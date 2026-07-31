Đội hình Việt Nam vs Singapore: HLV Kim Sang-sik quyết lấy 3 điểm bằng “3 mũi giáp công”?

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Singapore.

3 điểm là mục tiêu không thể khác dành cho đội tuyển Việt Nam cho cuộc tiếp đón Singapore trên sân nhà Mỹ Đình. Đội bạn có chân sút Ilhan Fandi đang đạt phong độ cao. Nhưng HLV Kim Sang-sik cũng đang sở hữu bộ ba tấn công lợi hại: Nguyễn Xuân Son, Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên.

Trong trận ra quân gặp Timor Leste, cả 3 chân sút này đều đã lập công. Mỗi người một vai trò, Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên không hề “giẫm chân” mà trái lại mang tới sự bổ sung cho nhau, mang tới sự đa dạng cho hàng công tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Singapore

Xuân Son sở hữu thể hình, sức mạnh và khả năng dứt điểm ấn tượng. Tiền đạo này luôn là mối đe dọa thường trực trong vòng cấm nhờ khả năng tì đè, chọn vị trí và chớp thời cơ. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên và Đình Bắc lại có những tình huống đi bóng đầy biến hóa ở 2 biên. Họ có thể cắt vào trung lộ để dứt điểm hoặc xuống sát đường biên ngang và thực hiện đường tạt bóng.

Các tiền đạo của HLV Kim Sang-sik cũng sẵn sàng di chuyển hoán đổi vị trí cho nhau để khiến hàng thủ đối phương bối rối. Trong trận gặp Timor Leste, Xuân Son đã có tình huống về tận gần vòng cấm địa nhận bóng rồi tung đường chuyền dài cực hay mở ra pha phản công và trao cơ hội cho Hoàng Hên.

Nếu có thể ghi bàn sớm như ở trận ra quân, mọi thứ sẽ thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng nếu như Singapore có những phương án phòng ngự chắc chắn, đó sẽ là một “bài kiểm tra nâng cao” cho bộ ba Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên.

Cặp tiền vệ trung tâm dự kiến là Hoàng Đức – Quang Hải. Hoàng Đức sẽ đóng vai trò thiên về phòng ngự nhiều hơn. Với thể hình tốt, khả năng tranh chấp và nền tảng kỹ thuật, tiền vệ này có thể đảm nhiệm nhiệm vụ thu hồi bóng, che chắn cho hàng thủ và giúp Việt Nam duy trì sự cân bằng khi các cầu thủ tấn công dâng cao.

Nakamura từng khoác áo U18 Nhật Bản trước khi nhập tịch và chơi cho ĐTQG Singapore

So với trận gặp Timor Leste, thách thức sẽ lớn hơn cho Hoàng Đức khi Singapore có những tiền vệ chất lượng như Nakamura hay Shah Shahiran.

Trong khi đó, Quang Hải vẫn được ưu tiên cho mặt trận tấn công. Khả năng chuyền bóng và điều tiết của Quang Hải rất quan trọng trong việc giúp bộ ba hàng công không rơi vào cảnh đói bóng.

2 vị trí chạy cánh dự kiến dành cho Trương Tiến Anh và Văn Vĩ. Cả 2 đều là những mẫu cầu thủ có khả năng đảm nhiệm tốt cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Văn Vĩ đã có đường kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn vào lưới Timor Leste. Trương Tiến Anh cũng rất nổi bật với các tình huống tạt bóng từ cánh phải.

Bộ ba trung vệ dự kiến là Xuân Mạnh, Thành Chung, Đoàn Văn Hậu. Cả 3 đều là những cái tên đã dạn dày kinh nghiệm trong những giải đấu quốc tế.

Vị trí trong khung thành sẽ dành cho thủ thành Patrik Lê Giang. Dù Đặng Văn Lâm đã tập luyện trở lại, HLV Kim Sang-sik muốn giữ sự ổn định trong khung thành. Patrik Lê Giang hiện đã có 2 trận liên tiếp giữ sạch lưới trong màu áo tuyển Việt Nam.

Trận đấu Việt Nam vs Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7 trên SVĐ Mỹ Đình.