Đình Bắc thừa nhận chơi tệ, lên tiếng giữa đêm sau khi bị HLV Kim Sang-sik thay ra sớm

Đình Bắc trở thành tâm điểm chú ý sau khi tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hoà tại AFF Cup 2026.

“Màn trình diễn hôm nay của tôi là tệ. Tôi bỏ lỡ hai tình huống, nếu ghi bàn được thì mọi thứ đã dễ dàng hơn”, Đình Bắc chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngay sau khi trận đấu kết thúc.

“Tôi đã chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn ở trận đấu tới”, Đình Bắc nói thêm.

Đình Bắc bị thay ra ngay trong hiệp 1.

Ở trận hoà Singapore 0-0 vào tối 31/7, Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính. Tiền đạo này có 2 cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Đầu tiên là tình huống ở phút 18. Bóng bật ra sau cú sút của Tiến Anh, Đình Bắc có thời cơ dứt điểm vào lưới trống nhưng lại sút bóng vọt xà.

3 phút sau, Tiến Anh tạt bóng thuận lợi từ cánh phải, đặt Đình Bắc vào thế đối mặt thủ môn đối phương mà không bị ai kèm. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 2004 đã một lần nữa dứt điểm thiếu chính xác, vô lê đưa bóng bay ra ngoài từ cự ly chỉ khoảng 7m.

Tới phút 41, HLV Kim Sang-sik quyết định thay người. Ông rút Đình Bắc ra nghỉ, đưa Tài Lộc vào thay.

HLV Kim Sang-sik khen Tài Lộc chơi tốt khi vào thay Đình Bắc.

Sau trận, chiến lược gia người Hàn Quốc lý giải: “Trong những phút trên sân, Đình Bắc vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Tài Lộc vào sân thể hiện tốt, có cơ hội dứt điểm nhưng chưa tận dụng tốt. Sắp tới, đội còn trận đấu với Indonesia và Campuchia. Tôi sẽ cố gắng làm tốt và sử dụng tốt 2 cầu thủ này”.

“Sự việc diễn ra như vậy, tôi biết Đình Bắc có nhiều tiếc nuối. Nhưng thay vào đó, cậu ấy cần hy sinh vì mục tiêu chung của đội bóng. Dĩ nhiên, tôi sẽ động viên Đình Bắc cho trận đấu sắp tới gặp Indonesia”.

HLV Kim Sang-sik mong Đình Bắc sẽ thể hiện tốt hơn ở trận tới.

Ngay trong đêm, Đình Bắc cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ sau khi nhận được nhiều lời động viên:

“Có rất nhiều lời động viên mà Bắc nhận được sau trận đấu. Bắc cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều. Bắc vẫn sẽ luôn hết mình vì màu cờ sắc áo. Hẹn gặp lại mọi người!”.