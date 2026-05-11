Tranh cãi chuyện nhà hàng bán 4 con bề bề giá 3,6 triệu tại một bãi biển nổi tiếng, chủ quán áp lực đã qua đời

Chi Chi
|

Nhà hàng sau đó đã được minh oan nhưng chủ quán vẫn bị áp lực quá lớn từ dư luận.

Vụ lùm xùm về món bề bề giá nghìn tệ tại Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nước này với những tình tiết đảo ngược đầy bi kịch, từ một vụ tố cáo "chặt chém" đến cái chết đột ngột của chủ cửa hàng.

Vào đầu tháng 5 năm 2026, một nữ du khách có tài khoản mạng xã hội tên "Nửa đêm đi giết lợn" đã đăng bài tố cáo một quán hải sản tại Tam Á có hành vi gian lận. Theo lời kể, cô được tài xế xe công nghệ giới thiệu đến quán này để ăn đêm. Hóa đơn tổng cộng là 1.815 nhân dân tệ (khoảng 6,3 triệu đồng), trong đó riêng 4 con bề bề Thái Lan loại lớn đã có giá 1.035 nhân dân tệ (khoảng 3,6 triệu đồng).

4 con bề bề giá khoảng 3,6 triệu đồng

Du khách này cho rằng mức giá 756 tệ cho mỗi cân bề bề (khoảng 2,7 triệu đồng) là quá cao và nghi ngờ có sự thông đồng giữa tài xế và chủ quán để lừa khách nhằm ăn chia hoa hồng.

Phản hồi từ chính quyền và kết quả điều tra giá cả

Ngay sau khi thông tin lan truyền, Cục Quản lý Thị trường Tam Á đã nhanh chóng vào cuộc. Nền tảng du lịch của thành phố đã kích hoạt cơ chế bồi thường trước, đóng băng số tiền 1.815 nhân dân tệ để sẵn sàng hoàn trả cho khách hàng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra sau đó đã mang lại một góc nhìn khác: Cơ quan chức năng xác nhận mức giá bề bề 756 tệ/cân là phù hợp với khung giá điều chỉnh tại địa phương. Do đây là loại bề bề Thái Lan nhập khẩu với giá gốc đã lên tới 480 tệ/cân (khoảng 1,7 triệu đồng), mức chênh lệch bán ra hoàn toàn nằm trong phạm vi quy định.

Phía cửa hàng khẳng định mọi mặt hàng đều được niêm yết giá công khai. Quy trình cân đo được thực hiện dưới sự giám sát của hệ thống 26 camera và khách hàng đã ký xác nhận vào đơn gọi món trước khi chế biến.

Cơ quan chức năng xác định giá bán bề bề phù hợp với quy định

Sau khi có kết luận về giá cả, nữ du khách đã từ chối nhận khoản tiền bồi thường. Hình ảnh từ ứng dụng cho thấy số tiền đóng băng đã được hoàn trả lại cho quỹ vào ngày 7 tháng 5.

Bi kịch của chủ cửa hàng và tình trạng hiện tại

Dù vấn đề giá cả đã được minh oan, nhưng áp lực từ dư luận và các cuộc gọi đe dọa đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chủ cửa hàng hải sản đã qua đời vào ngày 5 tháng 5, được cho có phần nguyên nhân đến từ áp lực quá lớn của dư luận.

Theo báo Ninepai News, trước khi xảy ra vụ tranh cãi về "giá bề bề", chủ cửa hàng hải sản đã có sức khỏe yếu và bị xuất huyết não. Ông qua đời ở tuổi 43, để lại vợ và hai con nhỏ.

Gia đình chủ cửa hàng cho biết: "Ông ấy (chủ cửa hàng) đã có một số bệnh nền từ trước, và chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ấy bị xuất huyết não và không thể cứu chữa được. (Vợ chủ cửa hàng) hiện đang nằm trên giường và sắp ngất xỉu." Truyền thông cho biết vợ chủ cửa hàng đang rất suy sụp về mặt tinh thần.

Cửa hàng hiện đã tạm dừng hoạt động và không có ý định mở cửa trở lại do lo ngại về an ninh sau nhiều cuộc gọi đe dọa từ những người quá khích trên mạng.

Dù vấn đề giá cả đã được làm rõ, Cục Quản lý Thị trường Tam Á phối hợp cùng Cục Giao thông vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nghi vấn về hành vi hối lộ thương mại giữa quán hải sản và tài xế xe công nghệ. Đây là vấn đề nhức nhối tại các điểm du lịch khi tài xế nhận tiền hoa hồng để đưa khách đến các tụ điểm tiêu dùng nhất định.

Hiện tại, nữ du khách đã xóa các bài viết tố cáo và khóa tài khoản cá nhân trước những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Nguồn: HK01

