Tranh cãi về nhan sắc của Lọ Lem

Chắc Lọ Lem cũng không ngờ tới chuyện này.

Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) là con gái lớn của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Ở tuổi 20, cô nàng ngày càng được chú ý bởi ngoại hình trong trẻo, phong cách thời trang nữ tính cùng hình ảnh khá chỉn chu trên mạng xã hội. Hiện Lọ Lem theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại RMIT University Vietnam, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, quảng cáo và thời trang.

Mới đây, một kênh TikTok về trang điểm đăng tải hình ảnh Lọ Lem. Một lần nữa, visual của con gái MC Quyền Linh lại khiến netizen “không khen không được”.

Loạt ảnh mới của Lọ Lem ghi điểm 10 visual. Nguồn: Ủa!!!Bumm makeup nè đúng hong?

Nhiều cư dân mạng nhận xét nhan sắc của Lọ Lem ở tuổi 20 ngày càng thăng hạng, từ đường nét gương mặt đến cách trang điểm, làm tóc đều có sự thay đổi theo hướng trưởng thành hơn. Tổng thể khuôn mặt hài hòa, thanh tú khiến cô nàng gần như không có điểm nào để chê.

Song, thay vì tranh luận Lọ Lem có đẹp hay không, cư dân mạng lại bất ngờ “bẻ lái” sang một câu hỏi khá khó: đâu mới là điểm đẹp nhất trên gương mặt của Lọ Lem?

Người cho rằng đôi mắt là điểm sáng nhất, người lại đặc biệt ấn tượng với khuôn miệng, số khác thì cho rằng chính tỷ lệ gương mặt và sự hài hòa giữa các đường nét mới là thứ tạo nên visual của cô nàng. Mỗi người một đáp án, vô tình tạo thành một cuộc tranh luận sôi nổi.

“Ê tui thấy Lọ Lem đẹp là ăn nhờ khuôn mặt trái xoan với khuôn miệng gánh á, chứ mắt bả vô hồn thật. Mà gần như tui thấy ai đẹp cũng do khuôn miệng đến 70%”, một cư dân mạng bình luận.

Netizen tranh cãi đâu mới là điểm đẹp nhất trên gương mặt của Lọ Lem. Ảnh chụp màn hình Threads.

Ở chiều ngược lại, nhiều người lại không đồng tình với quan điểm này và cho rằng đôi mắt mới là chi tiết “ăn tiền” nhất trên gương mặt Lọ Lem. Đôi mắt to, sáng, kết hợp với sống mũi cao vừa phải và đường nét khá mềm khiến tổng thể khuôn mặt của cô nàng trông nhẹ nhàng, dễ tạo thiện cảm.

“Có ai thấy đôi mắt Lọ Lem rất sáng không, kiểu bạn này nhìn mắt thôi là đã ưng rồi ấy chứ mấy nét khác thì cũng bình thường mà nó hài hòa, dễ chịu hơn”, một netizen chia sẻ.

Trong khi đó, cũng có một bộ phận cư dân mạng chọn phương án... không chọn gì cả.

Theo nhóm này, rất khó để xếp hạng đâu là điểm đẹp nhất bởi điều khiến Lọ Lem thu hút lại nằm ở tổng thể. Gương mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú, các đường nét không quá sắc nhưng cân đối với nhau tạo nên vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào.

Đây cũng là kiểu nhan sắc không nhất thiết phải có một đường nét quá nổi bật để gây ấn tượng. Khi đặt cạnh nhau, đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng, cằm và tỷ lệ gương mặt tạo thành một tổng thể khá hài hòa. Chính sự cân đối này khiến Lọ Lem dù trang điểm nhẹ hay xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường vẫn dễ thu hút ánh nhìn.

Bên cạnh đường nét, làn da và mái tóc cũng góp phần khá lớn vào diện mạo của Lọ Lem. Cô thường lựa chọn cách trang điểm thiên về tông tự nhiên, tập trung làm nổi bật đường nét sẵn có thay vì makeup quá đậm.

Visual khi đi dự sự kiện dạo này của Lọ Lem. Nguồn: MXH.

Kiểu tóc cũng thường được tạo kiểu nhẹ nhàng, phù hợp với hình ảnh nữ tính mà cô theo đuổi. Nhờ vậy, mỗi lần xuất hiện, Lọ Lem vẫn giữ được vẻ trẻ trung nhưng có phần trưởng thành hơn so với những hình ảnh trước đây.

Những bình luận của cư dân mạng:

“Đến giờ mình vẫn không tìm ra được điểm nào đẹp nhất trên mặt cô này, chắc đẹp đều ấy.”

“Bạn này tính ra không có cái nét gì quá nổi bật song tổng thể lại rất ổn nha, kiểu ngũ quan, làn da, mái tóc, tỷ lệ mặt nhìn vào rất là thu hút luôn ấy.”

“Mắt Lọ Lem cực đẹp luôn ấy, đây là điểm sáng nhất trên gương mặt bạn này.”

“Tính ra bạn này càng ngày càng đẹp ha, nhìn đâu cũng không thể chê được luôn.”

Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Lọ Lem còn được nhận xét là mỹ nhân “tài sắc vẹn toàn”. Cô bạn hiện theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại RMIT University Vietnam, đồng thời tham gia các hoạt động liên quan đến quảng cáo, thời trang và sáng tạo nội dung.

Ở tuổi 20, cô nàng cũng thường xuyên xuất hiện cùng gia đình tại các sự kiện giải trí, thời trang và hoạt động thiện nguyện.

Trên mạng xã hội, Lọ Lem sở hữu lượng người theo dõi lớn và thường nhận được sự quan tâm với những nội dung xoay quanh thời trang, cuộc sống đời thường và các khoảnh khắc bên gia đình.