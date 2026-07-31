HLV Singapore: "Tôi muốn thắng tuyển Việt Nam chứ chẳng mong hòa như thế này"

Tuyển Singapore đã có được 1 điểm quý giá trên sân Mỹ Đình, tuy nhiên HLV Gavin Lee vẫn chưa thực sự hài lòng với kết quả này.

“Là một HLV, tôi không thể tiết lộ nhiều với truyền thông. Nhưng thực sự trận này chúng tôi muốn thắng tuyển Việt Nam, chứ không phải chỉ hòa như thế này. Nhưng tôi cũng tự hào về các cầu thủ của mình. Các cổ động viên đến sân hôm nay cũng rất xứng đáng vì Singapore đã có màn trình diễn tốt”, HLV Gavin Lee nói sau trận hòa 0-0 với Việt Nam.

HLV Gavin Lee chưa thực sự hài lòng.

Tuyển Singapore đã phải chịu sức ép lớn với tối nay (31/7), khi tuyển Việt Nam tung ra tới 16 cú sút. Tuy nhiên trên thực tế, đây cũng là trận đấu mà đội quân của HLV Kim Sang-sik không dứt điểm tốt. Ngoài 2 cú sút trúng xà ngang, tuyển Việt Nam chỉ có 2 lần dứt điểm trúng đích.

“Như tôi đã nói Việt Nam là ứng viên vô địch. Trận này chúng tôi đã tạo ra được nhiều cơ hội tốt. Nhưng tất nhiên, tôi chưa quá hài lòng vì tôi muốn thắng hôm nay.

Tuyển Việt Nam đã tạo ra nhiều tình huống khó chịu. Mặc dù trong những tình huống đó Singapore chưa xử lý được tốt nhưng cuối cùng vẫn hóa giải được và bình tĩnh chơi tiếp”, HLV Gavin Lee chia sẻ.

Ông nói thêm: “Hai năm trước Singapore đã gặp Việt Nam ở bán kết, nên hôm nay chúng tôi có kinh nghiệm để đối đầu họ. Còn về việc tôi bình tĩnh ư? Thực ra nếu muốn cầu thủ của mình bình tĩnh thi đấu thì trước tiên tôi phải bình tĩnh đã. Tôi muốn làm hình mẫu cho cầu thủ và tôi đã làm được”.

Cục diện bảng A sau lượt trận tối 31/7.

Với Singapore, trận hòa này giúp họ giữ vững ngôi đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận đấu. Đội bóng này sẽ được nghỉ lượt trận ngày 3/8 và bước vào trận quyết đấu với Indonesia vào ngày 7/8.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận. Thử thách lớn đang chờ đợi thầy trò HLV Kim Sang-sik với chuyến làm khách trên đất Indonesia sau đây 4 ngày. Một trận thua, hoặc thậm chí là hòa có thể khiến tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ phải dừng bước ngay từ vòng bảng.