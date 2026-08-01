Tranh cãi về Đình Bắc, cái hất tay của HLV Kim Sang-sik và bài toán khó giải cho tuyển Việt Nam

Đình Bắc trở thành tâm điểm sau hai pha bỏ lỡ khó tin, nhưng đó có lẽ chỉ là phần nổi của vấn đề khiến HLV Kim Sang-sik liên tục hất tay đầy sốt ruột bên ngoài đường biên.

Khi tiếng còi mãn cuộc trận hòa 0-0 giữa tuyển Việt Nam và Singapore vang lên, dư luận nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến. Một bên chỉ trích Đình Bắc sau hai cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp một, bên còn lại cho rằng tiền đạo sinh năm 2004 đang trở thành "vật tế thần" cho một màn trình diễn tập thể chưa đạt yêu cầu.

Thực tế là nếu nhìn toàn bộ 90 phút, có lẽ tranh cãi về Đình Bắc lại vô tình khiến người ta bỏ qua vấn đề quan trọng hơn rất nhiều. Bởi chính HLV Kim Sang-sik cũng không xem việc dứt điểm hỏng là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới kết quả hòa.

Highlights Việt Nam vs Singapore (vòng bảng AFF Cup 2026)

ĐÌNH BẮC KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ DUY NHẤT

Không thể phủ nhận Đình Bắc đã có một hiệp đấu đáng quên.

Phút 18, sau cú sút của Tiến Anh, bóng bật ra đúng vị trí thuận lợi nhưng tiền đạo này lại sút vọt xà trước khung thành gần như bỏ trống. Chỉ 3 phút sau, Tiến Anh tiếp tục tạo nên một đường kiến tạo như đặt. Đình Bắc không bị ai theo kèm, đối mặt thủ môn ở cự ly khoảng 7m nhưng cú vô-lê lại quá thiếu chính xác.

Hai cơ hội ấy đủ để thay đổi cục diện trận đấu, nếu như Đình Bắc có thể biến nó trở thành bàn thắng. Và HLV Kim Sang-sik cũng không chờ lâu. Đến phút 41, ông quyết định rút Đình Bắc khỏi sân.

Đình Bắc bị thay ra khi hiệp 1 còn chưa kết thúc.

Đó là một quyết định có thể hiểu được, khi ông Kim nhận thấy cần phải tạo ra sự thay đổi trên hàng công. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sau khi Đình Bắc rời sân, lối chơi của tuyển Việt Nam cũng không khá hơn.

Đội quân của HLV Kim Sang-sik vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, vẫn dồn ép đối phương, nhưng những cơ hội rõ ràng không nhiều. Rõ ràng, vấn đề không chỉ nằm ở người bỏ lỡ cơ hội, mà còn nằm ở việc đội tuyển Việt Nam không tạo ra đủ những cơ hội chất lượng sau đó.

Nói cách khác, nếu Đình Bắc là dấu chấm than của một pha bóng, thì nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam bế tắc lại nằm ở cả hệ thống.

Hàng công tuyển Việt Nam bế tắc hoàn toàn trước Singapore.

CÁI HẤT TAY CỦA HLV KIM SANG-SIK NÓI LÊN NHIỀU ĐIỀU

Trong suốt trận đấu, không ít lần máy quay ghi lại hình ảnh HLV Kim Sang-sik hất mạnh tay đầy sốt ruột bên ngoài đường biên. Sau trận đấu, chính nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chỉ rõ điều khiến ông không hài lòng:

"Những tình huống gây áp lực tầm cao của tuyển Việt Nam hôm nay chưa làm tốt. Trong khi đó, Singapore đã thoát pressing hay. Những điều chưa làm tốt này, chúng tôi cần cải thiện trong các buổi tập tới."

Đó mới là điểm mấu chốt. Tuyển Singapore không hề chơi một trận quá xuất sắc về mặt tấn công. Họ chủ động nhường bóng, lùi đội hình thấp và chờ thời cơ phản công.

HLV Kim Sang-sik nỗ lực điều chỉnh nhưng bất thành.

Và điều đáng nói là tuyển Việt Nam cũng không thể biến ưu thế cầm bóng thành sức ép liên tục. Những tình huống pressing thường bị chậm một nhịp. Khoảng cách giữa các tuyến chưa đủ gần. Các cầu thủ phía trên gây sức ép nhưng tuyến dưới chưa kịp dâng lên đồng bộ. Kết quả là Singapore vẫn có đủ thời gian và không gian để triển khai bóng ra khỏi khu vực trước vòng cấm địa.

Khi một đội bóng không pressing hiệu quả, họ sẽ phải đối mặt với hệ quả kép. Không chỉ khó cướp bóng gần khung thành đối phương để tạo cơ hội, mà còn phải tốn nhiều sức hơn trong việc tổ chức phòng ngự từ giữa sân trở về. Và điều đó đã xảy ra với tuyển Việt Nam.

Tuyến giữa tuyển Việt Nam đã có một trận đấu không tốt.

BÀI TOÁN GIỮA SÂN CÒN ĐÁNG LO HƠN CHUYỆN TIỀN ĐẠO

Một chi tiết rất đáng chú ý ở trận gặp Singapore là HLV Kim Sang-sik tiếp tục sử dụng bộ đôi Quang Hải và Hoàng Đức ở trung tâm, giống như khi đấu Timor Leste ở trận ra quân.

Đây đều là những tiền vệ thiên về tổ chức, sáng tạo và hỗ trợ tấn công. Họ rảnh chân và có thể thỏa sức tung hoành khi đối thủ là Timor Leste. Nhưng gặp Singapore là câu chuyện hoàn toàn khác.

AFF Cup 2026 đang cho thấy tuyển Việt Nam thiếu một mẫu tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa. Ở giải đấu cách đây 2 năm, Doãn Ngọc Tân từng đảm nhiệm rất tốt vai trò này. Cầu thủ sinh năm 1994 cần mẫn thu hồi bóng, bọc lót cho hai đồng đội phía trên và giúp đội tuyển duy trì sự cân bằng.

Ở giải đấu năm nay, Lê Phạm Thành Long là người gần nhất với mẫu cầu thủ đó. Thế nhưng trước Singapore, anh chỉ được tung vào sân ở phút 90+1 để thay Quang Hải khi trận đấu gần như khép lại.

Quang Hải rời sân ở phút 90+1, thời điểm trận đấu gần như đã an bài.

Đó là quyết định khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Bởi từ khoảng giữa hiệp hai, dấu hiệu xuống sức của Quang Hải và Hoàng Đức đã khá rõ. Trong khi đó, tuyển Singapore ngày càng mạnh dạn đẩy cao đội hình, đặc biệt là những pha xuyên phá ở khu vực trung lộ.

HLV Kim Sang-sik lý giải rằng ông muốn giữ sự ổn định của đội hình và Quang Hải là đội trưởng. Tuy nhiên, chính ông cũng thừa nhận việc thay Thành Long hơi muộn. Và rất có thể, đây có lẽ là một trong những điều ban huấn luyện sẽ phải xem lại nhiều nhất sau trận đấu.

“Tuyển Singapore hy sinh hàng tiền đạo để tập trung cho tuyến dưới, đặc biệt là khu vực giữa sân, nhằm chia cắt những vị trí có trình độ kỹ thuật cá nhân rất tốt của đội tuyển Việt Nam như bộ đôi tiền vệ trung tâm Quang Hải và Hoàng Đức chẳng hạn. Gần như chúng ta có rất ít tình huống kết nối tốt, một cách thoải mái, với bộ ba ở phía trên”, BLV Tiến Dũng VTV đánh giá.

Tương tự, BLV Khắc Cường VTV nhận xét: “Trong hiệp 2, khi các cầu thủ như Hoàng Đức hay Quang Hải bị xuống sức và để cho Nakamura cày ải rất tốt ở khu vực giữa sân, thì trong những phút cuối chúng ta nhìn thấy Singapore rất mạnh dạn tấn công trung lộ và xộc thẳng vào những vị trí này.

Vậy phải chăng việc thay Lê Phạm Thành Long sớm hơn thì sao? Hay việc đưa những cầu thủ khác như Hai Long chẳng hạn vào sân, hay Lê Văn Đô chẳng hạn vào sân thì sẽ như thế nào?”.

Không ai có câu trả lời chắc chắn, rằng nếu HLV Kim Sang-sik thay người sớm hơn thì cục diện trận đấu có tốt hơn cho tuyển Việt Nam hay không. Nhưng rõ ràng đó là những phương án hoàn toàn có cơ sở để thử, trong bối cảnh tuyển Việt Nam bắt đầu mất quyền kiểm soát khu vực giữa sân.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam trước Singapore thiên về tấn Công, nhưng vô tình lại thiếu đi sự cân bằng cần thiết.

VĨ THANH

Đình Bắc mới 22 tuổi và chắc chắn cần thêm thời gian để rèn luyện bản lĩnh ở những giải đấu lớn ở cấp độ ĐTQG.

Mọi tiền đạo giỏi đều từng trải qua những trận đấu kém duyên như vậy. Điều quan trọng hơn là đội tuyển có tạo ra đủ nhiều cơ hội để một pha bỏ lỡ không trở thành bước ngoặt của cả trận đấu hay không.

Cái hất tay của ông Kim Sang-sik vì thế không đơn thuần là sự tiếc nuối trước một cú sút vọt xà hay một pha vô-lê ra ngoài của Đình Bắc. Đó là phản ứng của một HLV khi chứng kiến đội bóng của mình chưa pressing đủ tốt, chưa kiểm soát được khu trung tuyến và chưa tìm ra phương án thay đổi nhịp độ khi thế trận đi vào bế tắc.

Đình Bắc có thể sẽ còn nhận nhiều lời chỉ trích sau trận hòa này. Nhưng nếu dư luận chỉ dừng lại ở việc mổ xẻ hai pha bỏ lỡ của Đình Bắc, có lẽ chúng ta sẽ bỏ qua bài toán khó hơn rất nhiều mà HLV Kim Sang-sik cần giải trước những thử thách tiếp theo tại AFF Cup 2026. Đó là chuyến làm khách trên đấy Indonesia vào ngày 3/8 tới.

Tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Indonesia vào ngày 3/8 tới trong thế buộc phải thắng để tự định đoạt số phận.