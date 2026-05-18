Trang trại điện gió lớn nhất Cuba sẵn sàng cho cột mốc quan trọng

Trang Ly
Cuba sắp lắp đặt tua-bin gió cho trang trại điện gió lớn nhất nước này.

Trang trại điện gió La Herradura Uno ở tỉnh Las Tunas đã sẵn sàng để lắp đặt các tua-bin gió. Đội ngũ kỹ thuật và vật tư còn thiếu trước đây đã được cung cấp đầy đủ để bắt đầu triển khai lắp đặt tua-bin tại dự án năng lượng gió lớn nhất Cuba này, tờ Granma (Cuba) đưa tin ngày 17/5.

Công suất dự kiến là bao nhiêu?

Ảnh: ACN

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Thông tấn xã Cuba (ACN), ông Carlos Arias Sobrino, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Las Tunas, cho biết sẽ lắp đặt 22 tua-bin gió, có khả năng tạo ra tối đa 34 Megawatt (MW) điện.

Tuy nhiên, con số này thấp hơn kế hoạch ban đầu vốn dự kiến lắp 34 tua-bin. Ông cũng không loại trừ khả năng bổ sung thêm 12 tua-bin còn thiếu để đạt tổng công suất 51 MW như thiết kế gốc.

Khi trang trại điện gió này đi vào hoạt động, lượng điện sản xuất sẽ đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ điện của tỉnh này. Đặc biệt, Las Tunas hiện đã có 8 công viên điện mặt trời với tổng công suất hơn 60 MW.

Tại sao dự án bị chậm trễ?

La Herradura Uno được khởi công xây dựng hơn một thập kỷ trước (năm 2012), nhưng gặp khó khăn trong việc hoàn thiện công nghệ khiến tiến độ bị kéo dài.

Dù vậy, công trình chưa bao giờ bị đình chỉ hoàn toàn — các hạng mục phụ trợ quan trọng như trạm biến áp và trung tâm bảo trì vẫn được thi công liên tục.

Sau hơn 10 năm xây dựng, Cuba sắp hoàn thành trang trại điện gió lớn nhất của mình. Dù quy mô nhỏ hơn kế hoạch ban đầu, đây vẫn là bước tiến lớn trong nỗ lực phát triển năng lượng tái tạo của đảo quốc này.

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

