽ dám mua ở đó trong tương lai. Nhiều người chỉ ra rằng việc khách mua vé số và chủ quầy thỏa thuận cào trước trả tiền sau là bình thường, tranh cãi lần này rõ ràng bắt nguồn từ việc người bán hàng thèm muốn một phần tiền trúng thưởng.

Để tránh những tranh chấp như vậy, mọi người nên trả tiền mua vé số rồi mới cào.

Về việc ai sẽ sở hữu giải thưởng nếu một vé số cào chưa thanh toán trúng thưởng, nhân viên dịch vụ khách hàng của "Xổ số phúc lợi Trung Quốc" trả lời rằng khi mua một thứ gì đó, bạn phải trả tiền rồi mới sở hữu.

Khi mua vé số cào, nhiều khách cào giải thưởng trước rồi mới trả tiền, thường là do thương lượng với quầy bán vé. Đây là sự thương lượng giữa hai bên. Tuy nhiên, bộ phận dịch vụ khách hàng khuyên nên thanh toán trước rồi mới cào giải thưởng, đây là cách an toàn nhất để tránh tranh chấp.

(Nguồn: Sohu)