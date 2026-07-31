Sút 22 vào 0, đội tuyển Việt Nam mất điểm trên sân nhà, có nguy cơ bị loại sớm tại AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn đáng thất vọng trong cuộc tiếp đón Singapore tại vòng bảng AFF Cup 2026.

Highlights Việt Nam vs Singapore (vòng bảng AFF Cup 2026)

Với cục diện hiện tại ở bảng A AFF Cup 2026, cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore mang tính quyết định đến tấm vé đi tiếp. Đội nào giành trọn 3 điểm sẽ gần như "đặt một chân" vào vòng bán kết. Với tính chất quan trọng này, HLV Kim Sang-sik đã chuẩn bị một đội hình giàu sức tấn công cho tuyển Việt Nam.

Bên phía Singapore, tiền đạo chủ lực Ilhan Fandi bất ngờ ngồi dự bị. Thay vào đó, HLV Gavin Lee điền tên tiền đạo 35 tuổi Shawal Anuar trong đội hình xuất phát.

Bước vào trận đấu, với hàng tiền vệ chất lượng, tuyển Singapore chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng. Những tình huống pressing tầm cao của đội bạn mang tới những khó khăn nhất định cho tuyển Việt Nam. Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam ưu tiên sử dụng các đường chuyền dài hướng thẳng trái bóng đến cho bộ ba hàng công.

Trong hơn 20 phút đầu tiên, Đình Bắc liên tiếp có được những cơ hội ăn bàn bên cánh trái. Nhưng những tình huống đá bồi rồi volley của tiền đạo xứ Nghệ lại không thể đưa bóng đi trúng khung thành đối phương.

Đình Bắc bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn

Phút 27, Thành Chung trong pha lên tham gia tấn công có pha đánh đầu khiến thủ môn đội bạn đứng chôn chân. Đáng tiếc, trái bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc và không có bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ ít phút sau, tới lượt Hoàng Đức tung cú sút xa đưa bóng đi trúng xà ngang.

Để tăng cường hàng công, HLV Kim Sang-sik đã bất ngờ thực hiện sự thay đổi người ngay trong hiệp một. Đình Bắc rời sân và người vào thay là Nguyễn Tài Lộc.

Với 3 chân sút nhập tịch trên hàng công, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công mạnh mẽ trong những phút đầu hiệp hai. Cơ hội sớm đến với khoảng trống mênh mông ở trung lộ cho Hoàng Hên trong pha bóng ở phút 49. Tiếc rằng cú sút của anh lại không đưa bóng đi vào khung thành.

Ngày thi đấu không thành công của Đỗ Hoàng Hên

Để giảm áp lực cho khung thành đội nhà, HLV Gavin Lee đưa Ilhan Fandi vào sân. Sự có mặt của một tiền đạo có khả năng tì đè mạnh mẽ mang tới hiệu quả khá tốt cho đội tuyển Singapore. Họ dần lấy lại được thế trận và tạo ra một số tình huống uy hiếp ngược lại khung thành tuyển Việt Nam.

Phút 77, đội tuyển Việt Nam may mắn thoát bàn thua một cách khó tin. Trong tình huống mà trước mắt là khung thành bỏ trống, cú đánh đầu của cầu thủ Singapore trong vòng 5m50 đưa bóng đi vọt xà ngang.

Ít phút sau, tuyển Việt Nam có lần thứ hai đưa bóng đi trúng xà ngang trong trận đấu. Thủ môn Singapore bất lực nhưng cú sút xa hiểm hóc của Tài Lộc không thể thắng được khung gỗ và vẫn chưa có bàn thắng cho tuyển Việt Nam.

Tới phút 84, hàng thủ Việt Nam lại mắc sai sót khi để cho cầu thủ đội bạn thoải mái dẫn bóng xuống cánh phải và xâm nhập vòng cấm. Thủ môn Patrik Lê Giang kịp thời giúp đồng đội sửa sai với tình huống đổ người ôm gọn trái bóng dù cú sút đi đổi hướng đầy khó chịu.

Những phút cuối trận, thể lực suy giảm khiến tuyển Việt Nam không còn tạo ra thêm được những cơ hội đáng kể về phía khung thành đối phương. 90 phút khép lại với tỉ số 0-0.

Đội tuyển Việt Nam tung ra 22 pha dứt điểm nhưng không có bàn thắng nào

1 điểm là kết quả đáng thất vọng đối với đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ vẫn tạm thời xếp thứ ba bảng đấu với 4 điểm sau 2 trận. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán Indonesia (20h30 ngày 3/8). Đó là trận đấu mà tuyển Việt Nam phải giành được kết quả tốt nếu muốn cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Kết quả: Việt Nam 0-0 Singapore

Đội hình ra sân

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Trương Tiến Anh, Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Vĩ, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son

Singapore: Mahbud, Irfan Fandi, Harun, Lionel Tan, Jacob Mahler, Shahiran, Nakamura, Song Ui-young, Stewart, Glenn Kweh, Shawal Anuar

Xếp hạng tạm thời bảng A AFF Cup 2026