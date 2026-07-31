Gặp nhiều khó khăn, nhưng tuyển Indonesia vẫn giành trọn 3 điểm trước Timor Leste.

Với những gì đã thể hiện, đội tuyển Indonesia được đánh giá cao hơn hẳn trước thềm cuộc đọ sức với Timor Leste trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2026. Không những vậy, các nhà chuyên môn còn tin rằng đội bóng xứ Vạn đảo sẽ ghi được nhiều bàn thắng để vượt qua tuyển Việt Nam về chỉ số phụ.

Tuy nhiên, đội tuyển Timor Leste cũng đã cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu. Sau trận thua 0-7 trước Việt Nam, họ đã có trận đấu khá tốt và gây ra không ít khó khăn cho tuyển Singapore.

Bước vào cuộc đọ sức, HLV John Herdman tỏ rõ ý đồ xoay vòng đội hình Indonesia. Nhà cầm quân người Anh thay tới 6 vị trí trong đội hình xuất phát. Dù vậy, dàn nhập tịch trên hàng công như Thom Haye, Jenner, Baker hay Reijnders vẫn góp mặt.

Đội tuyển Indonesia có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát

Sức ép khủng khiếp được Indonesia tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng xứ Vạn đảo sớm có những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Nhưng sự kém duyên của các chân sút công thêm hàng thủ dày đặc của Timor Leste đá khiến Indonesia không thể thành công với đòn “phủ đầu”.

Phút 21, Timor Leste bất ngờ thiệt quân với tấm thẻ đỏ dành cho Jackson Fowler. Những tưởng việc phải chơi thiếu người sẽ khiến Timor Leste sớm sụp đổ, song đội bóng này vẫn duy trì được thế trận phòng ngự đầy kỷ luật. Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0.

Sang hiệp hai, HLV John Herdman thực hiện những sự thay đổi người nhằm gia tăng sức tấn công. Song họ vẫn gặp nhiều khó khăn trên con đường tìm thấy mành lưới đối phương. Không những vậy, đội hình dâng quá cao còn khiến cho tuyển Indonesia phải đón nhận những tình huống phản công. Một trong những pha bóng đó suýt nữa được Tristan Arrarte tận dụng để mang về bàn thắng cho Timor Leste.

Timor Leste tạo ra nhiều khó khăn cho Indonesia

Trong thế bế tắc, tuyển Indonesia buộc phải sử dụng 2 quyền thay người cuối cùng cho 2 cầu thủ nhập tịch Ragnar Oratmangoen cùng Shayne Pattynama. Lần này, sự điều chỉnh đã mang tới hiệu quả. Phút 74, Shayne Pattynama kết thúc chính xác sau pha phối hợp bên cánh trái, mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng này như cởi bỏ gánh nặng tâm lý cho Indonesia. Phút 78, Thom Haye đá phạt đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-0. Cú đá đưa bóng theo quỹ đạo quá khó và không cho thủ môn cơ hội cản phá. Phút 81, Baker dễ dàng đệm bóng tung lưới sau pha "dọn cỗ" của Oratmangoen, đưa cách biệt lên thành 3 bàn.

Tuyển Indonesia tăng tốc kịp thời để giành trọn 3 điểm

Với pha lập công này, Baker cũng đã vượt qua Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2026. Tiền đạo cao 1m96 của Indonesia đã ghi được 4 bàn trong khi con số của Đình Bắc là 3 bàn.

3-0 là kết quả cuối cùng. Đội tuyển Indonesia tạm thời chiếm ngôi đầu bảng A với 6 điểm và hiệu số +7 đồng thời tạo ra sức ép cho 2 đội tuyển Việt Nam cũng như Singapore.

Kết quả: Timor Leste 0-3 Indonesia

Bàn thắng: Shayne Pattynama 74', Thom Haye 78', Baker 81'

Đội hình ra sân

Timor Leste: Dylan Niski, Jackson Pereira, Joao Varudo, Claudio Osorio, Zion Cruz, Ryan Jom, Liam Farrugia, Olagar Malik, Xavi Arrarte, Zenivio Mota, Joao Rangel

Indonesia: Supriadi, Prasetyo, Reijnders, Amat, Fatari, Geypens, Hannan, Ivar Jenner, Klok, Thom Haye, Baker

Xếp hạng tạm thời bảng A AFF Cup 2026