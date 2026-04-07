Trang Pháp múa cột, lộn người gây sốt ở Trung Quốc, lọt nhiều top tìm kiếm

Sau màn trình diễn solo “Moonlight” tại Chị Đẹp Đạp Gió 2026 ở Trung Quốc, Trang Pháp đã tạo nên làn sóng chú ý mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt từ khóa liên quan đến nữ nghệ sĩ nhanh chóng lọt top tìm kiếm, trong đó có những cụm từ gây chú ý như “Trang Pháp múa cột, lộn người và chinh phục nốt cao” hay “nghệ sĩ Việt là đối thủ đáng gờm”...

Theo ghi nhận, từ khóa về Trang Pháp lọt nhiều top hot search Weibo của Trung Quốc. Thậm chí có nội dung liên quan đến kỹ năng trình diễn vươn lên top 6. Trên nền tảng Xiaohongshu, các nội dung liên quan đến nữ ca sĩ cũng nhanh chóng đạt hơn 1 triệu lượt xem cho thấy độ lan tỏa đáng kể tại thị trường Trung Quốc của nữ ca sĩ Việt.

Hình ảnh màn trình diễn solo “Moonlight” của Trang Pháp.

Không chỉ gây chú ý về độ viral, Trang Pháp còn được lựa chọn là một trong 10 đội trưởng cho vòng Công diễn 1 sắp tới. Cô dẫn dắt đội hình gồm Giang Ngữ Thần và Duy Nina cùng trình diễn ca khúc “Đại nghệ thuật gia” – bản hit nổi tiếng của Thái Y Lâm.

Trước đó, trong phần thi ra mắt, Trang Pháp cho thấy sự đầu tư bài bản khi mang đến một sân khấu mang đậm dấu ấn cá nhân. Từ khả năng chơi piano, sáng tạo âm nhạc, đến vũ đạo, múa cột và làm chủ sân khấu, nữ ca sĩ thể hiện hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Đặc biệt, “Moonlight” còn tái hiện hành trình của cô từ Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng Việt Nam 2023 kết hợp phần góp giọng của các thành viên nhóm LUNAS, tạo nên điểm nhấn cảm xúc.

Sự trở lại của Trang Pháp trên sân chơi quốc tế không chỉ là bước tiến cá nhân mà còn thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: Dám thử thách, dám vượt qua giới hạn và không ngừng chinh phục những cột mốc mới. Việc đảm nhận vai trò đội trưởng ngay từ đầu càng cho thấy năng lực và sức hút của nữ nghệ sĩ trong môi trường cạnh tranh khu vực.

Sự góp mặt của Trang Pháp tại chương trình cũng phản ánh chiến lược dài hạn trong việc đưa nghệ sĩ Việt tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các format giải trí lớn, có sức lan tỏa xuyên biên giới.

Hình ảnh Trang Pháp và đồng đội tập luyện cho Công diễn 1.

Chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2026 có sự tham gia của Trang Pháp được phát sóng trên MangoPlus với hình thức livestream toàn bộ nội dung hậu trường và sân khấu biểu diễn. “Sự thành công của Trang Pháp tại Chị Đẹp Đạp Gió 2026 không chỉ là một câu chuyện cá nhân mà là minh chứng cho chiến lược dài hạn của chúng tôi trong việc kiến tạo cơ hội để nghệ sĩ Việt vươn tầm quốc tế. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành đa nền tảng và tầm nhìn kết nối toàn cầu, những giá trị văn hóa Việt sẽ tiếp tục tỏa sáng”, đại diện MangoPlus chia sẻ.