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Tranh cãi chuyện phá dỡ nhà không trả tiền ở Hà Nội: Chủ nhà trình báo gì?

Minh Tuệ
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Công an phường Tương Mai (Hà Nội) tiếp nhận thông tin của anh Nguyễn Hải B. đề nghị xác minh sự việc mâu thuẫn trong quá trình phá dỡ nhà với bà L.

Công an phường Tương Mai, Hà Nội đang xác minh việc một số video ghi lại mâu thuẫn giữa chủ nhà và người nhận phá dỡ công trình tại ngõ 55 phố Nguyễn An Ninh được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo Công an phường Tương Mai, sự việc xảy ra từ lâu. Đơn vị đã làm việc với hai bên và xác định chủ nhà cùng người nhận phá dỡ công trình đã thỏa thuận, thanh toán và giải quyết ổn thỏa các vấn đề liên quan.

Trước đó, anh Nguyễn Hải B. (SN 1993, trú tại phường Tương Mai) trình báo, đề nghị Công an phường Tương Mai xác minh sự việc. Theo lời anh B., gia đình anh thuê bà L. (SN 1982, trú tại phường Tương Mai) phá dỡ công trình tại nhà ở ngõ 55 Nguyễn An Ninh.

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Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)

Trong quá trình thi công, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên thống nhất chấm dứt hợp đồng. Anh B. cho biết đã chuyển cho bà L. 20 triệu đồng. Từ nguyên nhân chấm dứt sớm, dẫn đến sự việc hai bên mâu thuẫn và có video mâu thuẫn giữa hai bên.

Hiện Công an phường Tương Mai chưa làm việc được với bà L. để xác định người đăng tải các video lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 7/10, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cuộc đối thoại giữa một phụ nữ được cho là người nhận phá dỡ công trình và một người đàn ông được cho là chủ nhà tại ngõ 55 phố Nguyễn An Ninh.

Trong video, người phụ nữ cho biết bà được thuê để phá dỡ công trình và cho rằng phía chủ nhà phải thanh toán tiền công sau khi công việc hoàn thành. Người này cũng cho biết đang giữ các tin nhắn trao đổi giữa hai bên liên quan đến việc phá dỡ công trình.

Trong khi đó, người đàn ông trong video phủ nhận việc thuê đơn vị phá dỡ công trình. Người này khẳng định, đây là đất của mình và cho rằng bản thân không yêu cầu người phụ nữ đến thực hiện công việc.

Vụ việc sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến khác nhau.

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L.

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