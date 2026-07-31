Đình Bắc bất ngờ bị HLV Kim Sang-sik thay ra ngay trong hiệp một, lý do là gì?

Đình Bắc rời sân sớm trong trận đấu Việt Nam vs Singapore.

Phút 41 trận đấu giữa Việt Nam và Singapore thuộc khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2026, tiền đạo Đình Bắc rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Tài Lộc. Không có dấu hiệu chấn thương đến từ tiền đạo xứ Nghệ. Anh đã hoạt động rất năng nổ trong suốt những phút có mặt trên sân.

Đình Bắc rời sân ngay trong hiệp một

Đình Bắc volley không thành (Việt Nam vs Singapore)

Nguyên nhân chính của việc HLV Kim Sang-sik rút Đình Bắc khỏi sân ngay trong hiệp một có lẽ đến từ mục đích chiến thuật. Chân sút 21 tuổi dù có nhiều cơ hội dứt điểm khá thuận lợi nhưng không thể mang về bàn thắng. Thống kê chỉ ra rằng Đình Bắc đã dứt điểm 4 lần và không lần nào đưa bóng trúng đích.

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam cần bàn thắng và Singapore lùi thấp phòng ngự, đội tuyển Việt Nam cần một chân sút giàu sức mạnh hơn trong vòng cấm địa. Và HLV Kim Sang-sik đã đặt niềm tin vào cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc. Bên cạnh thể hình ấn tượng (cao 1m88), Tài Lộc sở hữu khả năng dứt điểm đa dạng và có thể linh hoạt di chuyển ở cả hàng tiền vệ lẫn tiền đạo.

Hi vọng sự lựa chọn của ông Kim có thể mang đến bàn thắng cho tuyển Việt Nam.