Sau khi rửa sạch can dầu, cô Adeyemi cắt phần trên của can dầu và sơn nó, sử dụng quai cầm tạo hình thành chiếc mũi dài và lỗ tròn phía trên để làm miệng. Những chiếc mặt nạ làm từ can đựng dầu đầy màu sắc sau đó đã trở thành phần đầu của các nhân vật chính trong các bức tranh của cô.

Ngoài ra, Adeyemi cũng sử dụng kết hợp các vật liệu như vải và dây để làm cho bức tranh sống động hơn.

Một số tác phẩm của cô đã được bán với giá hơn 1.000 USD (hơn 23 triệu VNĐ).