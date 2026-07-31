Đội bóng 7 lần vô địch Champions League hỏi mua ngôi sao Việt kiều

Sự nghiệp của cầu thủ Việt kiều đang chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ.

Trang Calciomercato (Italia) đưa tin, AC Milan hỏi mua tiền vệ Ibrahim Maza. Đội bóng từng 7 lần vô địch Champions League đang trong quá trình thay đổi mạnh mẽ dưới thời HLV Amorim. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tìm kiếm một tiền vệ công chất lượng và Ibrahim Maza là phương án được đề xuất.

AC Milan đã theo dõi Ibrahim Maza từ cách đây vài năm. Nhưng phải đến mùa Hè 2026, đội chủ sân San Siro mới sẵn sàng cho một thương vụ chuyển nhượng. Mức giá ước tính dành cho Ibrahim Maza là 40 triệu euro. Trước đó, AC Milan cũng đã chi đậm cho một cầu thủ tấn công khác là Goncalo Ramos (mua với giá 74 triệu euro từ PSG).

Ibrahim Maza (áo xanh, số 22) đối đầu với Messi tại World Cup 2026

Ibrahim Maza thăng tiến mạnh mẽ trong 2 năm trở lại đây. Từ một tài năng trẻ, tiền vệ 20 tuổi dần có được chỗ đứng trong đội hình Bayer Leverkusen tại Bundesliga. Mùa giải 2025/26, anh ra sân 44 trận và ghi 5 bàn cho đội bóng nước Đức. Ibrahim Maza cũng vừa cùng tuyển Algeria tham dự World Cup 2026. Anh đá chính cả 4 trận và cùng Algeria lọt vào vòng 1/16.

Sinh ra ở Đức và có gốc gác Việt Nam lẫn Algeria, Ibrahim Maza từng đứng trước ngã 3 đường khi lựa chọn ĐTQG. LĐBĐ Việt Nam cũng từng liên lạc với cầu thủ này để đặt vấn đề khoác áo đội tuyển Việt Nam. Nhưng cuối cùng, Ibrahim Maza đã chọn chơi cho Algeria. Giới chuyên môn đánh giá đây là quyết định hợp lý cho sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 2005.